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Интим из благодарности: в США женщины требуют, чтобы копам разрешили секс на службе

31 августа 2020, 01:34

Американки решили поддержать полицейских необычным способом.

Коп, девушка
​​​​​​В США женщины требуют, чтобы копам разрешили секс на службе / extazshop

В городе Тонаванда (штат Нью-Йорк, США) местные женщины потребовали разрешить полицейским принимать от них "сексуальные поощрения".

Об этом сообщает местное издание The Buffalo Chronicle.

Причиной такой инициативы стало дело одного из популярных в городе копа ‒ Брета Райдера. Его застали во время секса с замужней женщиной (причем мужчина был во время исполнения служебных обязанностей).

Теперь горожанки просят городской совет разрешить офицерам получать "сексуальные чаевые" за службу — не дольше пятнадцати минут за раз и в счет обеденного времени. Одна из авторов инициативы считает, что такое нововведение в условиях акций протеста против полицейского насилия поднимет моральное состояние копов.

"Наши полицейские — настоящие джентльмены. В большинстве случаев они вежливо отказываются от любых физических чаевых. Но люди должны чувствовать себя комфортно, выражая, насколько они ценят полицию и их работу", — объяснила горожанка журналистам.

По данным издания, 46-летний полицейский, за которого встали горой местные жительницы, сейчас отстранен от работы. Причем жалобу на него написала не сама женщина, а ее возмущенный супруг.

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Напомним, ране в английском графстве Уилтшир констебля Энди Роса уволили из полиции за секс в служебном авто. Он занимался интимом с местной жительницей, которая любила мужчин в форме.

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