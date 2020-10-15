Хурма: польза и уникальные преимущества для организма

Хурму можно есть свежей, сушеной или приготовленной, и она широко используется во всем мире.
Родом из Китая, хурма - дерево и фрукты, выращивали тысячи лет из-за их восхитительных фруктов и красивой древесины. Их оранжевые плоды, называемые хурмой, известны своим сладким медовым вкусом.
Хурма обладает вяжущим вкусом, что означает, что в ней очень много растительных химических веществ, называемых танинами, которые придают незрелым фруктам сухой горький вкус.
Перед употреблением хурма должна быть полностью спелой.
Содержание
- Хурма польза
- Хурма и антиоксиданты
- Хурма для здоровья сердца
- Хурма против воспаления
- Хурма для здоровья кишечника
- Хурма и здоровье глаз
- Как кушать хурму?
Хурму можно есть свежей, сушеной или приготовленной, и она широко используется во всем мире в желе, напитках, пирогах, карри и пудингах.
Хурма не только вкусна, но и богата питательными веществами, которые могут принести пользу вашему здоровью несколькими способами.
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Чем полезна хурма как включить ее в свой рацион?
1. Хурма богата питательными веществами
Несмотря на небольшой размер, хурма содержит впечатляющее количество питательных веществ.
Фактически, одна хурма (168 грамм) содержит:
- Хурма калорийность: 118
- Углеводы: 31 грамм
- Белки: 1 грамм
- Жиры: 0,3 грамма
- Клетчатка: 6 г
- Витамин А: 55% от суточной нормы (РСПН)
- Витамин C: 22% от РСНП
- Витамин E: 6% от РСНП
- Витамин К: 5% от РСНП
- Витамин B6 (пиридоксин): 8% от РСНП
- Калий: 8% от РСНП
- Медь: 9% от РСНП
- Марганец: 30% от РСНП
Хурма также является хорошим источником тиамина (B1), рибофлавина (B2), фолиевой кислоты, магния и фосфора.
Эти красочные фрукты низкокалорийны и богаты клетчаткой, что делает их полезными для похудения.
Всего одна хурма содержит более половины рекомендуемой нормы витамина А, жирорастворимого витамина, критически важного для иммунной функции, зрения и развития плода.
Помимо витаминов и минералов, хурма содержит широкий спектр растительных соединений, включая дубильные вещества, флавоноиды и каротиноиды, которые могут положительно повлиять на ваше здоровье.
Листья хурмы также богаты витамином С, дубильными веществами и клетчаткой, а также являются обычным ингредиентом лечебных чаев.
2. Хурма - отличный источник мощных антиоксидантов
Хурма содержит полезные растительные соединения, обладающие антиоксидантными свойствами. Антиоксиданты помогают предотвратить или замедлить повреждение клеток, противодействуя окислительному стрессу - процессу, запускаемому нестабильными молекулами, называемыми свободными радикалами.
Окислительный стресс был связан с некоторыми хроническими заболеваниями, включая болезни сердца, диабет, рак и неврологические состояния, такие как болезнь Альцгеймера.
К счастью, потребление продуктов, богатых антиоксидантами, таких как хурма, может помочь бороться с окислительным стрессом и снизить риск некоторых хронических заболеваний.
Диеты с высоким содержанием флавоноидов, которые являются мощными антиоксидантами, которые содержатся в высоких концентрациях в коже и мякоти хурмы, были связаны с более низким уровнем сердечных заболеваний, возрастным снижением умственного развития и раком легких.
Хурма также богата каротиноидными антиоксидантами, такими как бета-каротин, пигмент, содержащийся во многих ярко окрашенных фруктах и овощах.
Исследования связывают диеты с высоким содержанием бета-каротина с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, рака легких, колоректального рака и метаболических заболеваний.
3. Может принести пользу здоровью сердца
Сердечные заболевания являются основной причиной смерти во всем мире и негативно влияют на жизни миллионов людей.
К счастью, большинство типов сердечных заболеваний можно предотвратить, уменьшив факторы риска, такие как нездоровое питание.
Мощное сочетание питательных веществ, содержащихся в хурме, делает ее отличным выбором для укрепления здоровья сердца.
Хурма содержит флавоноидные антиоксиданты, в том числе кверцетин и кемпферол.
Диета с высоким содержанием флавоноидов может поддерживать здоровье сердца, снижая артериальное давление, снижая уровень "плохого" холестерина ЛПНП и снижения его содержания.
4. Хурма может помочь уменьшить воспаление
Такие состояния, как сердечные заболевания, артрит, диабет, рак и ожирение, связаны с хроническим воспалением.
К счастью, выбор продуктов с высоким содержанием противовоспалительных соединений может помочь уменьшить воспаление и снизить риск заболеваний.
Хурма - отличный источник мощного антиоксиданта витамина С. Фактически, одна хурма содержит 20% рекомендуемой суточной нормы.
Витамин С помогает защитить клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, и борется с воспалениями в организме.
Витамин С уменьшает повреждение свободными радикалами, отдавая электрон этим нестабильным молекулам, тем самым нейтрализуя их и предотвращая дальнейшее нанесение вреда.
5. Хурма богата клетчаткой
Слишком высокий уровень холестерина, особенно "плохого" холестерина ЛПНП, может увеличить риск сердечных заболеваний, инсульта и сердечного приступа.
Продукты с высоким содержанием растворимой клетчатки, такие как фрукты и овощи, могут помочь снизить высокий уровень холестерина, помогая организму выводить его избыточное количество.
Хурма - это фрукт с высоким содержанием клетчатки, который снижает уровень холестерина ЛПНП.
Одно исследование показало, что взрослые, которые потребляли батончики печенья, содержащие клетчатку хурмы, три раза в день в течение 12 недель, испытали значительное снижение холестерина ЛПНП по сравнению с теми, кто ел батончики, не содержащие клетчатки хурмы.
Клетчатка также важна для регулярного опорожнения кишечника и помогает снизить высокий уровень сахара в крови.
Растворимые продукты, богатые клетчаткой, такие как хурма, замедляют переваривание углеводов и всасывание сахара, что помогает предотвратить скачки сахара в крови.
Кроме того, клетчатка помогает питать "хорошие" бактерии в кишечнике, что может положительно повлиять на ваше пищеварение и общее состояние здоровья.
6. Хурма для зрения
Хурма содержит много витамина А и антиоксидантов, которые имеют решающее значение для здоровья глаз.
Фактически, одна хурма обеспечивает 55% рекомендуемой нормы витамина А.
Витамин А поддерживает работу конъюнктивальных оболочек и роговицы. Кроме того, это важный компонент родопсина, белка, необходимого для нормального зрения.
Хурма также содержит лютеин и зеаксантин - каротиноидные антиоксиданты, способствующие здоровому зрению.
Эти вещества содержатся в больших количествах в сетчатке, светочувствительном слое ткани в задней части глаза.
Рацион, богатый лютеином и зеаксантином, может снизить риск некоторых глазных заболеваний, включая возрастную дегенерацию желтого пятна, болезнь, которая поражает сетчатку и может вызвать потерю зрения.
Вкусно и легко добавить в свой рацион
Хурму можно добавлять в различные блюда, праздничные салаты, чтобы придать дополнительный импульс питанию.
Эти фрукты можно употреблять в свежем виде в качестве простой закуски или использовать в изысканных рецептах. На самом деле, они отлично сочетаются как со сладкими, так и с солеными блюдами.
Вот несколько способов добавить хурму в свой рацион:
- Нарежьте хурму на салат для придания аромата.
- Добавьте в утренний йогурт или овсянку свежую или приготовленную хурму, чтобы придать ей естественную сладость.
- Запекайте хурму в духовке и сбрызнете медом, чтобы получился вкусный и полезный десерт.
- Смешайте сушеную или свежую хурму с булочкой, хлебом или смесью для торта.
- В сочетании с ягодами и цитрусовыми получается вкусный фруктовый салат.
- Жарьте хурму на гриле и подавайте с запеченным бри, чтобы получилась вкусная закуска.
- Запекайте хурму с курицей или мясом, чтобы получить уникальное сочетание вкусов.
- Добавьте замороженную хурму в свой любимый рецепт смузи, чтобы получить дополнительные питательные вещества.
- Нарежьте и обсушите хурму в духовке, чтобы получились пастила из натуральных фруктов.