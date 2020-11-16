Иммуномодуляторы: что это такое и как они помогают поддержать иммунитет

Иммуномодуляторы - это вещества, которые могут помочь поддерживать иммунную функцию/Pixabay

Здоровая иммунная система имеет решающее значение для общего физического здоровья, и мы обнаруживаем, что она также может способствовать психическому здоровью. Иммунное здоровье имеет центральную роль в нашем общем здоровье и качестве жизни.

Иммуномодуляторы - это вещества, которые могут помочь поддерживать иммунную функцию, изменяя, как правило, положительным образом реакцию иммунной системы на угрозу.

О том, как все это работает в организме рассказала Соня Нодланд, ведущий научный сотрудник Wellmune и магистр клеточной биологии Вашингтонского университета.

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Когда вы впервые сталкиваетесь с патогеном, иммунная система сначала реагирует быстро и неспецифично благодаря своей врожденной иммунной функции. Симптомы, связанные с этой реакцией, такие как боль и отек, являются результатом воспалительной реакции организма. За этим следует более медленный, специфический ответ на патоген, выполняемый адаптивной стороной иммунной системы. Адаптивная иммунная система - это часть иммунной системы, которая имеет долгосрочную память и предотвращает заражение многих патогенов более чем один раз.

Иммуномодулирующие молекулы, некоторые из которых могут потребляться с пищей, могут помочь организму защищаться от патогенов, регулируя нормальный иммунный ответ для более эффективного ответа при обнаружении патогена.

Бета-глюканы дрожжевого происхождения влияют на воспалительную и антимикробную активность нейтрофилов и макрофагов, клеток, которые являются частью врожденной иммунной системы. Появляются доказательства того, что бета-глюканы дрожжей могут "тренировать" иммунные клетки организма, чтобы они быстрее реагировали при обнаружении патогена.

Тренировка иммунной системы организма относится к недавно признанному явлению, которое происходит, когда клетки врожденного иммунитета сталкиваются с определенными частями микробов (живых или неживых), заставляя клетки принимать более эффективный ответ на будущую угрозу. По сути, это означает, что клетки врожденного иммунитета после переживания одного из этих тренировочных стимулов сохраняют "память" об этом опыте, что позволяет им реагировать более быстро и эффективно при встрече с другим патогеном.

Ключевое различие между тренировкой врожденного иммунитета и традиционной иммунной памятью, о которой мы обычно думаем, заключается в том, насколько широк тренированный ответ. В традиционной иммунной памяти иммунная система встречает патоген (например, корь) в результате болезни или вакцинации, а адаптивная иммунная система создает несколько типов специфических молекул, чтобы распознать этот патоген (корь) в будущем и предотвратить заражение организма.

Напротив, при тренированном иммунитете встреча врожденной иммунной системы с живыми или неживыми микробами ("тренерские" стимулы) регулирует врожденный иммунный ответ, чтобы обеспечить более эффективную реакцию на другие, различные патогены, не связанные с "тренером".

Этот более общий эффект важен для иммунной защиты, потому что помогает иметь определенный уровень защиты от патогенов, с которыми вы никогда раньше не сталкивались.

Тренированный иммунитет, вызванный первой встречей с тренировочным стимулом, таким как бета-глюкан дрожжей, приводит к усиленному ответу на последующие инфекции. Несколько различных функций иммунных клеток предназначены для более быстрой активации этого процесса, включая производство антимикробных молекул.

Различные формы иммуномодуляторов могут вызывать разные побочные эффекты. Однако некоторые общие побочные эффекты включают:

Головная боль

Тошнота

Рвота

Диарея

Иммуномодуляторы действуют, подавляя или ослабляя иммунную систему пациента, чтобы уменьшить воспаление и симптомы, которые оно вызывает. Однако они также могут снижать способность организма бороться с инфекциями. Пациентам, принимающим иммуномодуляторы, следует связаться со своим лечащим врачом, если они начнут испытывать жар или озноб, поскольку это может быть признаком инфекции.

Люди, принимающие иммуномодуляторы, также с большей вероятностью заразятся такими инфекциями, как простуда или грипп, потому что лекарство говорит их иммунной системе не вызывать воспаление для борьбы с любыми инфекциями или посторонними организмами. Хотя это может помочь облегчить симптомы ВЗК, это также может облегчить распространение инфекций.

У некоторых пациентов наблюдается снижение функции почек или печени, если они принимают некоторые формы иммуномодуляторов в течение длительного времени. У небольшого числа пациентов определенные иммуномодуляторы могут вызывать другие очень серьезные побочные эффекты. По этой причине перед назначением иммуномодуляторов медицинские работники будут изучать подробные истории болезни, а затем внимательно следить за пациентами на предмет любых признаков этих эффектов.

Это далеко не полный список побочных эффектов. Перед тем, как выбрать лечение, пациенты должны обсудить с медицинскими работниками все возможные варианты лечения и их побочные эффекты. Пациенты должны обязательно сообщать своим лечащим врачам обо всех лекарствах или добавках, которые они принимают в настоящее время, потому что взаимодействие некоторых лекарств может иметь опасные побочные эффекты.

Беременные или планирующие беременность женщины должны обязательно сообщить об этом своему лечащему врачу, прежде чем начинать лечение иммуномодуляторами, потому что некоторые типы могут вызвать потерю беременности или возможные врожденные дефекты.