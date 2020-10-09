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Ингредиенты для кожи, которые всегда следует сочетать вместе: 5 мощных комбинаций

9 октября 2020, 12:32

Не все ингредиенты подходят друг другу.

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Не все ингредиенты подходят друг другу / Pixabay

Не все ингредиенты подходят друг другу, а некоторые могут даже свести на нет преимущества друг друга.

Итак, чтобы максимально использовать возможности ваших бутылочек и баночек, вот пять мощных комбинаций ингредиентов, которые следует запомнить. Плюс ко всему, чего следует избегать.

Кто в команде витамина С?

Витамин С + феруловая кислота

По словам доктора Динн Мраз Робинсон, доцента клинической дерматологии в Йельской больнице Нью-Хейвена, феруловая кислота борется со свободными радикалами, предотвращая и корректируя повреждения кожи, а также продлевает срок службы и эффективность витамина С.

Наиболее сильнодействующие формы витамина С, такие как L-AA или L-аскорбиновая кислота, часто являются наиболее нестабильными, что означает, что эти сыворотки уязвимы для света, тепла и воздуха.

Однако, когда мы объединяем его с феруловой кислотой, он помогает стабилизировать витамин С, поэтому его антиоксидантная активность не исчезает в воздухе.

Витамин C + витамин E

Витамин E сам по себе полезен как ингредиент для ухода за кожей, но в сочетании с витамином C Институт Линуса Полинга при Университете штата Орегон заявляет, что эта комбинация более "эффективна в предотвращении фотоповреждений, чем любой витамин по отдельности".

Оба работают, нейтрализуя повреждение свободными радикалами, но каждый борется с различными типами УФ-повреждения.

Добавляя в свой распорядок сыворотки с витамином С и Е или используя продукты, содержащие и то, и другое, вы вдвое увеличиваете запасы антиоксидантов, чтобы бороться с повреждениями, вызванными свободными радикалами, и большим УФ-повреждением, чем витамин С сам по себе.

Витамин C + витамин E + феруловая кислота

К настоящему времени вы, наверное, задаетесь вопросом: если витамин C и E полезны, а также витамин C и феруловая кислота, как насчет комбинации всех трех? Это лучшая комбинация, обладающа тройной защитой.

Почему антиоксиданты и солнцезащитный крем - друзья

Хотя антиоксиданты не могут заменить профилактический солнцезащитный крем, они могут повысить вашу защиту от солнца.

"Исследования показывают, что комбинация витаминов E, C и солнцезащитного крема увеличивает эффективность защиты от солнца", - объясняет Мраз Робинсон. Это делает его мощным средством борьбы как с видимым старением, так и с раком кожи.

Как нанести слой ретинола и гиалуроновой кислоты

От акне до антивозрастных ингредиентов для местного ухода за кожей не так много, которые могли бы сравниться с преимуществами ретиноидов.

"Я рекомендую их почти всем своим пациентам", - говорит Мраз Робинсон. Тем не менее, она также отмечает, что ретиноиды, ретинолы и другие производные витамина А печально известны тем, что они агрессивны для кожи, вызывая дискомфорт, раздражение, покраснение, шелушение и сильную сухость.

"Многие пациенты с трудом переносят их сначала и испытывают чрезмерную сухость, которая может препятствовать их использованию", - объясняет она.

Поэтому она предлагает использовать гиалуроновую кислоту в качестве дополнения к производному витамина А. "Он одновременно увлажняет и успокаивает, не мешая ретинолам выполнять свою работу".

Может быть непросто начать добавлять в свой распорядок сильные ингредиенты, не говоря уже о смешивании и объединении их в еще более мощные комбинации.

Но как только у вас будет несколько ингредиентов, которые вместе работают по высшему разряду, ваша кожа получит больше преимуществ от их взаимодействия и с лучшими результатами.

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