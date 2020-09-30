Играть в ящик - почему постоянно смотреть телевизор опасно для здоровья

Почему постоянно смотреть телевизор опасно для здоровья УНИАН

Увлечение просмотра телевизионных передач может стать причиной развития ожирения.

Об этом сообщается на страницах специализированного издания BMC Public Health.

К вышеуказанным выводам пришли исследователи из Университета штата Аризона, которым при помощи простого эксперимента удалось доказать вред от просмотра телевизора. Для проведения исследования ученые пригласили 450 добровольцев, средний возраст которых составляет 44 года.

Все участники заполнили анкеты, в которых нужно было сообщить о количестве времени, которое они тратят на просмотр телепередач в день. Ученые подсчитали, сколько раз в день участники употребляют овощей и фруктов, а также проанализировали склонность участников к депрессивным и стрессовым состояниям.

Оказалось, что среднее время, которое было потрачено на просмотр телевизора составило около 19,3 часа в неделю. Из всех участников почти 60% проявили низкую физическую активность, не уделяя внимания спорту. В конечном итоге эксперты установили, что люди, которые тратили один дополнительный час в неделю перед телевизором, увеличили содержание жира в своем организме не менее, чем на 1%.

Среди участников эксперимента, которые смотрели телевизор больше 19 часов в неделю, но при этом уделяли время выполнению активных физических упражнений и спорту, увеличения количества жира ученые не нашли.

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