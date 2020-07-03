Как избавиться от зависимости от соцсетей: топ-4 принципа

Зависимость от соцсетей - как избавиться / vtsystems.ru

Актриса веб-сериала Fake рассказала о своем отношении к виртуальному общению, а психолог — как правильно проводить digital-детокс и избавиться от зависимости от соцсетей.

27 июля выходят все 8 серий сериала Fake, и накануне премьеры шоуранеры напомнили, что новая опасность нынешнего десятилетия - зависимость от соцсетей.

Любая зависимость — пагубная, в том числе и от виртуального общения. Об этом напоминает сериал Fake.

Первый веб-сериал StarLightMedia рассказывает о девушке Лизе, которая живет фейковой luxury-жизнью в Instagram и предлагает зрителем важный вопрос: что выбираете вы — быть или казаться?Читайте такжеСериал Fake - дата выхода, актеры, саундтрек и сюжет

"Сейчас такая ситуация на каждом шагу: перед тем, как выпить кофе, мы должны его сфотографировать и опубликовать в Instagram и так дальше. У молодежи очень большая проблема с этим. Хочется, чтобы люди больше ценили живое общение и живые эмоции., — говорит Аня Остапенко, сыгравшая Лизу в сериале Fake.

Как избавиться от зависимости от соцсетей: советы психолога

Психолог проекта Від пацанки до панянки, который снимает Новый канал, Наталья Борисова считает, что лучше всего — установить лимит пребывания в интернете, чередуя его с физическими упражнениями, прогулками, общением с друзьями и т.п.

Она выделила правила диджитал-детокса, которые помогут справиться с зависимостью.

Принципы борьбы с зависимостью от соцсетей :

принцип gadget-free – время, в течение которого вы абсолютно не пользуетесь гаджетами, а выделяете его на работу или развлечения в реальной жизни;

фильтрация цифровых каналов и избавление от ненужного контента;

установка таймера с сигналом, показывающим, что время на соцсети истекло;

делать различные упражнения на концентрацию внимания, которые помогают мозгу разгрузиться от огромного количества информации, поглощенной через интернет.

Напомним, что в сериале Fake сыграли не только актеры Первых Ласточек и Новенькой, но и участники проектов Тайный агент и Від пацанки до панянки на Новом.