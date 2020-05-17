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Психолог объяснила, где начинаются измены

17 мая 2020, 21:40

Измены возможны по нескольким причинам, поделилась эксперт.

Психолог поделилась, что измены начинаются там, где люди перестают быть едиными вокруг обстоятельствах – Измена причины
Измены начинаются там, где люди перестают быть едиными вокруг обстоятельствах, поделилась психолог / УНИАН

Психолог Анна Кушнерук сообщила, что измены начинаются там, где пара перестает быть единой вокруг определенных обстоятельствах.

Измены возможны, в частности, из-за разной потребности в сексе и изменения финансового статуса одного из партнеров, рассказала эксперт в эфире телеканала 1+1.

По словам собеседницы, партнеры могут иметь разные половые конституции – кто-то может хотеть половых отношений раз в день, а кто-то – раз в месяц.

Кушнерук отметила, что, если у партнеров разные половые потребности, то они заставляют друг друга мучаться.

"Измена – это нарушение заключенного или заявленного договора между парой... это договор об исключительности или особой сексуальности. То есть, я для другого человека хочу оставаться уникальной, и речь не только о факте физической верности...", – сказала експерт.

Ранее психолог Роман Мельниченко говорил, что ответственность за измену делится между партнерами напополам. Эксперт посоветовал после измены разрывать отношения, если кто-то из партнеров или они оба не хотят брать на себя ответственность за случившееся.

Анна Кушнерук психолог измена
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