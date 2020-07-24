УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Как избавиться от боли в спине: врачи рекомендовали необычный продукт

Боль в спине может быть вызвана сном в неправильном положении.

24 июля 2020, 17:02
спина, болезнь спины
Боль в спине может быть вызвана сном в неправильном положении / Фото sunny7.ua

Боль в спине является распространенным заболеванием, которое затрагивает большинство людей в определенный момент их жизни. Но вы можете снизить риск развития болей в спине, просто употребляя больше бананов.

Как сообщает Express.co.uk, боль в спине может быть вызвана сном в неправильном положении, плохой осанкой или даже легкой травмой.

В большинстве случаев не о чем беспокоиться, и она пройдет в течение нескольких недель или месяцев.

Но вы можете ускорить выздоровление или вообще предотвратить развитие боли в спине, внеся несколько изменений в свой рацион.

Так, добавление в свой рацион большего количества бананов является одним из самых простых способов защиты от болей в спине. Бананы - идеальная закуска для людей с болями в спине, так как они богаты магнием.

Бананы
Бананы - идеальная закуска для людей с болями в спине. / depo.ua

По словам хиропрактика доктора Келли Эндрюс, если у вас дефицит магния, ваше тело может пополнить запасы минералов, забрав их из костей.

Магний также может повысить силу ваших мышц, что очень важно для поддержки позвоночника.

Если вы не очень любите бананы, вы также можете пополнить запасы магния, съев больше зеленых листовых овощей и авокадо.

"Для большинства людей, хорошее и сбалансированное питание являются важными компонентами общего здоровья", - сказал Эндрюс.

"Магний является ключевым минералом в структуре костного матрикса и также необходим для более чем 300 биохимических реакций в организме. Если уровень магния в крови упадет, магний будет извлечен из костей. Дефицит магния является распространенным явлением, и добавки могут помочь в поддержании плотности костей и предотвращении проблем со спиной. Это питательное вещество также помогает расслаблять и сокращать мышцы, делая его необходимым для укрепления мышц, поддерживающих позвоночник", - говорит она.

Вы также можете снизить риск болей в пояснице, регулярно выпивая зеленый чай.

Зеленый чай содержит больше полезных антиоксидантов, чем обычная чашка черного чая.

Эти антиоксиданты защищают организм от вредных заболеваний, а также помогают уменьшить воспаление.

Травы,чай
Вы также можете снизить риск болей в пояснице, регулярно выпивая зеленый чай/Pixabay

Также утверждается, что зеленый чай стимулирует похудение. Потеря веса может помочь защитить от боли в спине, если вы страдаете избыточным весом, это было заявлено.

Регулярные физические упражнения и упражнения на растяжку также могут помочь предотвратить возвращение боли в спине.

Наиболее подвержены риску развития болей в спине люди с избыточным весом.

Вы должны немедленно обратиться к врачу или в скорую, если у вас болит спина, онемение или покалывание в области половых органов, потеря контроля над мочевым пузырем или кишечником или сильная боль в груди.

Эти симптомы могут быть признаком чего-то более серьезного, и их необходимо немедленно проверить.

спина боль
Сейчас вы просматриваете новость «Как избавиться от боли в спине: врачи рекомендовали необычный продукт». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

17:19
Эксперты рассказали, почему в Украине вырастет зарплата в конвертах
17:16
Disney кардинально переставил даты выхода своих фильмов
17:15
"Диван весь в Леше": друг волонтера Кучапина рассказал жуткие детали его гибели
17:04
"Выжимают под ТЦ": в Киеве полыхает рынок Петровка у метро Почайна Видео
17:02
Как избавиться от боли в спине: врачи рекомендовали необычный продукт
16:53
Без риска ранней смерти: ученые рассказали, сколько алкоголя можно пить
16:49
Ревизор обнаружил самую грязную кухню за все время проекта Видео
16:39
Карантин продолжается, а деньги кончились: на что растратили Фонд борьбы с COVID-19 Видео
16:39
Эксперт объяснил, почему новое перемирие на Донбассе будет краткосрочным
16:30
Гороскоп всех знаков Зодиака на 25 июля: обманы, лживые обещания и болезненный разрыв отношений
16:27
Галина Шабшай досье
15:58
Какие области в Украине не готовы к ослаблению карантина: данные Минздрава
15:49
Витамины для женщин: главные помощники для красоты и здоровья
15:40
"Наслаждайся, кисуля": Тодоренко взбудоражила откровенным фото
15:35
У Путина рассказали, почему США не помешают строительству Северного потока-2
15:28
Погода на неделю: когда ждать +36 градусов Видео
14:50
Букмекеры назвали фаворитов гонки за пост мэра Киева
14:29
Назвал Крым Украиной – угодил за решетку: как в России изменили закон об экстремизме
14:21
Мел Гибсон переболел коронавирусом под вымышленным именем
14:17
В Минздраве рассказали, необходимо ли сдавать тест на коронавирус при полетах по стране
14:10
Танці з зірками 2020 - список участников нового сезона
13:55
Олег Винник признался, что его обижают шутки про одиноких волчиц
13:22
Сертификат на платные камеры в СИЗО: Малюська "разродился" экстравагантной идеей
13:06
Наркоманов оставят под стражей: стало известно, что Зеленский предлагает Раде
12:58
Темные Начала 2 сезон - дата выхода, актеры и трейлер Видео
12:57
Есть антитела: в США ученые прошли новый этап в борьбе с коронавирусом
12:27
Танці з зірками 2020 - Юлия Санина из Hardkiss идет на проект Видео
12:13
Коронавирус в Украине и мире 24 июля: за сутки заразились 269 тысяч человек
12:08
Под Киевом киллеры изрешетили пулями бизнесмена на глазах маленького сына
12:07
Подъем танкера Делфи в Одессе оценили в 25 млн грн: стало известно, что будут делать с судном
11:59
Танці з зірками 2020 - назвали партнеров Петрожицкой и Цимбалюка
11:54
Сенат США одобрил оборонный бюджет: сколько может получить Украина
11:53
Диабет: как распознать заболевание по запаху
11:40
Удар с небес: бойцы ВСУ ракетой мощно шарахнули по боевикам Видео
11:27
Катастрофа МАУ в Иране: данные "черных ящиков" удалось расшифровать Видео
11:14
Сериал Пацаны продлили на 3 сезон еще до выхода второго
11:08
Уступки ЕС в обмен на кредитный транш в 600€ млн: Шмыгаль анонсировал инициативу
10:38
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым подала в суд на следствие
10:21
Ученые назвали сладкий продукт, защищающий сердце
10:07
Падение в бездну: доллар и евро продолжают атаковать гривну
09:55
В США готовы помириться с Россией: в Вашингтоне назвали новую мировую угрозу
09:47
Названы лекарства, которые повышают риск смерти от СOVID-19
09:32
Супер Топ-модель по-украински 2020: все подробности нового сезона
09:16
Инжир: названы преимущества для здоровья
08:57
Коронавирус в Украине снова набирает обороты: за сутки - почти тысяча новых зараженных
08:54
"Можем посочувствовать": в МИД России едко упрекнули Зеленского из-за Минских соглашений Видео
08:43
Фанаты "сывочолого крыголама" Порошенко еще будут впечатлены мнение
08:30
В США рассчитали стоимость одной дозы вакцины от COVID-19
07:59
Ученые создали уникальную многоразовую маску от коронавируса
07:33
"Горячие точки": в ВОЗ рассказали, куда не стоит ходить из-за коронавируса
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять