Как и почему размножаются распространенные вирусы - ответ ученых

Как и почему размножаются распространенные вирусы / Wikipedia

Коллектив российских и американских молекулярных биологов открыли фермент, который помогает самым распространенным вирусам микрофлоры (crAss-бактериофагам) копировать свой геном и формировать новые вирусные частицы.

Об этом в среду сообщила пресс-служба вуза Сколтех."Так как crAss-бактериофаги доминируют в микрофлоре кишечника человека, понимание того, как они заражают микробов, поможет нам управлять составом микрофлоры, которая влияет и на здоровье человека, и на характер развития различных болезней", ‒ заявила одна из участниц проекта, доцент Мария Соколова.

По ее словам, ученые обнаружили короткий фрагмент белка, который очень похож по своей структуре на РНК-полимеразы многоклеточных живых существ. Столкнувшись с этой молекулой, которую они назвали gp66, биологи занялись плотным изучением ее свойств. Правда, до того они пересадили кодирующий ее участок генома вируса внутрь кишечной палочки.

Все следующие опыты показали, что данный фермент действительно играет роль РНК-полимеразы, которая копирует одиночные нити ДНК.

"В далеком прошлом наши предшественники могли "позаимствовать" эти ферменты у древних вирусов, предков crAss-бактериофагов", ‒ заявил профессор "Сколтеха" Константин Северинов.

Дальнейшее изучение этих вирусов и фермента gp66, как надеются ученые, поможет приспособить их для решения массы различных научных и медицинских задач, которые связаны с управлением свойствами микрофлоры кишечника, а также с манипуляциями ДНК и РНК.

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