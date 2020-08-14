Инфекции и аллергия: 8 причин боли после секса

Первое, что нужно сделать, это понять, что стоит за болью. / Cosmo

Если после секса со своим партнером, вы вместо того, чтобы расслабиться, понимаете, что внизу что-то болит, это не нормально. Вы можете ощущать тупую боль во влагалище, или ощущение жжения ближе к вульве, или острую боль глубже в тазу. Что бы ни происходило, секс должен доставлять удовольствие, а не заставлять вас чувствовать дискомфорт.

Боль после секса встречается чаще, чем вы думаете. "Каждая третья женщина испытывает боль во время или после полового акта", - говорит Майкл Ингбер, доктор медицины, директор по урогинекологии системы здравоохранения и доцент кафедры урологии в Медицинском колледже в Нью-Йорке. По его словам, существует множество возможных причин, а также методы лечения, которые могут помочь.

Первое, что нужно сделать, это понять, что стоит за болью, которую вы чувствуете, а затем поговорить об этом со своим врачом. Вот наиболее вероятные причины боли после секса.

У вас Инфекции мочевыводящих путей (ИМП)

Каждая пятая женщина в какой-то момент жизни страдает инфекцией мочевыводящих путей. Боль в области лобка и вокруг него - один из наиболее частых симптомов. В чем дело? Воспаление от инфекции "может вызвать спазм мышц, окружающих органы малого таза", - объясняет Ингбер.

Когда вы занимаетесь проникающим сексом и пенис вашего партнера постоянно контактирует со стенкой влагалища, эти спазмы могут обостриться и причинить серьезную боль. "Представьте, что кто-то сильно бьет вас снова и снова в одно и то же место по плечу, - говорит доктор Ингбер. - Мышцы могут болеть, и естественной реакцией может быть мышечный спазм. То же самое происходит в тазу , и мышцы, окружающие влагалище и органы малого таза".

Что с этим делать: если у вас есть другие симптомы ИМП, такие как моча с неприятным запахом или боль при мочеиспускании, сообщите об этом своему врачу. Это состояние лучится антибиотиками.

Пенис вашего партнера слишком большой

"Анатомия играет важную роль в боли после секса", - объясняет доктор Ингбер. "Длина среднего женского влагалища не превышает 12 см или около того, поэтому "средний" мужчина, который может быть 15 см в длину, все еще может причинить серьезную травму тазового дна, которая может вызвать спазмы после секса", - говорит он.

Что с этим делать: если ваша вторая половинка имеет внушительный размер и после секса ваше влагалище кажется раздраженным (даже если вы были очень возбуждены и использовали много смазки), поэкспериментируйте с положениями, которые лучше для размера члена XXL, например, ложка или женщина сверху.

У вас киста яичника

Большинство доброкачественных кист яичников представляют собой заполненные жидкостью структуры на яичниках. Они, как правило, проходят через два-три месяца, а вы даже не подозреваете, что у вас он есть.

Но иногда кисты яичников вызывают ноющую боль, обычно в правой или нижней части таза, где находятся яичники. "Если кисты яичников достаточно велики, они могут вызвать боль в животе и спазмы во время и после секса", - говорит Кесия Гейтер, доктор медицины, акушер, врач по материнско-фетальной медицине и директор перинатальной службы NYC Health + Hospitals / Lincoln.

Что с этим делать: большинство кист остаются меньше 10 см, но некоторые могут вырасти намного больше, и "эти большие кисты могут дополнительно сжиматься, что может быть чрезвычайно болезненным", - говорит она. Ваш акушер-гинеколог должен будет сделать УЗИ, чтобы увидеть, действительно ли у вас киста, а затем назначить лечение, которое, скорее всего, потребует осторожного воздержания Если она подтвердит, что она у вас есть, и боль станет слишком сильной, вам, возможно, придется сделать операцию по ее удалению.

У вас эндометриоз

По оценкам доктора Гейтер, примерно одна из десяти женщин страдает эндометриозом - заболеванием, которое, как считается, вызвано тканью матки, которая переместилась в полость таза. Эта ткань может прилипать к любой части тела, но обычно она остается в полости таза и образует кисты на яичниках, брюшине (оболочке, выстилающей брюшную полость), мочевом пузыре и вокруг мышц таза. Если спайки тканей находятся за влагалищем, проникающий секс может вызвать боль.

Не все женщины с эндометриозом будут испытывать боль во время или после секса. Но если вы чувствуете боль, то скорее всего, это будет более глубокая острая или колющая боль. Другие признаки включают сильнейшие менструальные спазмы и боль в области таза в течение всего месяца, даже вне спальни.

Что с этим делать: эндометриоз неизлечим, но лекарства и хирургическое вмешательство могут облегчить симптомы, поэтому сообщите своему врачу, если вы подозреваете это.

У вас воспалительное заболевание органов малого таза

Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) - это инфекция органов верхних половых путей. Обычно это результат нелеченной инфекции, передающейся половым путем, такой как гонорея или хламидиоз. Как следует из названия, это воспалительное состояние, говорит доктор Ингбер, которое может привести к тазовой боли, рубцам и даже бесплодию. Во время секса вы, вероятно, почувствуете боль глубже в области таза, где находятся верхние репродуктивные органы.

Что с этим делать: если вы подозреваете, что ВЗОМТ может быть причиной вашей боли, вам следует как можно скорее обратиться к акушеру-гинекологу. "ВЗОМТ необходимо лечить антибиотиками, - говорит Ингбер.

У вас аллергия на сперму вашего партнера

Это очень редко, но аллергия на сперму - это актуальное явление. Согласно обзору исследования, проведенному в Университете Цинциннати, около 40 тысяч женщин в США страдают аллергией на сперму своих близких.

Если вы испытываете такую ​​аллергическую реакцию, ваши симптомы могут быть местными (например, отек или зуд) или системными. "Женщины могут чувствовать сильное жжение, у них могут появиться значительные выделения, и даже у них могут быть реакции всего тела, такие как озноб, жар и низкое кровяное давление", - говорит доктор Ингбер. Если вы занимаетесь сексом с надетым презервативом и не испытываете ни одного из этих симптомов, причиной может быть аллергия.

Что с этим делать: врач может провести кожные пробы, чтобы поставить вам более точный диагноз. Лечение включает прием лекарств и уколы, снижающие чувствительность. Многие женщины сообщают, что со временем их симптомы уменьшаются.

Вы не были достаточно возбуждены перед сексом

Донника Мур, доктор медицины, акушер-гинеколог и президент Sapphire Women’s Health Group говорит, что раздражение, вызванное недостатком смазки во время полового акта, является причиной номер один пост-сексуальной болезненности. "Иногда мы увлекаемся моментом и не всегда понимаем, какое трение могло быть", - говорит она. Даже если вы знаете, что находитесь в настроении и не можете дождаться, чтобы начать заниматься сексом, вашему телу может потребоваться немного больше времени, чтобы наверстать упущенное - и в этом нет ничего странного или ненормального.

Что с этим делать: перед половым актом не забудьте побаловать себя прелюдией - достаточно, чтобы влагалище распухло от возбуждения и стало достаточно смазанным. На то, насколько вы промокнете, могут повлиять беременность, кормление грудью, время вашего цикла и даже лекарства, которые вы принимаете. Так что, если вам нужна помощь, не стесняйтесь использовать купленную в магазине смазку на водной или силиконовой основе. А если вы пользуетесь презервативами, держите их под рукой.

Ваш секс был слишком грубым

Часть острых ощущений от секса - это эксперименты с разными позициями. Но, по словам доктора Мура, в спешке и волнении от опробования некоторых гибких и акробатических движений очень возможно, что вы окажетесь в положении, которое оказывает дополнительное давление на влагалище или вульву. Это, в свою очередь, может впоследствии вызвать у вас болезненные ощущения.

Что с этим делать: несмотря на то, что тело каждой женщины индивидуально, доктор Мур предлагает избегать секса сзади, который, по ее словам, может создать дополнительное давление и трение во влагалище.