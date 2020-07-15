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Психолог раскрыла, как стать успешным

Чтобы достичь успеха, стоит стать для себя придирчивым фитнес-тренером, отметила эксперт.

15 июля 2020, 01:35
Психолог сообщила, что для достижения успеха, в частности, для себя нужно стать строгим начальником – Как добиться успеха в жизни
Для достижения успеха, в частности, для себя нужно стать строгим начальником, сообщила психолог / Reuters

Психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко посоветовала, как достичь успеха в жизни.

Чтобы стать успешным человеком, в частности, нужно для себя стать строгим боссом, написала эксперт в Instagram.

По ее слова, также для достижения успеха нужно стать для себя придирчивым фитнес-тренером.

Как добиться успеха в жизни – советы Холоденко:

  • Станьте для себя придирчивым диетологом;
  • Станьте своим суровым репетитором по английскому языку;
  • Станьте тем, кто не бросает на ветер слова, которые дает себе.

Ранее Наталья Холоденко раскрыла свою формулу достижения успеха в переговорах. Психолог добавила, что первая составляющая формулы успеха – четко сформулировать желание и озвучить.

Наталья Холоденко психолог успех
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