Инфекции: виды, симптомы, способы передачи и лечения

Вы можете заразиться инфекцией разными способами. / med-instrukcia.ru

Инфекция возникает, когда в ваш организм попадает другой организм и вызывает болезнь. Организмы, вызывающие инфекции, очень разнообразны и могут включать в себя вирусы, бактерии, грибки и паразиты.

Вы можете заразиться инфекцией разными способами, например, напрямую от инфицированного человека, через зараженную пищу или воду и даже через укус насекомого.

Давайте подробнее рассмотрим инфекции, типы организмов, которые их вызывают, и действия, которые вы можете предпринять, чтобы предотвратить заболевание.

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Типы инфекций

Ниже Главред рассмотрит различные типы инфекций, перечислит некоторые примеры, с которыми вы, возможно, знакомы, и рассмотрит некоторые возможные методы лечения.

Вирусные инфекции

Вирусы - очень крошечные инфекционные организмы. Они даже меньше бактерий. На самом базовом уровне вирус состоит из части генетического материала, окруженного белковой оболочкой. Некоторые вирусы могут иметь дополнительную оболочку или другие особенности на своей поверхности.

Вирусы являются паразитическими и требуют клетки-хозяина, в которой они могут осуществлять свой жизненный цикл. Как только вирус попадает в клетку-хозяина, он может использовать клеточные компоненты для размножения. Новые вирусы высвобождаются из клетки-хозяина - процесс, который иногда приводит к гибели клетки-хозяина.

Некоторые примеры вирусных инфекций включают:

грипп (грипп)

простуда

корь

краснуха

ветряная оспа

норовирус

полиомиелит

инфекционный мононуклеоз (моно)

вирус простого герпеса (HSV)

вирус папилломы человека (ВПЧ)

вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)

вирусный гепатит, который может включать гепатиты A, B, C, D и E

вирусный менингит

Вирус Западного Нила

бешенство

Эбола

Возможные методы лечения

В большинстве случаев лечение вирусных инфекций направлено на облегчение симптомов до тех пор, пока ваша иммунная система не избавится от инфекции.

В некоторых случаях могут быть доступны противовирусные препараты для лечения вирусной инфекции. Некоторые примеры вирусных инфекций, для которых доступны противовирусные препараты, включают ВИЧ, герпес и гепатит С.

Некоторые вирусы остаются с вами на всю жизнь после заражения. Они могут бездействовать в вашем теле и могут снова активироваться. Некоторые примеры включают вирус простого герпеса (HSV) и вирус ветряной оспы (VZV).

Важно помнить, что антибиотики неэффективны при лечении вирусной инфекции.

Бактериальные инфекции

Бактерии - это одноклеточные микроорганизмы. Они очень разные, бывают самых разных форм и размеров.

Бактерии можно найти во всех видах окружающей среды, включая почву, водоемы, а также внутри или на наших телах. Некоторые из них могут выдержать экстремальные температуры или даже радиационное воздействие.

Хотя в нашем теле и на нем очень много бактерий, они часто не вызывают болезней. Фактически, бактерии в нашем пищеварительном тракте могут помочь нам переваривать пищу.

Однако иногда бактерии могут проникать в наш организм и вызывать инфекцию. Некоторые примеры бактериальных инфекций включают:

стрептококковое горло

бактериальные инфекции мочевыводящих путей (ИМП), часто вызываемые колиформными бактериями

бактериальное пищевое отравление, часто вызываемое кишечной палочкой, сальмонеллой или шигеллой

бактериальный целлюлит, например, вызванный Staphylococcus aureus (MRSA)

бактериальный вагиноз

гонорея

хламидиоз

сифилис

Clostridium difficile (C. diff)

туберкулез

захлебывающийся кашель

пневмококковая пневмония

бактериальный менингит

Болезнь Лайма

холера

ботулизм

столбняк

сибирская язва

Возможные методы лечения

Бактериальные инфекции чаще всего лечат антибиотиками. Антибиотики - это лекарства, влияющие на рост бактерий. Они могут либо препятствовать размножению бактерий, либо полностью их убивать.

Существуют разные классы антибиотиков. То, что вам пропишут, будет зависеть от того, какой тип бактерии вызывает вашу инфекцию. Кроме того, неправильное использование антибиотиков привело к развитию устойчивости к ним многих бактерий.

Грибковая инфекция

Грибы - еще одна разнообразная группа организмов, которые могут включать в себя дрожжи и плесень. Их можно найти повсюду в окружающей среде, в том числе в почве, в помещениях, во влажных помещениях, таких как ванные комнаты, а также на наших телах или внутри них.

Иногда грибки настолько малы, что их не видно невооруженным глазом. В других случаях вы можете их увидеть, например, когда заметите плесень на кафельной плитке в ванной.

Не все грибки могут вызвать заболевание, но некоторые примеры грибковых инфекций включают:

вагинальные дрожжевые инфекции

стригущий лишай

стопа спортсмена

молочница

аспергиллез

гистоплазмоз

Криптококковая инфекция

грибковый менингит

Возможные методы лечения

Грибковые инфекции можно лечить противогрибковыми препаратами. Тип прописанного вам лекарства будет зависеть от типа вашей грибковой инфекции.

Например, противогрибковый крем для местного применения может быть прописан при таких состояниях, как стригущий лишай или микоз. Также доступны пероральные противогрибковые препараты. Более серьезные грибковые инфекции могут потребовать внутривенного приема противогрибковых препаратов.

Паразитарные инфекции

Паразиты живут в организме хозяина или внутри него и получают пищу или другие питательные вещества за счет хозяина. Есть три типа паразитов, которые могут вызывать болезни у человека:

Простейшие: небольшие одноклеточные организмы.

Гельминты: более крупные червеобразные организмы

Эктопаразиты: такие организмы, как блохи, клещи и вши.

Некоторые примеры инфекций, вызываемых паразитами, включают:

малярия

токсоплазмоз

трихомониаз

лямблиоз

инфекция ленточного червя

инфекция аскариды

лобковые и головные вши

чесотка

лейшманиозречная слепота

Возможные методы лечения

Как и в случае бактериальных и грибковых инфекций, существуют специальные лекарства для лечения паразитарных инфекций. Тип противопаразитарного лекарства, который вам нужно будет принимать, будет зависеть от типа паразита, вызывающего вашу инфекцию.

Прионы

На самом деле прион - это вовсе не организм, это белок. Прионы могут влиять на нормальные белки организма и заставлять их принимать аномальные формы. Они могут вызвать развитие слабоумия и затруднения при ходьбе или речи.

Прионные заболевания встречаются очень редко.

В то время как некоторые прионные состояния передаются по наследству, другие могут быть переданы через употребление зараженной пищи и считаются заразными. Примеры включают вариант болезни Крейтцфельдта-Якоба (связанный с коровьим бешенством) и куру.

Возможные методы лечения

В настоящее время не существует лечебных средств от прионных заболеваний. Однако есть лекарства, которые могут замедлить их прогрессирование.

Симптомы инфекции

Симптомы инфекции могут различаться в зависимости от типа инфекции. Некоторые общие симптомы, которые могут указывать на то, что у вас может быть инфекция, включают:

жар или озноб

ломота в теле и боли

чувство усталости или утомления

кашель или чихание

расстройство пищеварения, такое как тошнота, рвота или диарея

В некоторых ситуациях всегда следует обратиться к врачу.

Обратитесь к врачу, если у вас:

симптомы, которые ухудшаются или не улучшаются при уходе на дому

симптомы, которые продолжаются или повторяются

затрудненное дыхание

сильная головная боль, возникающая при высокой температуре

сыпь

необъяснимая опухоль

укус животного

Также возможно наличие инфекции без каких-либо симптомов. Некоторые примеры инфекций, которые не всегда вызывают симптомы, включают ВПЧ, гонорею и хламидиоз.

Причины передачи инфекции

Заразиться инфекцией можно разными способами.

Прямой контакт

Некоторые, но не все, инфекции могут распространяться при непосредственном контакте с инфицированным человеком, будь то прикосновения, поцелуи или половые контакты.

Прямой контакт с биологическими жидкостями человека, у которого есть инфекция, также может в некоторых случаях распространять инфекции. Это может включать такие вещи, как:

кровь

носовые выделения

слюна

сперма

вагинальные выделения

Косвенный контакт

Некоторые инфекционные организмы можно найти повсюду в вашем окружении. Вы можете соприкоснуться с этими вещами, а затем заразить себя.

Типичный пример этого - когда больной гриппом кашляет или чихает. Тогда вирус гриппа может присутствовать в воздухе или на таких предметах, как двери и ручки кранов. Если вы прикоснетесь к зараженному предмету, а затем коснетесь лица, рта или носа, вы можете заразиться.

Через зараженную пищу или воду

В некоторых случаях пища или вода могут быть заражены инфекционными организмами. Вы можете заразиться этими инфекциями, употребляя такие вещества, как:

продукты, приготовленные или приготовленные в антисанитарных условиях

сырые или недоваренные продукты, такие как продукты, мясо или морепродукты

неправильно консервированные продукты

непастеризованное молоко или соки

продукты, которые хранились неправильно или охлаждались

От зараженного животного

Некоторые инфекции передаются людям от зараженного животного. Одним из примеров является вирус бешенства, которым вы можете заразиться, если вас укусит инфицированное животное.

Другой пример - токсоплазмоз. Вы можете заразиться этой паразитарной болезнью, поменяв туалетный лоток инфицированной кошки.

От укуса клопа

Есть много разных видов кусающих насекомых, включая клещей, комаров и вшей. В некоторых случаях вы можете заразиться инфекцией, если вас укусит жук, переносящий инфекционный микроорганизм. Некоторые примеры включают малярию, болезнь Лайма и вирус Западного Нила.

Предотвращение заражения

Есть много действий, которые вы можете предпринять, чтобы предотвратить распространение инфекций. Обязательно следуйте приведенным ниже советам: