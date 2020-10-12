Как избавиться от боли при месячных дома: названы способы

Вот четыре домашних метода, которые помогут успокоить менструальную боль. / Pixabay

Около 80% женщин в какой-то момент жизни будут испытывать боль при месячных, а у 5–10% боль будет достаточно сильная, чтобы мешать их повседневной жизни. Обезболивающие могут помочь при спазмах, но многие женщины считают, что некоторые природные средства также могут помочь облегчить менструальные боли.

Вот четыре домашних метода, которые помогут успокоить менструальную боль и уменьшить болезненные ощущения.

1. Приложите тепло

Во время менструации ваша матка сбрасывает слизистую оболочку и выводит ее из организма. Чтобы помочь в этом процессе, ваше тело выделяет химические вещества, которые заставляют мышцы матки сокращаться и помогают вытолкнуть ее слизистую оболочку. Эти сокращения могут вызвать болезненное ощущение спазма в нижней части живота или пояснице.

"Тепло расслабляет мышечную стенку, а улучшенный кровоток уменьшает судороги", - говорит Джоанн В. Пинкертон, доктор медицины, профессор акушерства и гинекологии в Университете Вирджинии.

Обзор шести исследований, опубликованных в 2018 году, показал, что женщины, которые кладут грелку на нижнюю часть живота на несколько часов во время менструальных спазмов, сообщают о более низких показателях боли, чем женщины, которые этого не делали. Два исследования в обзоре показали, что использование грелки на самом деле помогло больше, чем прием обезболивающего, такого как ибупрофен.

Чтобы нагреться, вы можете использовать домашние материалы, такие как полотенце, смоченное горячей водой, или вы можете приобрести в местной аптеке грелку. Для достижения наилучших результатов температура должна составлять от 38 до 45 градусов и использоваться не менее четырех часов.

2. Упражнения

Упражнения также могут помочь облегчить болезненные месячные. "Физические упражнения улучшают кровообращение, что помогает избавиться от судорог", - говорит Пинкертон. Это связано с тем, что, когда кровь не циркулирует по матке, избыток крови может накапливаться в маточных венах, вызывая их набухание и болезненность.

"Типы упражнений, которые могут оказаться полезными, включают легкие аэробные упражнения с малой нагрузкой, такие как ходьба или плавание. Йога также может быть полезна", - говорит Пинкертон.

Также могут помочь более энергичные упражнения, такие как бег, поскольку они заставляют ваше тело выделять эндорфины, которые снижают ваше восприятие боли. Но многие люди могут не чувствовать себя готовыми к этому виду упражнений во время болезненных месячных.

Чтобы облегчить спазмы, лучше всего заниматься спортом по 30 минут в день, начиная с нескольких дней до менструации и продолжая в течение первых двух дней кровотечения.

3. Снизить стресс

"Многие женщины сообщают, что психологический стресс усиливает менструальные спазмы", - говорит Пинкертон. Это может быть связано с тем, что, когда вы очень беспокоитесь или испытываете стресс, ваше тело вырабатывает гормон кортизол, который может усиливать сокращение мышц матки.

Не было исследований, посвященных тому, какие методы снижения стресса лучше всего подходят для снятия менструальных спазмов. Но есть несколько методов, которые вы можете попробовать дома, которые снижают уровень кортизола, например:

Медитация осознанности

Хатха йога

Сон

Чтобы этот метод работал лучше всего, вы должны стремиться снизить стресс в первой половине менструального цикла до овуляции, а не только во время менструации. Это может быть связано с тем, что уровень кортизола резко повышается в ответ на стресс, когда уровень половых гормонов ниже в начале цикла.

4. Избегайте нездоровой пищи

Некоторые продукты могут усилить спазмы при месячных, а другие могут облегчить боль. "Избегайте соленой, жирной или углеводистой пищи", - советует Пинкертон. Эти продукты могут вызвать вздутие живота и воспаление, из-за чего менструальные спазмы становятся более болезненными.

По словам Пинкертона, также может помочь ограничить потребление кофеина, так как он может усилить спазмы. Это связано с тем, что кофеин сужает кровеносные сосуды, ограничивая приток крови к матке и усиливая менструальную боль.

Продукты с ключевыми витаминами и минералами могут иметь противоположный эффект, помогая облегчить менструальные боли. "Соответствующие питательные вещества включают витамины E, B1 и B6, а также магний, цинк и жирные кислоты омега-3 для уменьшения мышечного напряжения или воспаления", - говорит Пинкертон.

Вы можете получить эти питательные вещества, употребляя в пищу зеленые листовые овощи, орехи и жирную рыбу, такую ​​как тунец и лосось.

Боль при месячных - распространенная проблема, но в некоторых случаях она может быть связана с основной медицинской проблемой, такой как эндометриоз или миома матки. По словам Пинкертона, если у вас есть боли, которые не проходят после лечения или которые возобновляются после многих лет отсутствия, обратитесь к своему врачу, чтобы узнать, есть ли какие-либо медицинские проблемы.