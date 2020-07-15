Психолог раскрыла, как стать успешным

Психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко посоветовала, как достичь успеха в жизни.
Чтобы стать успешным человеком, в частности, нужно для себя стать строгим боссом, написала эксперт в Instagram.
По ее слова, также для достижения успеха нужно стать для себя придирчивым фитнес-тренером.
Как добиться успеха в жизни – советы Холоденко:
- Станьте для себя придирчивым диетологом;
- Станьте своим суровым репетитором по английскому языку;
- Станьте тем, кто не бросает на ветер слова, которые дает себе.
Ранее Наталья Холоденко раскрыла свою формулу достижения успеха в переговорах. Психолог добавила, что первая составляющая формулы успеха – четко сформулировать желание и озвучить.
Автор: Екатерина Присяжнюк