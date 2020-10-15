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Хурма: польза и уникальные преимущества для организма

15 октября 2020, 20:22

Хурму можно есть свежей, сушеной или приготовленной, и она широко используется во всем мире.

хурма
Хурму можно есть свежей, сушеной или приготовленной, и она широко используется во всем мире. / Фото из открытых источников

Родом из Китая, хурма - дерево и фрукты, выращивали тысячи лет из-за их восхитительных фруктов и красивой древесины. Их оранжевые плоды, называемые хурмой, известны своим сладким медовым вкусом.

Хурма обладает вяжущим вкусом, что означает, что в ней очень много растительных химических веществ, называемых танинами, которые придают незрелым фруктам сухой горький вкус.

Перед употреблением хурма должна быть полностью спелой.

Содержание

Хурму можно есть свежей, сушеной или приготовленной, и она широко используется во всем мире в желе, напитках, пирогах, карри и пудингах.

Хурма не только вкусна, но и богата питательными веществами, которые могут принести пользу вашему здоровью несколькими способами.

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Чем полезна хурма как включить ее в свой рацион?

1. Хурма богата питательными веществами

Несмотря на небольшой размер, хурма содержит впечатляющее количество питательных веществ.

Фактически, одна хурма (168 грамм) содержит:

  • Хурма калорийность: 118
  • Углеводы: 31 грамм
  • Белки: 1 грамм
  • Жиры: 0,3 грамма
  • Клетчатка: 6 г
  • Витамин А: 55% от суточной нормы (РСПН)
  • Витамин C: 22% от РСНП
  • Витамин E: 6% от РСНП
  • Витамин К: 5% от РСНП
  • Витамин B6 (пиридоксин): 8% от РСНП
  • Калий: 8% от РСНП
  • Медь: 9% от РСНП
  • Марганец: 30% от РСНП

Хурма также является хорошим источником тиамина (B1), рибофлавина (B2), фолиевой кислоты, магния и фосфора.

Эти красочные фрукты низкокалорийны и богаты клетчаткой, что делает их полезными для похудения.

Всего одна хурма содержит более половины рекомендуемой нормы витамина А, жирорастворимого витамина, критически важного для иммунной функции, зрения и развития плода.

Помимо витаминов и минералов, хурма содержит широкий спектр растительных соединений, включая дубильные вещества, флавоноиды и каротиноиды, которые могут положительно повлиять на ваше здоровье.

Листья хурмы также богаты витамином С, дубильными веществами и клетчаткой, а также являются обычным ингредиентом лечебных чаев.

2. Хурма - отличный источник мощных антиоксидантов

Хурма содержит полезные растительные соединения, обладающие антиоксидантными свойствами. Антиоксиданты помогают предотвратить или замедлить повреждение клеток, противодействуя окислительному стрессу - процессу, запускаемому нестабильными молекулами, называемыми свободными радикалами.

Окислительный стресс был связан с некоторыми хроническими заболеваниями, включая болезни сердца, диабет, рак и неврологические состояния, такие как болезнь Альцгеймера.

К счастью, потребление продуктов, богатых антиоксидантами, таких как хурма, может помочь бороться с окислительным стрессом и снизить риск некоторых хронических заболеваний.

Диеты с высоким содержанием флавоноидов, которые являются мощными антиоксидантами, которые содержатся в высоких концентрациях в коже и мякоти хурмы, были связаны с более низким уровнем сердечных заболеваний, возрастным снижением умственного развития и раком легких.

Хурма также богата каротиноидными антиоксидантами, такими как бета-каротин, пигмент, содержащийся во многих ярко окрашенных фруктах и ​​овощах.

Исследования связывают диеты с высоким содержанием бета-каротина с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, рака легких, колоректального рака и метаболических заболеваний.

3. Может принести пользу здоровью сердца

Сердечные заболевания являются основной причиной смерти во всем мире и негативно влияют на жизни миллионов людей.

К счастью, большинство типов сердечных заболеваний можно предотвратить, уменьшив факторы риска, такие как нездоровое питание.

Мощное сочетание питательных веществ, содержащихся в хурме, делает ее отличным выбором для укрепления здоровья сердца.

Хурма содержит флавоноидные антиоксиданты, в том числе кверцетин и кемпферол.

Диета с высоким содержанием флавоноидов может поддерживать здоровье сердца, снижая артериальное давление, снижая уровень "плохого" холестерина ЛПНП и снижения его содержания.

4. Хурма может помочь уменьшить воспаление

Такие состояния, как сердечные заболевания, артрит, диабет, рак и ожирение, связаны с хроническим воспалением.

К счастью, выбор продуктов с высоким содержанием противовоспалительных соединений может помочь уменьшить воспаление и снизить риск заболеваний.

Хурма - отличный источник мощного антиоксиданта витамина С. Фактически, одна хурма содержит 20% рекомендуемой суточной нормы.

Витамин С помогает защитить клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, и борется с воспалениями в организме.

Витамин С уменьшает повреждение свободными радикалами, отдавая электрон этим нестабильным молекулам, тем самым нейтрализуя их и предотвращая дальнейшее нанесение вреда.

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Хурма - отличный источник мощного антиоксиданта витамина С / 1zoom.ru

5. Хурма богата клетчаткой

Слишком высокий уровень холестерина, особенно "плохого" холестерина ЛПНП, может увеличить риск сердечных заболеваний, инсульта и сердечного приступа.

Продукты с высоким содержанием растворимой клетчатки, такие как фрукты и овощи, могут помочь снизить высокий уровень холестерина, помогая организму выводить его избыточное количество.

Хурма - это фрукт с высоким содержанием клетчатки, который снижает уровень холестерина ЛПНП.

Одно исследование показало, что взрослые, которые потребляли батончики печенья, содержащие клетчатку хурмы, три раза в день в течение 12 недель, испытали значительное снижение холестерина ЛПНП по сравнению с теми, кто ел батончики, не содержащие клетчатки хурмы.

Клетчатка также важна для регулярного опорожнения кишечника и помогает снизить высокий уровень сахара в крови.

Растворимые продукты, богатые клетчаткой, такие как хурма, замедляют переваривание углеводов и всасывание сахара, что помогает предотвратить скачки сахара в крови.

Кроме того, клетчатка помогает питать "хорошие" бактерии в кишечнике, что может положительно повлиять на ваше пищеварение и общее состояние здоровья.

6. Хурма для зрения

Хурма содержит много витамина А и антиоксидантов, которые имеют решающее значение для здоровья глаз.

Фактически, одна хурма обеспечивает 55% рекомендуемой нормы витамина А.

Витамин А поддерживает работу конъюнктивальных оболочек и роговицы. Кроме того, это важный компонент родопсина, белка, необходимого для нормального зрения.

Хурма также содержит лютеин и зеаксантин - каротиноидные антиоксиданты, способствующие здоровому зрению.

Эти вещества содержатся в больших количествах в сетчатке, светочувствительном слое ткани в задней части глаза.

Рацион, богатый лютеином и зеаксантином, может снизить риск некоторых глазных заболеваний, включая возрастную дегенерацию желтого пятна, болезнь, которая поражает сетчатку и может вызвать потерю зрения.

Вкусно и легко добавить в свой рацион

Хурму можно добавлять в различные блюда, праздничные салаты, чтобы придать дополнительный импульс питанию.

Эти фрукты можно употреблять в свежем виде в качестве простой закуски или использовать в изысканных рецептах. На самом деле, они отлично сочетаются как со сладкими, так и с солеными блюдами.

Вот несколько способов добавить хурму в свой рацион:

  • Нарежьте хурму на салат для придания аромата.
  • Добавьте в утренний йогурт или овсянку свежую или приготовленную хурму, чтобы придать ей естественную сладость.
  • Запекайте хурму в духовке и сбрызнете медом, чтобы получился вкусный и полезный десерт.
  • Смешайте сушеную или свежую хурму с булочкой, хлебом или смесью для торта.
  • В сочетании с ягодами и цитрусовыми получается вкусный фруктовый салат.
  • Жарьте хурму на гриле и подавайте с запеченным бри, чтобы получилась вкусная закуска.
  • Запекайте хурму с курицей или мясом, чтобы получить уникальное сочетание вкусов.
  • Добавьте замороженную хурму в свой любимый рецепт смузи, чтобы получить дополнительные питательные вещества.
  • Нарежьте и обсушите хурму в духовке, чтобы получились пастила из натуральных фруктов.
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