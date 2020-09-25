Интервальное голодание вызывает похудение и помогает продлить жизнь

Многие исследования показывают, что оно может вызвать потерю веса, улучшить метаболизм и защитить от болезней / Woman.rambler

Явление, называемое интервальным голоданием, в настоящее время является одной из самых популярных тенденций в области здоровья и фитнеса. Оно включает в себя чередование циклов голодания и приема пищи.

Многие исследования показывают, что оно может вызвать потерю веса, улучшить метаболизм, защитить от болезней и, возможно, помочь вам прожить дольше.

В этой статье Главред объясняет, что такое интервальное голодание и почему вам следует проявлять осторожность.

Что такое интервальное голодание?

Интервальное голодание - это режим питания, при котором вы чередуете периоды приема пищи и голодания.

Здесь ничего не говорится о том, какие продукты есть, а скорее, когда их следует есть.

Существует несколько различных видов интервального голодания, каждый из которых разделяет день или неделю на периоды приема пищи и периоды голодания.

Большинство людей уже "голодают" каждый день, пока спят. Интервальное голодание может быть таким же простым, как продление голодания еще немного.

Вы можете сделать это, пропустив завтрак, съев первый обед в полдень, а последний - в 8 часов вечера.

Затем вы технически голодаете 16 часов каждый день и ограничиваете прием пищи 8-часовым периодом приема пищи. Это самая популярная форма: интервальное голодание 16/8.

Вопреки тому, что вы думаете, интервальное голодание на самом деле довольно простое. Многие люди сообщают, что во время голодания чувствуют себя лучше и у них появляется больше энергии.

Голод обычно не представляет большой проблемы, хотя может быть проблемой вначале, пока ваше тело привыкает не есть в течение длительного времени.

В период голодания нельзя есть, но можно пить воду, кофе, чай и другие некалорийные напитки.

Некоторые формы интервального голодания позволяют употреблять небольшое количество низкокалорийной пищи во время голодания.

Обычно разрешается принимать пищевые добавки натощак, если они не содержат калорий.

Виды интервального голодания

Интервальное голодание стало очень модным в последние несколько лет, и появилось несколько различных типов/методов.

Интервальное голодание: правила

Метод 16/8: голодайте 16 часов каждый день, например, ешьте только с полудня до 8 вечера.Ешьте-стоп-ешьте: один или два раза в неделю не ешьте ничего с ужина в один день до ужина на следующий день (24-часовой пост).Интервальное голодание 5:2: в течение 2 дней в неделю ешьте только 500–600 калорий.