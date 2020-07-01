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Чип под кожу: украинцам готовят имунные паспорта для "маркировки" заражения COVID-19

Имунные паспорта могут стать предметом спекуляций, предупреждают эксперты.

1 июля 2020, 13:56
коронавирус
В Украине готовятся ввести имунные паспорта / Фото pixabay.com

Имунный паспорт – это электронный или обычный документ, который свидетельствует о выздоровлении человека от коронавируса и прохождении периода самоизоляции.

В некоторых странах мира уже тестируют выдачу имунных паспортов, в частности – в Эстонии и Чили, говорится в сюжете Секретных материалов.

Для примера, в Чили где выдают сертификаты здоровья, граждане будут иметь три уровня доступа.

Красный, желтый и зеленый:

  • Красный код – запрет любых путешествий;
  • Желтый код – возможность путешествий с обязательным карантином;
  • Зеленый код – возможность путешествий без ограничений.

В Европе также рассматривают возможность введения паспортов здоровья.

"С точки зрения эпидемиологии, они не просто эффективны, они должны быть. Только тогда, когда мы можем в этом убедиться в этом, мы можем говорить, что человек безопасен для других и для нее безопасно, если она будет контактировать с инфекцией", - подчеркнул врач врач-инфкционист Юрий Жигарев.

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Он уточнил, что в Украине уже разработана система чип-вакцины.

"Это такая новая технология, когда вводится подкожно вакцинный препарат и определенный краситель (квантовые точки), которые могут давать сигнал на определенной длине волны при определенном облучении инфракрасными или ультрафиолетовыми лучами", - пояснил эксперт.

В то же время с резкой критикой введения имунных паспортов выступила Всемирная организация здравоохранения, которая сомневается в точности данных, которые будут отображать новые документы.

Эксперты обращают внимание, что имунные паспорта могут стать предметом спекуляций и служить ресурсом для разделения граждан на условно здоровых и больных коронавирусом.

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По мнению ряда политологов, введение имунных паспортов спровоцирует коррупцию и дискриминацию в обществе, а также нарушение прав граждан.

Однако говорить о введении в Украине режима имунных паспортов пока рано.

Напомним, ранее врач-инфекционист Юрий Жигарев предупредил о вероятности второй волны COVID-19 в Украине.

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