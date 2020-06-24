Медики рассказали, каким людям проще всего бросить курить/ УНИАН

Людям, которые имеют способности или профессионально занимаются математикой, гораздо проще отказаться от курения.

Об этом сообщается в специализированном издании Health Psychology.

К таким выводам пришли ученые-медики из Университета штата Огайо (США) ‒ после того, как провели любопытный эксперимент с 696 добровольцами-курильщиками.

Прежде всего, участникам было предложено решить простой математический тест ‒ для того, чтобы проверить их способности к счету. Затем их ознакомили с фактами о вреде курения ‒ часть предупреждений была с графическим сопровождением, часть подавалась просто в виде текста. Далее, к примеру, участникам рассказали, что 75,4% курильщиков умирает до 85 лет, в то время как до этого возраста не доживает только 53,7% некурящих.

Через шесть недель ученые вновь провели беседу с добровольцами ‒ чтобы узнать, насколько негативно они воспринимают свою вредную привычку и насколько велика их решимость бросить курить. Те из них, кто лучше справился с математическим тестом, в конечном итоге запомнили гораздо больше фактов о вреде курения и негативнее стали относиться к сигаретам.

Напомним, ранее выяснилось ‒ люди, которые любят курить сигареты с никотином, обычно гораздо больше имеют в легких рецепторов, которые уязвимы к китайскому коронавирусу COVID-19.