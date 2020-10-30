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Как избавиться от экземы на руках из-за санитайзера: названы простые способы

30 октября 2020, 13:59

Если у вас экзема, вы могли заметить, что с начала пандемии кожа на руках стала сухой.

мыть руки
Если у вас экзема, вы могли заметить, что с начала пандемии кожа на руках стала сухой, / Фото pixabay.com

Из-за масок, отсутствия солнечного света и вспышек стресса пандемия коронавируса сильно сказалась на коже. Самой серьезной реакцией организма на новые протоколы безопасности COVID-19, о которых сообщают многие, была сухость кожи и экзема, вызванные регулярным мытьем рук и использованием дезинфицирующего средства для рук.

Если у вас экзема, вы могли заметить, что с начала пандемии кожа на руках стала сухой, красной, зудящей и даже потрескавшейся.

Это связано с тем, что более частое мытье рук может нарушить функцию кожного барьера, что приведет к хронической сухой коже, а иногда и к экземе рук.

Если вы боретесь с сухостью рук или экземой рук, вы можете сделать несколько вещей, чтобы уменьшить дискомфорт и позаботиться о своей коже.

Связь между частым мытьем рук и экземой

Исследования, в том числе исследование 2020 года, показали, что экзема рук растет в результате соблюдения гигиенических протоколов COVID-19, включающих частое мытье рук и использование дезинфицирующих средств для рук.

Все больше людей испытывают сильную сухость и раздражение рук. Исследование, проведенное в 2020 году, показывает, что последствия наиболее сильны среди основных работников, но также влияют на население в целом.

Эффект сушки при мытье рук сочетается с воздействием стресса. Стресс может сушить кожу даже без использования агрессивного мыла и химикатов.

Согласно обзору исследований 2020 года, у людей, которые уже страдают от экземы рук, соблюдение правил гигиены может значительно усугубить симптомы. Регулярное мытье рук может вызвать раздражение имеющейся экземы, что приведет к сильной боли и иногда к кровотечению.

По мнению экспертов, вы можете сделать несколько вещей, чтобы уменьшить воздействие регулярного мытья рук и дезинфицирующих средств на кожу.

Чтобы избежать появления сухой кожи и экземы или не усугубить симптомы, взгляните на продукты, которые вы используете. Сюда входят мыло, увлажняющие кремы и перчатки.

Вы также можете посоветоваться с дерматологом, чтобы предотвратить сухость рук и экзему.

Советы по мытью рук

Когда вы моете руки, старайтесь не раздражать кожу сильнее.

Попробуйте следующие шаги:

  • Для мытья рук используйте теплую воду, а не горячую.
  • Мойте руки не менее 20 секунд.
  • Осторожно ополосните руки после мытья.
  • Тщательно промокните руки, а не растирайте их сильно.
  • По возможности используйте бумажное полотенце вместо сушилки для воздуха.
  • Нанесите увлажняющий крем, пока руки еще влажные.
  • Регулярно наносите увлажняющий крем, чтобы держать руки увлажненными.

Выбор мыла

Не все мыла действуют одинаково. Чтобы свести к минимуму воздействие регулярного мытья рук на кожу, попробуйте следующие советы:

  • Если вы используете мыло, выбирайте продукты без отдушек и консервантов.
  • Используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе вместо мытья рук.

Использование увлажняющего крема

Также неплохо иметь привычку регулярно пользоваться увлажняющим кремом.

Чтобы поддержать кожу, используйте увлажняющее средство для рук на основе мазей после каждого мытья и каждого использования дезинфицирующего средства для рук.

Помните и об этих советах:

  • Густые жирные кремы или масла лучше лосьонов (подумайте о вазелине).
  • Избегайте использования увлажняющего крема на водной основе.
  • По возможности выбирайте гипоаллергенные и не содержащие отдушек и красителей продукты, чтобы избежать дальнейшего раздражения кожи.
  • Нанесите увлажняющий крем на влажные после мытья руки.
  • Нанесите увлажняющий крем на сухие руки после использования дезинфицирующего средства.
  • Увлажняйте руки после работы и наносите толстым слоем перед сном каждую ночь.
  • Если вы в перчатках, нанесите увлажняющий крем, как только снимете их.

Выбор лучшего натурального увлажняющего крема

Регулярное увлажнение и повторное нанесение после каждого мытья могут иметь большое значение, когда дело доходит до сухости кожи и симптомов экземы.

В статье 2018 года исследователи предложили использовать натуральное масло без отдушек для увлажнения рук.

Регулярное увлажнение и повторное нанесение после каждого мытья могут иметь большое значение, когда дело доходит до сухости кожи и симптомов экземы.

В статье 2018 года исследователи предложили использовать натуральное масло без отдушек для увлажнения рук. Предлагаются следующие варианты:

  • Масло жожоба. Такие масла, как жожоба, восстанавливают кожный барьер и обладают противовоспалительными свойствами.
  • Кокосовое масло. Доказано, что кокосовое масло уменьшает тяжесть экземы у детей при применении два раза в день.
  • Масло ши. Масло ши обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.
  • Масло немецкой ромашки. Это масло облегчает симптомы атопического дерматита в исследованиях на животных.
  • Масло огуречника. Масло улучшает защитную функцию кожи.

Смягчающие или окклюзионные средства также рекомендуются дерматологами для лечения экземы рук.

Ваша кожа будет благодарить вас за добавление увлажняющего крема в повседневный уход за кожей.

коронавирус Covid-19
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