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Как бросить курить: психологи назвали легкий способ

27 августа 2020, 13:43

Любовь всего мира к табаку была опасной тенденцией на протяжении тысяч лет.

Курение убивает
Любовь всего мира к табаку была опасной тенденцией на протяжении тысяч лет. / Reuters

Если вы курите, сейчас самое время бросить курить. Никто не говорил, что это будет легко, потому что никотин - сильная зависимость. Однако достижения в поддержке отказа от курения и заместительной никотиновой терапии могут облегчить вам задачу.

Как и при любом злоупотреблении психоактивными веществами, сначала вы все контролировали. Вероятно, вам понравился этот первоначальный прилив энергии с первым клубом дыма. Возможно, вы начали курить в раннем возрасте и испытывали виноватое удовольствие, делая что-то непослушное и опасное. Возможно, вы говорили себе, что можете бросить курить в любой момент, но вскоре обнаружили, что табак контролирует вашу жизнь.

Ваш первый шаг к тому, чтобы избавиться от никотиновой хватки в вашей жизни, - это признать, что у вас есть проблема, которая выходит из-под контроля. Никотин вызывает сильную зависимость - физически, умственно и эмоционально. Чтобы бросить курить, вам нужен целостный подход, который затрагивает тело, разум и дух.

Многие бывшие курильщики говорили, что преодоление психологической зависимости было, вероятно, самой сложной частью их пути. Когда они открыли свой разум для сострадания к себе и позитивного мышления, стало легче бороться с тягой и навсегда бросить курить. Их победа началась в их умах и изменила образ мышления.

Сила положительного мышления

Может ли позитивное мышление помочь в отказе от курения и в предотвращении заболеваний легких и других сопутствующих заболеваний? Ваш разум - мощный инструмент, который может помочь вам победить зависимость. Если вы решили отказаться от сигарет, вот несколько способов, которыми может помочь позитивное мышление.

Меняет отношение

Если вы курите много лет, возможно, вы думаете, что для вас уже слишком поздно бросать. Многие давние курильщики говорят, что курили так долго, и с таким же успехом могут продолжать, несмотря на слабое здоровье.

Поскольку никотиновая зависимость зародилась в вашем сознании, то же самое происходит и с вашим прекращением привычки. Переверните некоторые образы, которые изначально вдохновили вас на курение. Вместо того чтобы думать, что курение заставляет вас выглядеть круто, осознайте, насколько вы восхитительно выглядите, когда избавитесь от этой привычки. Переосмыслите все свое отношение к тому, как курение повлияло на ваш образ жизни и здоровье.

Помогает с визуализацией

Ральф Уолдо Эмерсон мудро пришел к выводу, что вы то, что вы думаете. Если вы верите, что можете избавиться от привычки курить, вы сможете это сделать. Во-первых, вы должны визуализировать себя проходящим мимо киоска для сигарет в магазине и экономить зажигалки только для того, чтобы зажечь ароматические свечи дома.

Визуализируйте, как изменится жизнь, когда вы больше не будете постоянно курить табак. Ваши волосы и одежда больше не будут вонять затхлым дымом, и вы избавитесь от неприглядных никотиновых пятен на ногтях и зубах. Визуализируйте все деньги, которые вы сэкономите, когда перестанете покупать табачные изделия, и подумайте обо всем, что вы можете сделать с этими дополнительными деньгами.

сигареты, курение
Утверждайте себе каждый день, что вы красивый, любящий человек, заслуживающий любви/ Фото REUTERS

Утверждайте себе каждый день, что вы красивый, любящий человек, заслуживающий любви. Скажите себе, что вы берете на себя ответственность за свою жизнь и избавляетесь от влияния курения. Напомните себе, что вы будете добрыми, любящими и терпеливыми в процессе прекращения курения.

Когда вы смотрите в зеркало, улыбайтесь и говорите, что вы являетесь олицетворением здоровья, и не позволяете сигаретам угрожать вам заболеванием легких или другими расстройствами. Объявите себя победителем и выжившим, даже если у вас на пути есть несколько неудач. Сделайте положительные знаки подтверждения и разместите их на видных местах в доме и офисе.

Помогает с прогрессом

Многие люди считают, что дневник - это идеальный способ записывать свои мысли, мечты и стремления во время выздоровления от таких зависимостей, как курение. Самое замечательное в ведении журнала состоит в том, что это ваш проект, и вы сами решаете, как вы хотите его реализовать и что подходит именно вам.

Это может быть компьютерный журнал, недорогая школьная тетрадь или сложный письменный журнал. Вы должны писать, когда захотите или когда у вас возникнет желание затянуться. Может быть, вы могли бы написать о своем первом опыте курения и о том, как оно вводило вас в заблуждение.

Возможно, вам стоит посвятить несколько страниц своим утверждениям, чтобы изменить свое отношение к курению. Другой раздел можно отвести, чтобы напомнить себе о негативных последствиях курения, таких как неприятный запах одежды, преждевременное старение, потеря денег, эмфизема и рак легких. Внизу каждой страницы убедите себя, что вы вносите позитивные изменения, необходимые для предотвращения этих неприятных побочных эффектов.

В другом разделе своего дневника позитивного мышления представьте, какой будет ваша жизнь без курения. У вас больше не будет дней, когда нужно простоять на улице на морозе и под дождем, чтобы перекусить. Ваша внешность и здоровье улучшатся, и вы избавитесь от страха перед возможным раком легких и преждевременной смертью.

Поможет изменить привычки

Если вы курите много лет, многие из ваших повседневных привычек и удовольствий в жизни, вероятно, связаны с сигаретами. Сама мысль о том, чтобы исключить курение из уравнения, может вызвать у вас беспокойство. Положительным моментом является то, что вам не нужно отказываться от того, что вам нравится, только потому, что вы бросили курить. Вы ничего не должны прекращать делать, потому что для этого нужна сигарета, сигара или трубка. Поменяйте вредную привычку на положительную, здоровую.

Держите под рукой запас жевательной резинки без сахара и мятных конфет, когда у вас возникнет тяга к сигаретам. Курение не принесет вам больше удачи в ваших любимых карточных играх, чем жевательная резинка. На начальных этапах отказа от курения вам может быть комфортно возиться с карандашом или ручкой в ​​руке, чтобы отогнать психологическую тягу.

Знаете ли вы, что ваше тело начинает очищаться почти сразу после того, как вы бросаете курить? Вы, вероятно, будете поражены тем, что можете ходить на большие расстояния и делать больше вещей, не теряя дыхания и не испытывая приступов кашля. Чтобы отвлечься от курения, подумайте о прогулках и полюбуйтесь красотой окружающего вас мира, который не размывается сигаретным дымом.

курение сигарета
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