Как избавиться от изжоги: диетолог дала важные советы

При изжоге от некоторых продуктов нужно будет отказаться / Фото pixabay.com

Многие люди нередко сталкиваются с изжогой. Чаще всего она появляется у тех, кто нерегулярно питается или переедает, а также при употреблении определенных медикаментов или при беременности.

Диетолог Светлана Фус рассказала, от каких продуктов стоит отказаться, если вас мучает изжога.

По ее словам, чтобы не провоцировать появление изжоги, необходимо:

нормализовать режим питания;

ограничить те продукты, которые раздражают слизистую желудка;

отказаться от вредных привычек;

нормализовать вес.

"Кроме того рекомендую забыть о переедании; отказаться от физических нагрузок и положения "лежа" после приема пищи на 15-20 минут, ужинать за 2-3 часа до сна; носить свободную одежду", - написала диетолог на своей странице в Facebook.

Кроме того, из рациона нужно исключить ряд продуктов: жирные и жареные блюда, острые приправы и соусы, кофе, крепкий чай и шоколад, газированные напитки, кислые фрукты и овощи.

"Но следует прислушиваться и к своим ощущениям. И если те продукты, которые указаны в списке, не провоцируют изжогу, убирать их из рациона не обязательно. Просто стоит следить за количеством и частотой их употребления", - добавила Фус.

Чтобы изжога не появлялась во время беременности, диетолог советует немного уменьшить объем пищи на каждый прием, но увеличить их частоту. А также следить за тем, какие продукты провоцируют изжогу.

"Надо понимать, что бороться с изжогой медикаментами или народными средствами самостоятельно не следует. И хотя в аптеках есть много средств, способных уменьшить симптомы заболевания, их длительное применение будет опасным для здоровья. Изжога чаще всего временная, комфортная и преходящая болезнь. Но если она возникает многократно и регулярно - это тревожный сигнал. Тогда необходима консультация врача, обследование и лечение причины изжоги. Ведь эффективному лечению должен предшествовать правильно поставленный диагноз", - резюмировала эксперт.

Напомним, ранее диетолог Светлана Фус рассказала о самых распространенных ошибках, которые допускаются при хранении продуктов, и о том, какие продукты нельзя хранить в холодильнике.