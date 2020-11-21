Изменения пальцев и ногтей сигналят о раке: названы тревожные признаки

Если у человека появился один синдром, стоит обратиться к врачу.
Изменения пальцев и ногтей могут сигнализировать о наличии рака легких. В частности, признаком этого онкологического заболевания считают синдром барабанных палочек – утолщение кончиков пальцев.
Такой синдром не является самым распространенным симптомом рака легких, но в случае его появления стоит обратиться к врачу, пишет газета Express со ссылкой на представителя британского общества по изучению онкологического заболевания Эми Херст.
Собеседница отметила, что синдром барабанных палочек возникает из-за того, что в область приливает больше крови, чем обычно, однако непонятно, почему.
Какие изменения пальцев и ногтей являются тревожными звоночками:
- Увеличение кончиков пальцев в объеме;
- Ногти становятся более гибкими;
- Основание ногтя – мягкое, а возле него блестящая кожа.
Справка. Рак легких – образование злокачественной опухоли в органе из ткани бронхов, пишет Wikipedia.
Есть такие симптомы рака легких: кашель, осиплость голоса, кровь в мокроте.