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Как быстро и натуральными способами побороть стресс

2 сентября 2020, 18:36

Неспособность понять или принять точку зрения других людей может вызвать психический стресс.

стресс
Неспособность понять или принять точку зрения других людей может вызвать психический стресс. / Телеграф

Психический стресс стал пандемией, и для многих он стал нормой повседневной жизни. Таким образом, становится все более важным научиться уменьшать стресс.

Психическое напряжение можно определить как: внутреннее напряжение или давление, вызванные неспособностью управлять поступающей информацией внешних стимулов.

Но есть способ научиться уменьшать стресс, но чтобы уметь это делать, нужно понимать, как и почему стресс нарастает так быстро.

Если мы часто и быстро переживаем стресс, это означает, что мы скрываем множество внутренних конфликтов и не осознаем их. Это не дает возможности быстро избавиться от стресса. Во-первых, мы должны узнать, что вызывает умственное напряжение.

Его происхождение запускается сигналом посторонних стимулов - информацией объективного или субъективного характера, или и тем, и другим сразу. Психическое напряжение вначале развивается очень медленно. Мы не можем наблюдать его развитие из-за отсутствия понимания психической энергии.

Информация, которую мы получаем извне (которая нам не нравится), создает чувство, которое перерастает в отрицательную эмоцию (отрицательную психическую энергию). Например, неспособность понять или принять точку зрения других людей может вызвать психический стресс.

Как уменьшить стресс?

Есть много методов, которые вы можете использовать, когда научитесь снимать стресс быстро и естественно. Чем раньше вы сделаете это самостоятельно, тем быстрее вы сможете снизить психическое напряжение.

Техника успешно применяется тогда, когда ее суть действительно осознана и усвоена. Если техника будет применяться быстро, необходимо хорошо знать ситуацию, в которой она требуется.

Например, в контексте психического стресса мы пугаемся и тревожимся в (иногда нормальных) ситуациях, потому что не знаем, что происходит или что произойдет. Неопределенность результата вызывает напряжение и умственное напряжение. Чем дольше мы живем в этой неопределенности, тем сильнее становится наше умственное напряжение.

Мероприятия по снятию стресса

Начать с занятий по снятию стресса - это хороший способ начать свой путь к тому, чтобы научиться уменьшать умственное напряжение. Ниже приведены некоторые примеры мероприятий по снятию стресса:

  • Наблюдать за природой и наслаждаться ею
  • Долгие прогулки по парку
  • Разговаривать с близкими
  • Заниматься спортом
  • Слушать музыку
  • Пение
  • Танцы

Все вышеперечисленное отлично снимает стресс. Однако это не методы, которые могут научить вас понимать природу психического стресса, успешно уменьшить его или даже полностью устранить.

Поскольку мы заняты выполнением повседневных обязанностей, у нас почти нет времени на эти занятия по снятию стресса. Мы используем их по необходимости в качестве инструментов для снижения стресса, и после того, как деятельность закончена, психологический стресс возвращается и снова настигает нас.

Затем большинство из нас находит простые действия, такие как еда, развлечения, покупки, азартные игры, наркотики и т. д., Как кратчайший путь к временному снятию стресса. Обычно это приводит к негативным долгосрочным последствиям, таким как ожирение, усталость, скука, депрессия и так далее.

В результате умственный стресс затуманивает нашу умственную ясность, лишает нас творческих способностей, не позволяет нашему разуму расширяться и оставляет нас без мотивации бороться с первопричиной всего этого.

Простые инструменты для создания техники снижения психического стресса

Примените одну из величайших умственных энергий в качестве инструмента к любому из вышеперечисленных мероприятий по снятию стресса, чтобы создать свою собственную индивидуальную технику:

Благодарность

Когда вы вызываете эмоцию благодарности за любую свою деятельность, вы переключаете свое психическое состояние со стрессового на мирное (благодарное). Когда вы сознательно признаете благодарность настоящему, вы отправляете в свой мозг информацию, которая немедленно успокаивает вашу центральную нервную систему, производя положительные гормоны, такие как серотонин и дофамин. Эти гормоны снижают умственное напряжение и создают хорошее чувство, чувство награды за достижение цели.

Кроме того, постарайтесь быть благодарными за факторы стресса, которые ставят под сомнение вашу эффективность и сигнализируют о возможности улучшения.

Осознанное дыхание

Поддерживайте это занятие ритмичным осознанным дыханием и усиливайте свою благодарность и чувство награды. Используйте свое сознательное дыхание, чтобы создать паттерн дыхания, который будет определять момент как момент, когда вы создали в себе безопасность, мир и чувство собственного достоинства.

Используйте эти два инструмента, чтобы подойти к семи перечисленным выше действиям или к любым другим действиям, которые вы считаете снимающими стресс, и потренируйтесь объединять их так, чтобы это работало для вас.

Комплексная техника управления стрессом

Помимо успокоения занятого ума, когда вы применяете физиологические техники для уменьшения мыслей и успокоения разума, здесь нам нужны более глубокие знания и применение тонких энергий для создания определенных мыслей для уменьшения и устранения умственного напряжения.

Чтобы добиться быстрых результатов, нужно сохранять ум спокойным и уменьшать стресс, но, что более важно, вам нужно тренировать ум, чтобы оставаться занятым и эффективным.

Шаг 1

Определите фактор, вызывающий стресс (основную причину вашего стресса). Вы можете обнаружить это, осознавая свое окружение и свои реакции на него; Является ли человек и его действия/поведение причиной стресса?

Будьте реалистичны с самим собой, чтобы определить причину своего стресса. Никто не может сделать это быстрее.

После того, как вы определили фактор стресса, генерируйте определенные мысли, например: "Я благодарен за этот вызов, и я найду способ принять его как есть и работать над изменением своего подхода и реакции на него". Как только вы добьетесь этого, стрессор больше не будет иметь на вас того же уровня влияния.

Шаг 2

Разработайте/примените упражнения для снятия стресса вместе с инструментом и подойдите к источнику стресса, когда будете готовы.

Например, ваш начальник, ваш муж, ваша жена или ваши дети-подростки доставляют вам трудности. Будьте благодарны за это осознание. Они часть твоей жизни. Вы проложили свой путь, шаг за шагом, и вы частично ответственны за то, что оказались в этой ситуации с ними. Если эта ситуация не опасна для жизни, то это не что иное, как вызов, возможность для роста и развития.

Применяйте благодарность и практикуйте дыхание именно тогда, когда возникает стрессовая ситуация, а не только во время прогулки в парке или когда вы знаете, что вы в безопасности от психического стресса.

Шаг 3

Практикуйте эти инструменты и этот подход сознательно в деятельности по снятию стресса, но, что наиболее важно, в стрессовых ситуациях, и делайте это постоянно. Таким образом вы разовьете свою индивидуальную технику и станете экспертом в борьбе со своими личными факторами стресса.

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