Психолог раскрыла, как стать успешным

Для достижения успеха, в частности, для себя нужно стать строгим начальником, сообщила психолог / Reuters

Психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко посоветовала, как достичь успеха в жизни.

Чтобы стать успешным человеком, в частности, нужно для себя стать строгим боссом, написала эксперт в Instagram.

По ее слова, также для достижения успеха нужно стать для себя придирчивым фитнес-тренером.

Как добиться успеха в жизни – советы Холоденко:

Станьте для себя придирчивым диетологом;

Станьте своим суровым репетитором по английскому языку;

Станьте тем, кто не бросает на ветер слова, которые дает себе.

Ранее Наталья Холоденко раскрыла свою формулу достижения успеха в переговорах. Психолог добавила, что первая составляющая формулы успеха – четко сформулировать желание и озвучить.