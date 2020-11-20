УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Как и почему размножаются распространенные вирусы - ответ ученых

20 ноября 2020, 04:42

Исследователи совершили новое открытие, которое касается размножения вирусов.

Вирус
Как и почему размножаются распространенные вирусы / Wikipedia

Коллектив российских и американских молекулярных биологов открыли фермент, который помогает самым распространенным вирусам микрофлоры (crAss-бактериофагам) копировать свой геном и формировать новые вирусные частицы.

Об этом в среду сообщила пресс-служба вуза Сколтех."Так как crAss-бактериофаги доминируют в микрофлоре кишечника человека, понимание того, как они заражают микробов, поможет нам управлять составом микрофлоры, которая влияет и на здоровье человека, и на характер развития различных болезней", ‒ заявила одна из участниц проекта, доцент Мария Соколова.

По ее словам, ученые обнаружили короткий фрагмент белка, который очень похож по своей структуре на РНК-полимеразы многоклеточных живых существ. Столкнувшись с этой молекулой, которую они назвали gp66, биологи занялись плотным изучением ее свойств. Правда, до того они пересадили кодирующий ее участок генома вируса внутрь кишечной палочки.

Все следующие опыты показали, что данный фермент действительно играет роль РНК-полимеразы, которая копирует одиночные нити ДНК.

"В далеком прошлом наши предшественники могли "позаимствовать" эти ферменты у древних вирусов, предков crAss-бактериофагов", ‒ заявил профессор "Сколтеха" Константин Северинов.

Дальнейшее изучение этих вирусов и фермента gp66, как надеются ученые, поможет приспособить их для решения массы различных научных и медицинских задач, которые связаны с управлением свойствами микрофлоры кишечника, а также с манипуляциями ДНК и РНК.

Читайте также"Ковидные пальцы": назван еще один опасный симптом китайского вируса

Напомним, ранее Главред сообщал:

  • Ранее врач-инфекционист Киевской горбольницы №4 Евгений Дубровский сообщил, что при подозрении на коронавирус COVID-19 или для профилактики заболевания люди допускают ужасные ошибки, в частности, принимают препараты, предназначенные для животных.
  • В будущем человечество столкнется с пандемией, которая по своим масштабам и угрозе будет гораздо сильнее коронавирусной. Неутешительный прогноз озвучили специалисты из Совета по мониторингу глобальной готовности.
врач медик вирус
Сейчас вы просматриваете новость «Как и почему размножаются распространенные вирусы - ответ ученых». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
90% таких людей "заработают" инфаркт: врач указал на болезнь90% таких людей "заработают" инфаркт: врач указал на болезнь Эксперты рассказали, как есть мясо, чтобы не "заработать" ракЭксперты рассказали, как есть мясо, чтобы не "заработать" рак Как выбрать сливочное масло: главные критерииКак выбрать сливочное масло: главные критерии Врач назвала колики симптомом смертельной болезниВрач назвала колики симптомом смертельной болезни Секс каждый день: врач рассказал, нормально ли этоСекс каждый день: врач рассказал, нормально ли это
Следующий материал

Последние новости

05:10
Астрологи узнали, от кого грозит допрос и явная агрессия
04:42
Как и почему размножаются распространенные вирусы - ответ ученых Видео
04:30
Лекарства от "короны" нет: Комаровский назвал главную ошибку в борьбе с вирусной пневмонией Видео
04:06
Военный эксперт назвал тайную цель плана Кравчука по Донбассу
03:28
"Искусная пошлость": голая блогерша вызвала споры развратным фото
Реклама
02:55
Всемирный день ребенка – стихи, проза и веселые открытки
02:12
Гороскоп на 21 ноября для всех: доходные операции, прибыльная работа и мощная боль Видео
01:33
Коронавирус у гипертоников: ученые предупредили об опасных последствиях Видео
00:53
В Украине планируют ввести полный локдаун: названы даты Видео
00:27
​Будут ли в Украине вакцинировать переболевших COVID-19: в МОЗ рассказали детали Видео
19 ноября, четверг
23:50
Что нельзя делать 20 ноября: приметы на Федотов день
23:03
В Украине сложилась проблема с доставкой вакцины от COVID-19 Видео
22:57
Обмен пленными: Кравчук поведал о списке, который подготовила Украина
22:35
Шмыгаль припугнул мэров полным локдауном в Украине Видео
22:32
США вновь расширили санкции против России
22:21
Гороскоп на 20 ноября для всех: сильная болезнь, денежный кризис и любовный успех Видео
22:01
Антирекорд: коронавирус в Украине заразил за сутки более 13 тысяч человек Видео
21:52
"Подозревали COVID-19": украинка бросилась в окно, не дождавшись приема у врача Видео
21:50
Рак поджелудочной железы: врач назвал необычный сигнал Видео
21:46
Сколько жертв от COVID-19 будет к концу года в Украине: озвучена шокирующая цифра Видео
Реклама
21:44
Малюська объяснил, получится ли обжаловать в суде штраф за отсутствие маски Видео
21:28
Евросоюз выдвинул очередное громкое обвинение Путину
21:28
Кульбида предупредил, что грозит Украине зимой Видео
21:22
"Лекарство от COVID-19, посланное пришельцами": океанографы засняли уникальное видео Видео
21:09
В самолете Зеленского передумали проводить интернет за 32 миллиона: куда направят деньги​
21:02
Врачи обнаружили один из триггеров мигрени Видео
20:56
Выяснилось, кого призовут в армию до конца года Видео
20:53
Мадс Миккельсен ответил на слухи о роли Гриндевальда
20:53
Хрустящая квашеная капуста, которая не темнеет – легкий рецепт Видео
20:49
Дефицит йода: как распознать и эффективно лечить Видео
20:45
Астрологи назвали мастеров коротких романов Видео
20:28
Степанов рассказал, кто получит вакцину от COVID-19 в первую очередь Видео
20:22
На Сумщине женщина с подозрением на коронавирус умерла возле больницы Видео
20:18
Ротавирус: симптомы, факторы риска и способы заражения Видео
20:01
​Комаровский рассказал об обратном эффекте карантина выходного дня Видео
20:00
Сепаратисты Донбасса озвучили условия очередного обмена пленными Видео
19:50
Телеведущие показали самые красочные места Турции - что обязательно нужно увидеть
19:23
Выборы мэра Львова: у кого есть шансы на победу во втором туре
19:21
Отказ от курения: нарколог посоветовал действенные способы Видео
19:15
Как прошёл старт продаж PS5 в Украине: все подробности
Реклама
19:14
В магазине Epic Games Store обновилась еженедельная подборка бесплатных игр Видео
19:12
Игроки Fortnite теперь могут "заглянуть в душу" своим сопартийцам Видео
19:08
Поступь хаоса - первый трейлер, актеры и сюжет нового фильма Видео
19:05
В Украину несутся снегопады: прогноз погоды на 20 ноября Видео
18:55
В ВОЗ пояснили, стоит ли закрывать школы во время пандемии
18:52
Журналисты объяснили заявления Уманского по "ковидному" фонду
18:45
Парубий "подхватил" коронавирус Видео
18:42
Степанов раскрыл новые планы Минздрава по вакцине от COVID-19 Видео
18:31
Что такое общественное место: где в Украине оштрафуют за отсутствие маски Видео
18:20
Обалденные сочные тефтели с рисом – рецепт Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять