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Исследователи рассказали, какое масло полезно для давление и сердца

4 сентября 2020, 01:35

Ученые из Университета Ла Троб закончили свой долгий проект, который призван был немного улучшить ситуацию с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Масло
Исследователи рассказали, какое масло полезно для давление и сердца / Аргументы и факты

Ежедневное употребление оливкового масла первого отжима может значительно снизить кровяное артериальное давление, которое является ключевым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом сообщает западное специализированное издание Nutrients.

Исследование, которое провели ученые из Университета Ла Троб показало, что средиземноморское наследие не является фактором получения пользы от потребления оливкового масла.

Исследователи провели клинические испытания кардиозащитных свойств оливкового масла первого холодного отжима на пятидесяти здоровых взрослых людях с различным жизненным опытом и диетическими привычками. Они обнаружили, что употребление четырех столовых ложек оливкового масла первого отжима в день может снизить центральное и периферическое систолическое артериальное давление на 2,5 и 2% соответственно.

В ходе исследования сравнивалось действие оливкового масла первого отжима с рафинированным оливковым маслом с низким содержанием полифенолов.

Далее, рафинированное оливковое масло с низким содержанием полифенолов не оказало значительного влияния на кровяное давление, но оливковое масло первого отжима вызвало снижение центрального и периферического систолического артериального давления. Это имеет клиническое значение, поскольку этот результат был достигнут без использования лекарства от давления.

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Напомним, ранее диетолог Татьяна Дик дала советы по выбору правильного сливочного масла.

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