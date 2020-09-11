Иммунолог поведал, для кого смертельно опасна вакцина от Covid-19

Выяснилось, кому запрещено делать прививку от коронавируса / Reuters

Известный врач-иммунолог сообщил, людям с какими болезнями категорически запрещено делать прививку от китайского коронавируса.

Об этом рассказал доктор Владислав Жемчугов изданию VM.

По словам медика, все заболевания, связанные с вводом иммунодепрессивных препаратов, являются абсолютным противопоказанием к прививке от коронавируса.

Как пояснил медик, простой пример - это онкология. Поскольку если есть лечение - оно сопровождается иммунодепрессией.

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"Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание. Поэтому все подобные вопросы, связанные с вакцинацией, должен решать лечащий врач пациента", - сказал врач

Также медик отметил, что абсолютным противопоказанием к вакцинации от COVID-19 являются воспалительные, аутоиммунные заболевания, красная волчанка, системные заболевания крови.

Как писал Главред, по словам главы Минздрава Максима Степанова, в первую очередь будущую вакцину от COVID-19 после ее разработки получат люди из группы риска, медики и педагоги.

Также отметим, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что американская вакцина от коронавируса появится к концу года.