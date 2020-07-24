Как избавиться от боли в спине: врачи рекомендовали необычный продукт

Боль в спине может быть вызвана сном в неправильном положении / Фото sunny7.ua

Боль в спине является распространенным заболеванием, которое затрагивает большинство людей в определенный момент их жизни. Но вы можете снизить риск развития болей в спине, просто употребляя больше бананов.

Как сообщает Express.co.uk, боль в спине может быть вызвана сном в неправильном положении, плохой осанкой или даже легкой травмой.

В большинстве случаев не о чем беспокоиться, и она пройдет в течение нескольких недель или месяцев.

Но вы можете ускорить выздоровление или вообще предотвратить развитие боли в спине, внеся несколько изменений в свой рацион.

Так, добавление в свой рацион большего количества бананов является одним из самых простых способов защиты от болей в спине. Бананы - идеальная закуска для людей с болями в спине, так как они богаты магнием.

Бананы - идеальная закуска для людей с болями в спине. / depo.ua

По словам хиропрактика доктора Келли Эндрюс, если у вас дефицит магния, ваше тело может пополнить запасы минералов, забрав их из костей.

Магний также может повысить силу ваших мышц, что очень важно для поддержки позвоночника.

Если вы не очень любите бананы, вы также можете пополнить запасы магния, съев больше зеленых листовых овощей и авокадо.

"Для большинства людей, хорошее и сбалансированное питание являются важными компонентами общего здоровья", - сказал Эндрюс.

"Магний является ключевым минералом в структуре костного матрикса и также необходим для более чем 300 биохимических реакций в организме. Если уровень магния в крови упадет, магний будет извлечен из костей. Дефицит магния является распространенным явлением, и добавки могут помочь в поддержании плотности костей и предотвращении проблем со спиной. Это питательное вещество также помогает расслаблять и сокращать мышцы, делая его необходимым для укрепления мышц, поддерживающих позвоночник", - говорит она.

Вы также можете снизить риск болей в пояснице, регулярно выпивая зеленый чай.

Зеленый чай содержит больше полезных антиоксидантов, чем обычная чашка черного чая.

Эти антиоксиданты защищают организм от вредных заболеваний, а также помогают уменьшить воспаление.

Вы также можете снизить риск болей в пояснице, регулярно выпивая зеленый чай/Pixabay

Также утверждается, что зеленый чай стимулирует похудение. Потеря веса может помочь защитить от боли в спине, если вы страдаете избыточным весом, это было заявлено.

Регулярные физические упражнения и упражнения на растяжку также могут помочь предотвратить возвращение боли в спине.

Наиболее подвержены риску развития болей в спине люди с избыточным весом.

Вы должны немедленно обратиться к врачу или в скорую, если у вас болит спина, онемение или покалывание в области половых органов, потеря контроля над мочевым пузырем или кишечником или сильная боль в груди.

Эти симптомы могут быть признаком чего-то более серьезного, и их необходимо немедленно проверить.