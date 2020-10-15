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Как быстро вывести никотин из организма: названы способы

15 октября 2020, 22:07

Он может находиться в организме сроком до одного года в зависимости от типа.

Сигарета
Он может находиться в организме сроком до одного года в зависимости от типа. / "РИА Новости"

Каждый раз, когда вы употребляете табак, в ваш организм проникает никотин - химическое соединение, содержащееся в табаке. Он может находиться в организме сроком до одного года в зависимости от типа.

Вот что вам нужно знать о том, как долго никотин остается в вашем организме и как быстро его выводить.

Как работает никотиновый тест?

"В организме никотин распадается на его производные, наиболее важным из которых является котинин", - говорит Анис Рехман, доктор медицины, доцент кафедры внутренней медицины Университета Южного Иллинойса. "Котинин обычно находится в организме намного дольше, чем никотин. Поэтому большинство тестов на курение ищут котинин".

И хотя никотин и котинин могут присутствовать у некурящих, если они находятся в табачном дыме, их количество будет значительно ниже. "У обычных курильщиков в крови обычно содержится от 30 до 50 нг / мл никотина, а у некурящих - менее 5 нг / мл", - говорит Варфилд.

Как долго никотин остается в вашем организме?

Кровь: Никотин может находиться в крови около трех дней, а котинин сохраняется около десяти дней.

Моча: у регулярного курильщика никотин и котинин могут быть обнаружены в моче на срок до трех недель. У редких людей никотин остается в моче только в течение четырех дней после курения, а котинин сохраняется в течение семи-десяти дней.

Слюна: Никотин и котинин остаются в слюне около четырех дней.

Волосы: Никотин может оставаться в волосах около трех месяцев, но иногда может быть обнаружен до одного года у постоянных курильщиков.

Какие факторы влияют на то, как долго никотин остается в вашем организме?

Хотя тесты могут дать общее представление о том, как давно вы курили, другие факторы определяют, как долго никотин будет регистрироваться в вашем организме.

Как часто вы курите

Наиболее важным фактором, определяющим, как долго никотин остается в вашем организме, является количество и частота, которые вы курите.

"Чем больше человек употребляет табачные изделия, тем выше концентрация никотина и котинина", - говорит Варфилд.

Ваш возраст

По мере того как люди стареют, их метаболизм замедляется, и они часто становятся менее активными. Это означает, что организм усваивает никотин медленнее, поэтому он остается в организме дольше, - говорит Рехман.

Лекарства

Прием определенных лекарств может повлиять на скорость переработки никотина в организме. "Например, антибиотики и фенобарбитал (лекарство от судорог) могут ускорить метаболизм, тогда как противогрибковые препараты и некоторые лекарства от гипертонии могут замедлить метаболизм", - говорит Варфилд.

Более быстрый метаболизм означает, что вы будете выводить никотин из организма быстрее, чем при более медленном метаболизме. Если вы принимаете какие-либо лекарства, поговорите со своим врачом, чтобы узнать, как они могут повлиять на способность вашего организма выводить никотин.

Уровни гормонов в вашем теле

По словам Рехмана, женщины склонны усваивать никотин быстрее, чем мужчины. "Беременные женщины или женщины, получающие заместительную терапию эстрогенами, быстрее выводят никотин, поскольку эстроген ускоряет метаболизм никотина", - говорит он. Важно отметить, что беременным женщинам не следует употреблять табачные изделия, поскольку они могут вызвать врожденные дефекты.

Как вывести никотин из своего тела

Есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы быстро вывести никотин из организма.

Бросьте курить

Варфилд говорит, что воздержание от табачных изделий - лучший и самый прямой способ вывести никотин из вашего организма. Когда вы и люди вокруг вас бросаете курить, никотин из вашего тела уходит, и никакие новые количества химического вещества не поступают.

Пейте воду

По словам Рехмана, употребление большего количества воды и других жидкостей может помочь организму вывести никотин. Это связано с тем, что учащенное мочеиспускание может помочь вывести никотин, а употребление большего количества жидкости приведет к более частому мочеиспусканию.

Ешьте здоровую диету

Употребление смеси здоровых продуктов с высоким содержанием антиоксидантов может активировать функции печени и помочь никотину проходить через ваше тело с большей скоростью. Это потому, что эти продукты ускоряют метаболизм, говорит Уорфилд.

Попробуйте включить в рацион такие продукты, как:

  • Апельсины
  • Морковь
  • Капуста
  • Чеснок
  • Лук

Продолжительность пребывания никотина в организме зависит от того, какой образец исследуется, но обычно составляет от нескольких дней до недель. Котинин, производное никотина, на содержание которого часто проводят анализы, остается в вашем организме в течение более длительного периода времени. Такие привычки, как здоровое питание и употребление большего количества воды, могут помочь быстрее избавиться от никотина.

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