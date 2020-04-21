Названы три источника счастья для человека

Есть три источника счастья для человека, поделилась психолог / УНИАН

Психолог Виктория Лаврентьева сообщила, что для человека есть три источника счастья, первый из них – природа.

Второй источник счастья – сам человек, а третий – вера, рассказала эксперт в интервью Ukrlife.TV.

По словам собеседницы, чтобы пообщаться с землей, можно что-то посадить на балконе.

"Второй источник счастья – это уже сам человек… Если нет общения, можно перевести внимание на обучение. Вот ни что так не вдохновляет, как интерес к чему-то новому…", – сказала психолог.

Лаврентьева добавила, что для человека очень важна вера.

"Третий источник счастья – это вера… это очень важно – найти в себе источник этой силы, которая дает вам веру в то, что и это пройдет…", – подчеркнула эксперт.

Ранее психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко поделилась, что счастье – это способность давать себе любовь, удовольствие, время и от переизбытка всего этого начать делиться позитивом с окружающими. Холоденко добавила, что счастье нельзя обрести благодаря людям или внешним факторам.