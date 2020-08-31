Инфекционист рассказал, грозит ли Украине эпидемия бубонной чумы

Дезинфекция от чумы / УНИАН

Из-за свертывания и сокращения медицинской сферы в Украине есть ненулевая вероятность проникновения бубонной чумы, вспышки которой недавно были зафиксированы в Китае и Монголии.

Об этом во время чата на Главреде заявил Вадим Аристов ‒ стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями.

"Случаи бубонной чумы, фиксируются, является поводом для системной работы в противоэпидемическому направлении и поводом для разговора о нашем управления. У нас был противочумный институт в Одессе, в который были инвестированы колоссальные деньги, но и он "пошел под нож": был сокращен персонал, проведена реструктуризация. В результате этот институт стал не способен действовать. То есть риск есть, потому что в Украине могут завезти чуму, например, кораблями через порты. Этот риск подтвержден, так как у крыс, которых вылавливали раньше, проявляли антитела к чуме ‒ у них был контакт с блохами, которые могли передать чуму. Кроме того, у нас есть близкий природный очаг чумы ‒ в Ростовской области Российской Федерации. Соответственно, чуму могут завезти, например, с неподконтрольных территорий", ‒ считает он.

Кроме того, Аристов уверен, бороться с чумой гораздо легче, чем с Covid-19, но есть большая вероятность, что возникнет проблема с противочумной вакциной.

"Это - лотерея: каждый день мы бросаем кубик, и в какой-то момент чуму в Украине могут завезти. Главное - чтобы в нашей стране было, кому эти единичные случаи встречать. А с нашим курсом на свертывание и сокращение всего встречать некому. Что касается Монголии, то риск того, что к нам оттуда завезут чуму - минимальный. Важно - говорится о бубонной чуме, а она становится заразной, только если перейдет в легочную. К тому же, человечество сегодня имеет лекарство против чумы - антибиотики убивают возбудитель чумы Yersinia pestis. Поэтому бороться с чумой будет гораздо легче, чем с Covid-19. Однако в Украине вполне возможно, что в какой-то момент не окажется ли вакцин или сывороток, потому что у нас нет собственного производства вакцин, ранее мы полностью зависели от России, потому что покупали вакцины в нее, а теперь придется искать в других стран. Если мы даже корь не можем преодолеть, то нельзя говорить об успешной борьбе с новыми инфекциями", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее известный медик и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, стоит ли украинцам бояться бубонной чумы из Китая.