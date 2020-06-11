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Как похудеть после родов: действенные способы

11 июня 2020, 17:10

Названы самые действенные способы, которые помогут вернуть идеальную фигуру в рекордные сроки.

беременность
Способы, которые помогут вернуть идеальную фигуру в рекордные сроки / Фото pixabay.com

Как похудеть после родов и существует ли идеальная диета для беременных или родивших? Этот вопрос задает себе каждая молодая мама, которая на протяжении девяти месяцев вряд ли занималась активными физическими нагрузками, да и не всегда могла отказать себе съесть что-нибудь запрещенное. Беременность - самое время потакать своим слабостям и капризам. Но тут есть и обратная сторона: лишние килограммы, от которых сложно избавиться, учитывая еще и гормональный фон, кормления, хроническую усталость и недосып.

Рассказываем о самых действенных способах, которые помогут вернуть идеальную фигуру в рекордные сроки.

3 месяца после родов

Основная задача сразу после родов - это не набрать те килограммы, которые вы сбросили в роддоме и первые дни после рождения малыша. Этот вес достаточно быстро закрепится организмом и уже с новой отправной точки будет легче набирать потерянную форм. Похудеть быстро можно, несмотря на то, что активные физические нагрузки в этот период пока запрещены.

Хоть и не все специалисты сходятся во мнении относительно диеты в первые месяцы жизни ребенка, педиатры все же рекомендуют с осторожностью относиться к своему рациону. В частности, в меню должны быть легкие овощные супы, нежирная рыба, запеченное в духовке мясо и сезонные фрукты и овощи должны стать основой вашего меню. Особую осторожность проявите во время выбора молочных продуктов, а от сладкого лучше и вовсе отказаться. Орехи, мед и шоколад - аллергены и "любители" отложиться на проблемных местах.

Под конец третьего месяца, чтобы запустить метаболизм и начать приходить в форму, стоит добавить легкие физические упражнения. Это могут быть силовые тренировки со своим весом в домашних условиях. Прокачивать можно ягодицы, внутреннюю поверхность бедра, руки, а также пресс, если нет противопоказаний со стороны врача.

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Чтобы похудеть быстрее, можно добавить легкое кардио: длительные пешие прогулки, бег, танцевальные онлайн тренировки, среди которых: зумба, латиноамериканские танцы, аэробика и прочее.

Сбросить лишние килограммы также поможет отказ от еды за три часа до сна.

4 месяца после родов

Уже на четвертом месяце после родов молодая мама чувствует себя лучше. Она адаптировалась к кормлению и частым ночным подъемам, свыклась с мыслью о том, что ее жизнь поменялась и, скорее всего, зажили швы после родовых травм или операций. Похудеть быстро, по одной из версий, помогает грудное вскармливание по требованию и частое прикладывание к груди. Считается, что во время кормления женский организм сжигает около 500 калорий в день.

Что касается спортивной нагрузки, то те, кто занимался йогой до беременности, могут активно включаться в предродовый режим. Кроме того, после консультации педиатра, вместе с ребенком можно ходить в специализированные бассейны для мам и малышей. Тело станет более упругим, вода поможет подтянуть живот и руки после родов.

Роды, стимуляция
Роды / Kolobok

5 месяцев после родов

Подтянуть кожу после родов помогут массажи. Некоторые врачи рекомендуют начать с ручного массажа, уделяя особенное внимание ногам и ягодицам. Позже можно будет подключить и живот.

Кроме того, в последнее время популярной является процедура безоперационной подтяжки лица, также с помощью массажа. Для его проведения не рекомендуют использовать обычные косметические средства. Для тела лучше всего подойдут натуральные масла, а для лица - отвар льна. Его "слизистая" структура заменит крем и не навредит грудному молоку.

6 месяцев после родов

Через полгода после родов, вы можете приступать к полноценным тренировкам. Попробуйте вернуться на фитнес, если есть кому остаться с малышом. Не переусердствуйте с большими весами, а начните с легких. Акцент должен быть на количество повторений, а не на просушку тела с помощью тяжелого оборудования.

Похудеть после родов быстро - возможно, тем более что психологически легче сидеть на диете и питаться правильно. Главное - это система, регулярность занятий и настрой.

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