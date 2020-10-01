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Интервальное голодание: ученые указали на конкретную опасность

1 октября 2020, 15:45

Голодание способствует снижению веса, но ключом может быть снижение калорий.

похудение, напиток
Голодание способствует снижению веса, но ключом может быть снижение калорий./ Фото pixabay

Согласно новому исследованию, одно лишь интервальное голодание не способствует похудению и может вызвать потерю мышечной массы.

Интервальное голодание - или прием пищи только в течение определенного периода времени - становится все более популярным способом похудеть, контролировать уровень сахара в крови и даже потенциально снизить риск заболеваний.

Но, согласно исследованию, опубликованному сегодня в JAMA Internal Medicine, одно голодание не может принести каких-либо особых преимуществ по сравнению с обычным режимом питания.

Исследователи под руководством доктора Итана Вайса, кардиолога из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, обследовали 116 взрослых, случайным образом распределенных в группу голодания или контрольную группу в течение 12-недельного периода. Группе натощак было поручено ограничить потребление калорий до 12–20 часов каждый день, в то время как контрольная группа ела три раза в день и ей разрешали перекусывать.

К концу 12-недельного исследования не было значительных различий между двумя группами, как обнаружили исследователи, ни с точки зрения потери веса, ни с точки зрения других маркеров метаболического здоровья, таких как жировая масса, холестерин или контроль сахара в крови.

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Обе группы потеряли небольшое количество веса, и хотя группа, принимающая голодание, в среднем потеряла немного больше веса, разница была недостаточной, чтобы быть статистически значимой, как показало исследование. Группа натощак также потеряла немного больше мышечной массы (в виде мышц, а не жира), чем контрольная группа.

Другое исследование показало, что голодание способствует снижению веса, но ключом может быть снижение калорий.

Результаты этого исследования противоречат предыдущим выводам о том, что голодание может способствовать снижению веса. Однако ключевым отличием этого исследования было то, что участникам не нужно было придерживаться каких-либо ограничений по калорийности, целей упражнений или потребления определенных макроэлементов (углеводов, жиров или белков).

Хотя участники не записывали свое ежедневное потребление калорий, исследователи подсчитали, что обе группы потребляли примерно одинаковое количество ежедневных калорий на протяжении всего исследования.

Предыдущее исследование, которое связывает голодание с лучшей потерей веса, также показало, что участники сокращали до 500 калорий в день, что могло объяснить разницу.

Это говорит о том, что интервальное голодание может иметь преимущества для похудения, если помогает людям снизить потребление калорий без отслеживания или ограничения определенных продуктов. Однако результаты этого исследования показывают, что голодание само по себе, без снижения калорийности, не имеет особых преимуществ для похудения.

Более продолжительное голодание может привести к улучшению метаболизма, но также к потере мышечной массы.

Исследователи также предположили, что 8-часовой период голодания был слишком длинным, чтобы увидеть некоторые метаболические преимущества, такие как контроль уровня сахара в крови, в других исследованиях. Например, небольшое исследование, проведенное в январе, показало, что 6-часовое окно приема пищи связано с потерей веса и положительным эффектом для сердечно-сосудистой системы.

Однако голодание может пойти на компромисс - потеря мышечной массы, которая со временем связана с восстановлением веса, а также с такими побочными эффектами, как слабость. Это может быть связано с тем, что интервальное голодание не только обычно снижает потребление калорий, но и часто связано с более низким потреблением белка, если участникам не поставлена ​​конкретная дневная цель потребления белка.

Это исследование показало, что участники голодания теряли немного больше мышечной массы, чем контрольная группа, и на самом деле 65% их общей потери веса приходилось на мышечную массу. Это значительно больше, чем при типичной диете с ограничением калорий, при которой на мышечную массу приходится 20-30% потери веса.

Это говорит о том, что голодание, возможно, не стоит таких недостатков, как голод и потеря мышечной массы, по мнению некоторых экспертов, но необходимы дополнительные исследования, чтобы лучше понять, как голодание влияет на мышечную массу.

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