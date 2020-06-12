Похудение за неделю: топ-3 экспресс-диеты

Что делать, если нужно похудеть на 4-5 килограмм на неделю/ bb.lv

Лето стремительно набрало температурных оборотов и повсеместно пооткрывались пляжи. А это значит, что уже можно надевать купальник и выходить на пляж. Но вот что делать, если за время холодов на боках образовались лишние складочки?

Существуют экспресс-методы похудения. Они работают в краткосрочной перспективе, к примеру, если есть всего несколько дней, чтобы убрать лишние пару килограмм.

Диеты для похудения за неделю:

Суть ее заключается в том, чтобы на протяжени недели каждый день употреблять продукты их одной категории.

День питьевой. На протяжении дня нужно много и без ограничений пить. Продукты не должны быть жирными, а употреблять можно воду, кефир, чай, кофе, бульйон.

День овощной. Капуста, огурцы, помидоры, зелень - все это и без ограничений можно кушать на протяжени всего дня.

День питьевой. Дублируется день первый.

День фруктовый. В этот день можно кушать любые фрукты, правда лучше отказаться от бананов и винограда.

День белковый. Здесь допускаются яичные белки, нежирный творог и кефир, рыба и куриное филе.

День шестой – питьевой. Дублиируется день первый и третий.

День седьмой – предполагает выход из диеты. Завтрак: 2 куриных яйца, фрукт. Обед: вегетарианский суп с рисом и гречкой. Перекус: фрукт. Ужин: легкий овощной салат.

Эта диета также является очень эффективной. Более того, интервал между приемами пищи составляет два часа и не вознкает мучительного чувства голода, так как постоянно получается перекус.

7:00 - зеленый чай без сахара;

09:00 - вареное яйцо;

11:00 - столовая ложка изюма;

13:00 - 100 грамм отварного куриного филе;

15:00 - стака томатного сока, желательно без соли;

17:00 - вареное яйцо;

19:00 - яблоко;

21:00 - 150 грамм кефира.

Если все перекусы жевать медленно, как бы растягивая прием пищи, вы не будете испытывать чувство голода.

Основа этой диеты - Боннский суп. На ней за неделю можно сбросить около 4 килограмм.

Для приготовления этого супа, нужно сварить суп из одного кочана белой капусты, трех болгарских перцев, четырех помидоров, трех луковиц и половины сельдерея.

День 1: Фрукты в любом количестве, исключаяя бананы и изюм.

День 2: Суп и зеленые овощи;

День 3,4: Суп, фрукты (кроме бананов) и любые овощи.

День 5: Суп, помидоры и говядина.

День 6: Суп, говядина, овощи.

День седьмой: Суп, рис с овощами, фруктовый сок.

Каждый день, а особенно сейчас в жаркую погоду, необходимо выпивать более 1,5 литра воды.