Инфаркт и инсульт: врачи указали на риски, которые обостряются зимой

Риск сердечного приступа быстро увеличивается после гриппоподобного заболевания, а риск инсульта - медленнее.

Сердечные приступы сильно связаны с нездоровым образом жизни, например с неправильным питанием в течение длительного периода времени. Насыщенные жиры, содержащиеся в обработанных пищевых продуктах, содержат холестерин, который забивает ваши артерии.

Если ваши артерии заблокированы холестерином, это может вызвать сердечный приступ. Есть определенные факторы риска, которые вы не можете контролировать в той же степени, хотя ведение здорового образа жизни неизменно обеспечивает буфер. Согласно новым исследованиям, один из этих опасных факторов риска связан с зимой.

Исследования, опубликованные в Журнале Американской кардиологической ассоциации, показывают, что риск сердечного приступа быстро увеличивается после гриппоподобного заболевания, а риск инсульта - медленнее.

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Это вызывает опасения по поводу приближающейся зимы, когда многие люди будут бороться не только с гриппом, но и с возрождением коронавируса.В исследовании изучалась взаимосвязь между гриппом, сердечными приступами и инсультами, которые чаще случаются в зимние месяцы.

Исследование показало, что количество инсультов и сердечных приступов увеличивается в периоды высоких показателей гриппоподобных заболеваний, при этом "временная задержка" наблюдается только при инсультах.

"Мы обнаружили, что если у кого-то случится сердечный приступ, он произойдет в течение семи дней после гриппоподобного заболевания во время острой фазы", ​​- сказала Анна Беме, доцент кафедры эпидемиологии кафедры неврологии Колумбийского университета в Нью-Йорк.

"При инсульте мы видим повышенный риск через 7-15 дней, аналогичный сердечному приступу. Но при инсульте существует дополнительный период повышенного риска через 30 дней", - дополняет она.

В свете полученных результатов она призвала к дополнительным исследованиям, чтобы выяснить, почему грипп и гриппоподобные заболевания повышают риск инсульта и сердечного приступа. "Наше исследование - лишь небольшая часть понимания этого. Оно поднимает много вопросов о механизмах", - сказал Беме.

Исследователи не смогли определить, получили ли люди, включенные в исследование, вакцину от гриппа.

Однако они обнаружили, что "в те годы, когда эффективность вакцины была выше, в целом количество людей, у которых было гриппоподобное заболевание, и количество людей, впоследствии перенесших инсульты и сердечные приступы после гриппоподобного заболевания, было меньше".

Симптомы сердечного приступа могут включать:

Боль в груди - ощущение давления, стеснения или сдавливания в центре груди.Боль в других частях тела - может казаться, что боль распространяется от груди к рукам (обычно поражается левая рука, но может поражать обе руки), челюсти, шее, спине и животу (животу)Ощущение головокружения ПотливостьОдышкаЧувство тошноты (тошнота) или тошнота (рвота)Непреодолимое чувство тревоги (похоже на приступ паники)Кашель или хрипы.