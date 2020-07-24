Инжир: названы преимущества для здоровья

Инжир - и его листья - наполнены питательными веществами./Pixabay

Инжир - это уникальный фрукт, наполненный сотнями крошечных семян. Он имеет съедобную пурпурную или зеленую кожуру. Мякоть плода розовая и имеет мягкий, сладкий вкус. Научное название инжира - Ficus Carica. Он считается одним из наиболее полезных для здоровья сухофруктов.

Содержание

Чем богат инжир?

Инжир - враг рака и диабета

Недостатки фрукта

Способы употребления инжира

Инжир - и его листья - наполнены питательными веществами и предлагают множество потенциальных преимуществ для здоровья. Они могут способствовать здоровому пищеварению, снизить риск сердечных заболеваний и помочь контролировать уровень сахара в крови.

Свежий инжир богат питательными веществами, но с относительно низким содержанием калорий, что делает их отличным дополнением к здоровому питанию.

Один маленький (40-граммовый) свежий инжир содержит:

Калории: 30

Белок: 0 грамм

Жир: 0 грамм

Углеводы: 8 грамм

Клетчатка: 1 грамм

Медь: 3% дневного значения (ДЗ)

Магний: 2% от ДЗ

Калий: 2% от ДЗ

Рибофлавин: 2% от ДЗ

Тиамин: 2% от ДЗ

Витамин В6: 3% от ДЗ

Витамин К: 2% от ДЗ

Свежий инжир содержит некоторые калории из натурального сахара, но наличие нескольких фиников - это разумная низкокалорийная закуска или дополнение к еде.

С другой стороны, сушеный инжир содержит большое количество сахара и калорий, так как сахар становится концентрированным, когда фрукты высушивают.

Инжир также содержит небольшое количество разнообразных питательных веществ, но они особенно богаты медью и витамином B6.

Медь является жизненно важным минералом, который участвует в некоторых процессах организма, включая метаболизм и выработку энергии, а также образование клеток крови, соединительной ткани и нейротрансмиттеров. Витамин В6 является ключевым витамином, необходимым для того, чтобы помочь организму расщепить диетический белок и создать новые белки. Он также играет важную роль в здоровье мозга.

Инжир имеет много потенциальных преимуществ, в том числе способствует пищеварению и здоровью сердца, а также помогает контролировать уровень сахара в крови.

Пищеварение

Инжир издавна использовался в качестве домашнего средства или альтернативного лечения проблем с пищеварением, таких как запор, сообщает PubMed.

Он содержат клетчатку, которая может помочь улучшить здоровье пищеварительной системы, смягчая стул, уменьшая запоры и служа пребиотиком - или источником пищи для здоровых бактерий, населяющих кишечник.

Исследование с участием 150 человек с синдромом раздраженного кишечника с запором показало, что у тех, кто употреблял около 45 г сухого инжира два раза в день, наблюдалось значительное уменьшение симптомов - включая боль, вздутие живота и запор.

Более того, аналогичное исследование с участием 80 человек показало, что добавление около 300 г пасты из инжира в день в течение 8 недель значительно уменьшало запоры.

Может улучшить здоровье сосудов и сердца

Инжир может нормализовать кровяное давление и уровень жира в крови, что может помочь улучшить сосудистое здоровье и снизить риск сердечных заболеваний.

Одно исследование показало, что экстракт инжира снижал артериальное давление, сообщает PubMed.

Может помочь контролировать уровень сахара в крови

Чай с фиговым листком во время завтрака может снизить потребность в инсулине.

Более того, более недавнее исследование показало, что напитки, содержащие высокие дозы экстракта инжира, имеют более низкий гликемический индекс (ГИ), чем напитки без экстракта инжира, то есть эти напитки будут оказывать более благоприятное влияние на уровень сахара в крови.

Тем не менее, плоды инжира - особенно сушеный инжир - имеют высокое содержание сахара и могут повысить уровень сахара в крови в краткосрочной перспективе. Если у вас есть проблемы с контролем уровня сахара в крови, вам следует ограничить потребление сушеного инжира.

Потенциальные противораковые свойства

Многие многообещающие исследования были проведены с целью узнать о влиянии фиговых листьев на раковые клетки.

Листья инжира и натуральный латекс из растений инжира, как было показано, проявляют противоопухолевую активность против раковых клеток толстой кишки, рака молочной железы, рака шейки матки и рака печени, сказано в исследовании.

Тем не менее, это не означает, что употребление в пищу инжира или чая из фигового листа будет иметь те же последствия. Необходимы дополнительные человеческие исследования, чтобы оценить, как употребление в пищу инжира или фиговых листьев влияет на рост рака.

Может способствовать здоровой коже

Инжир может оказывать благотворное влияние на кожу, особенно у людей с аллергическим дерматитом - или на сухую зудящую кожу в результате аллергии.

Одно исследование показало, что крем из экстракта сушеных плодов инжира, наносимый два раза в день в течение 2 недель, был более эффективен при лечении симптомов дерматита, чем крем с гидрокортизоном, стандартное лечение.

Более того, было показано, что комбинация фруктовых экстрактов, включая экстракт инжира, оказывает антиоксидантное действие на клетки кожи.

Инжир является отличной закуской, дополнением к салатам или десертам/ Pixabay

Инжир имеет некоторые потенциальные недостатки. Например, поскольку он иногда используются в качестве домашнего средства от запора, инжир может вызвать диарею или другие проблемы с пищеварением.

Инжир также довольно богат витамином К, который может влиять на лекарства, разжижающие кровь, и делать их менее эффективными.

Наконец, у некоторых людей может быть аллергия на инжир. Если у вас аллергия на пыльцу березы, у вас может быть и аллергия на инжир. Фиговые деревья также содержат натуральный латекс, на который у некоторых людей может быть аллергия.

Есть несколько способов добавить инжир в свой рацион, каждый из которых имеет свои потенциальные преимущества. Вот четыре основных способа включить инжир в свой рацион:

Свежий

Свежий инжир содержит мало калорий и является отличной закуской, дополнением к салатам или десертам. Вы также можете приготовить варенье из свежего инжира.

Сушеный

Сушеный инжир с высоким содержанием сахара и калорий, поэтому их следует употреблять в умеренных количествах. Они могут быть более эффективными при лечении запоров, чем свежий инжир.

Фиговые листья

Хотя их может быть трудно найти за пределами специализированных бакалейных лавок, фиговые листья питательны и могут использоваться различными способами. Их часто используют так же, как виноградные листья, как обертку для блюд, содержащих рис, мясо или другие начинки.

Фиговый листовой чай

Инжирный чай производится из сухих инжирных листьев. Вы можете сделать это самостоятельно или купить готовые чаи из фигового листа онлайн или в специализированных магазинах.

Вы можете наслаждаться инжиром различными способами, но из-за его высокого содержания сахара, сушеный инжир нужно употреблять в умеренных количествах или использовать их как случайное домашнее средство от запора.