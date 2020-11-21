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Изменения пальцев и ногтей сигналят о раке: названы тревожные признаки

21 ноября 2020, 11:32

Если у человека появился один синдром, стоит обратиться к врачу.

Изменение пальцев рук может сигналить о раке легких, предупредила эксперт
Признаки онкологии можно увидеть на пальцах, предупредила эксперт / 24tv.ua

Изменения пальцев и ногтей могут сигнализировать о наличии рака легких. В частности, признаком этого онкологического заболевания считают синдром барабанных палочек – утолщение кончиков пальцев.

Такой синдром не является самым распространенным симптомом рака легких, но в случае его появления стоит обратиться к врачу, пишет газета Express со ссылкой на представителя британского общества по изучению онкологического заболевания Эми Херст.

Собеседница отметила, что синдром барабанных палочек возникает из-за того, что в область приливает больше крови, чем обычно, однако непонятно, почему.

Какие изменения пальцев и ногтей являются тревожными звоночками:

  • Увеличение кончиков пальцев в объеме;
  • Ногти становятся более гибкими;
  • Основание ногтя – мягкое, а возле него блестящая кожа.

Справка. Рак легких – образование злокачественной опухоли в органе из ткани бронхов, пишет Wikipedia.

Есть такие симптомы рака легких: кашель, осиплость голоса, кровь в мокроте.

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