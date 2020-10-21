Исследователи отыскали новую связь между никотином и коронавирусом / Reuters

Группа ученых из разных стран мира выяснили ‒ никотин может стать потенциальным средством для лечения болезни Паркинсона, деменции (слабоумия) и даже коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

По словам ученых, никотин (основной компонент сигарет), при болезни Паркинсона активирует выработку гормона дофамин в клетках. При этом он содержится также в помидорах, перце и баклажанах. При их употреблении в пищу риск развития заболевания снижается ровно на треть.

По мнению доктора медицины Мохаммеда Шоаиба, который руководит исследовательской группой по психофармакологии в Университете Ньюкасла и проектом по разработке никотинового лечения, такой способ поможет в борьбе с дегенерацией движений и памяти.

Кроме того, американские исследователи позже подтвердили гипотезу о том, что потребление никотина связано с увеличением количества кальция, поступающего в клетки. Это уменьшает потерю массы при болезни Паркинсона и коронавирусе. Сейчас исследователи ищут безопасные способы получения никотина ‒ поскольку курение таким не является и несет для тела множество негативных побочных эффектов.

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