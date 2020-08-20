Исследователи придумали, как сделать шоколад более полезным

Шоколад / УНИАН

Молочный шоколад — крайне популярное кондитерское изделие, которое сладкоежки ценят за свой сладкий вкус и сливочную консистенцию. Однако есть способ сделать такой шоколад сделать полезным для тела.

Об этом сообщает пресс-служба Американского химического общества.

По словам ученых, молочный шоколад более полезным для здоровья можно через добавления антиоксидантных фенольных соединений, которые снижают нежелательные процессы окисления.

Такие соединения наличествуют в темном шоколаде. И именно они придают ему горький привкус. Поэтому учеными нужно было найти способ сочетания с молочным шоколадом без ущерба для вкуса.

Им удалось найти способ повышения антиоксидантных свойств молочного шоколада благодаря его сочетанию с фенолами из остатков шкурок арахиса и других подобных отходов пищевой продукции (использованной кофейной гущи, чайных листьев и т. д.).

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Напомним, ранее ученые установили ‒ поедание шоколада не реже, чем раз в неделю, снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.