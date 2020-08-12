Как часто нужно заниматься сексом: ученые дали ответ

"Секс" - это широкий термин, охватывающий множество половых актов. / Cosmo

Больше секса не всегда означает лучшие отношения. Вместо этого сосредоточение внимания на качестве секса, вашей связи с партнером и том, что лучше для ваших отношений, может укрепить вашу связь.

Как часто парам следует заниматься сексом?

Нет правильного ответа на вопрос, как часто вы должны заниматься сексом - только то, что кажется правильным для ваших отношений или сексуальной жизни.

В исследовании 2017 года, опубликованном в Archives of Sexual Behavior, изучалось сексуальное поведение чуть более 26 000 человек с 1989 по 2014 год. Было обнаружено, что средний взрослый занимается сексом 54 раза в год, или в среднем примерно раз в неделю.

Также было обнаружено, что для супружеских пар это число практически не изменилось - 51 раз в год. Однако частота менялась в зависимости от возраста: 20-летние сообщили о том, что занимаются сексом примерно 80 раз в год, тогда как для 60-летних это число снижается до 20. Также важно отметить, что "секс" - это широкий термин, охватывающий множество половых актов. Следовательно, определения могут варьироваться от человека к человеку.

Раз в неделю может быть средним значением, но это не обязательно означает, что такое количество секса подходит для всех отношений. "Я работал с парами, которые утверждали, что один раз в неделю - это слишком много, и с другими, которые утверждали, что этого недостаточно", - говорит Стефани Гёрлих, лицензированный социальный работник и сексопатолог. Каждая пара определяет количество секса, которое им подходит - число, которое может измениться по мере продолжения их отношений.

"Количество секса, на самом деле вещь субъективная и зависит от пары, - говорит Кристен Лозано, лицензированный терапевт по семейным и сексуальным зависимостям. Она говорит, что некоторые люди будут чувствовать себя удовлетворенными, даже если не будут заниматься сексом несколько месяцев. Вместо того чтобы искать несуществующее правило о том, сколько секса вам нужно, она предлагает сосредоточиться на ваших сексуальных отношениях и на том, что они значат для вас обоих.

Факторы, которые могут помешать здоровой сексуальной жизни

Однако, если вы недовольны количеством секса, возможно, виноваты определенные факторы. "Секс - это многомерный опыт. Хороший секс бывает умственным, физическим и эмоциональным", - говорит Гёрлих. Следовательно, на секс влияет психическое и физическое здоровье.

Примеры внешних факторов, влияющих на вас или на сексуальную жизнь вашего партнера, включают:

Стресс - в целом или об отношениях

Изменения в организме из-за старения и проблем со здоровьем

Попадание в рутину, которая стала скучной

Занятость детьми, семьей или карьерой

Не комфортно общаться друг с другом

Вы не чувствуете, что ваш партнер видит или слышит

"Эти разные факторы также могут влиять друг на друга", - говорит Лозано. Например, если ваше тело по какой-то причине изменится, у вас может начаться проблемы с самооценкой. Чувство дискомфорта в теле может привести к сексуальному отказу от партнера.

Как улучшить сексуальную жизнь вас и вашего партнера

Секс должен доставлять удовольствие, а не вызывать стресс. Вот шесть способов, которыми вы и ваш партнер можете улучшить качество своей сексуальной жизни.

1. Снизьте стресс

Стресс может помешать счастливой сексуальной жизни для вас и вашего партнера. Любой, кто испытывает стресс, может обнаружить снижение либидо. Например, исследование 2013 года, опубликованное в Журнале сексуальной медицины, показало, что у женщин с высоким стрессом уровень полового возбуждения ниже.

Если вы заметили, что вы или ваш партнер испытываете стресс, поговорите об этом друг с другом и найдите способы выпустить пар. Это может включать: ведение дневника, медитацию, терапию, приятные движения тела, такие как танцы, или продуктивные физические нагрузки, такие как складывание белья. С другой стороны, некоторые люди могут использовать секс, чтобы справиться со стрессом, - говорит Лозано.

2. Изучите свою сексуальную сущность

Лозано предлагает практиковать самоанализ, любопытство и исследовать свою сексуальность и сексуальные желания, чтобы лучше познакомиться со своим телом.

Если вам удобно, узнайте себя физически и поймите, что вам нравится во время мастурбации. Когда вы почувствуете себя более комфортно с собой и с тем, что вас удовлетворяет, вам будет легче выражать свои сексуальные желания с партнером.

3. Попробуйте что-нибудь новое

Если вы были со своим партнером в течение длительного времени, легко предположить, что вы знаете все об их сексуальных предпочтениях. Вместо этого задайте им вопросы, например, каким был их лучший сексуальный опыт, когда они чувствовали себя неудовлетворенными или чем они всегда хотели заниматься.

По словам Гёрлиха, новые позы, фантазии или игрушки могут оживить вашу сексуальную жизнь. Она рекомендует использовать сайты, на которых указаны ваши сексуальные интересы, такие как Mojo Upgrade, и сравнивать результаты с результатами вашего партнера.

4. Начните "прелюдию", прежде чем дойдете до спальни

Прелюдия - это нечто большее, чем физические прикосновения или половые акты. Путь к отличному сексу начинается задолго до того, как вы войдете в спальню. Создание безопасного пространства для вашего партнера и отношение к нему с добротой, любовью и уважением - это отправная точка для глубокой и значимой связи во время секса.

5. Общайтесь друг с другом

Если вы хотите попробовать что-то новое или изменить свою сексуальную жизнь, все это требует открытого и честного общения. При обсуждении секса со своим партнером Лозано советует держать в уме любопытство, сострадание и уязвимость. Убедитесь, что ваш партнер чувствует себя услышанным без осуждения и ему удобно делиться своими сексуальными потребностями и ограничениями.

6. Работайте над синхронизацией полового влечения

Сексуальные влечения варьируются от человека к человеку, из-за чего парам трудно найти правильный баланс. Вот почему Камил Льюис, терапевт по вопросам секса и отношений, предлагает планировать секс и расставлять приоритеты в своей сексуальной жизни. Это может означать, что один из партнеров иногда занимается сексом немного чаще или реже, чем они хотели бы, но ключевым моментом является учет потребностей друг друга.

Важно помнить, что согласие всегда необходимо для вступления в половой акт. Если вы не хотите заниматься сексом, не занимайтесь сексом. И не заставляйте партнера заниматься сексом, если он не чувствует себя в этом абсолютно комфортно.

Каковы преимущества сексуальной близости?

Независимо от того, много или мало вы занимаетесь сексом, он имеет много преимуществ для здоровья и может быть важной частью здоровых отношений.

"Секс позволяет вам установить связь с вашим партнером глубоко органичным способом, когда вас видят и уважают, и, что немаловажно, вы чувствуете удовольствие и радость", - говорит Льюис. "Сексуальная близость обеспечивает полноценную связь, которая культивирует доверие, а доверие важно для любых отношений".

Подобно тому, как количество желаемого секса может варьироваться между партнерами, значение акта также варьируется. "Секс может иметь разное значение и, следовательно, разное значение в зависимости от пары", - говорит Лозано.

Некоторые преимущества секса могут включать: