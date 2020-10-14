Холодные ноги – признак болезней: врач сказала, чего опасаться

Холодные ноги являются симптомом двух болезней, сообщила врач / УНИАН

Российский врач-невролог Ирина Ляскина предупредила, что холодные ноги – признак некоторых заболеваний.

Если ноги холодные без причины, стоит пройти медобследование, рассказала эксперт 5-tv.ru.

Собеседница добавила, что холодные ноги могут быть симптомом болезни Рейно или полинейропатии.

Врач поделилась, что можно избежать развития болезней, для этого нужно:

Не носить тесную обувь и обувь из искусственного материала;

Есть больше овощей, фруктов, потреблять достаточное количество белковой пищи;

В холодные периоды года принимать поливитаминные комплексы;

Тренировать сосуды – перед сном принимать теплую ванну с морской солью, а утром – контрастный душ.

Справка. Болезнью Рейно называют нарушение питания тканей конечностей, подбородка, носа, ушей, а полинейропатией – множественное поражение периферических нервов.