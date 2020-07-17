Как избавиться от жира на животе: 2 лучших способа

Висцелярный жир имеет свойство обвивать внутренние органы. / Woman.rambler

Жир на животе или висцелярный жир повышает риск некоторых смертельных заболеваний, включая рак, диабет и болезни сердца. Его переизбыток приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Это происходит потому, что жировые клетки производят маркеры воспаления и гормоны, что увеличивает риск хронических заболеваний.

Кроме того, висцелярный жир имеет свойство обвивать внутренние органы, ухудшая их работу, сообщает Еxpress.co.uk.

Однако риск осложнений от висцелярного жира можно уменьшить, занимаясь определенными видами тренировок. Упражнения - один из самых важных способов уменьшить жир на животе.

Даже если вы не худеете, физические упражнения помогут вам избавиться от висцерального жира.

Согласно Гарвардской медицинской школе, каждый человек должен стремиться выполнять как минимум полчаса упражнений в день. Упражнения умеренной интенсивности - лучшие способы тренировки для избавления от жира на животе. Среди способов: езда на велосипеде и силовая ходьба.

"Несмотря на то, что висцеральный жир составляет лишь небольшую долю жира в организме, он играет ключевую роль в решении различных проблем со здоровьем", - сообщает медицинский институт.

Упражнения могут помочь уменьшить окружность талии. Упражнения также могут помочь предотвратить возвращение жира, говорят ученые.

"Есть несколько способов минимизировать накопление висцерального жира. Занимайтесь в течение как минимум 30 минут упражнениями средней интенсивности в течение большинства дней, таких как быстрая ходьба или езда на велосипеде в случайном темпе", - отмечают ученые.

Между тем, лучший способ улучшить свое здоровье - это объединить упражнения с диетой с низким содержанием углеводов.

Сокращение количества углеводов в рационе сокращает жир на животе больше, чем просто следование диете / Likar.info

Планы диеты с низким содержанием углеводов направлены на ограничение количества потребляемых углеводов, включая картофель, хлеб и макароны.

Утверждается, что сокращение количества углеводов в рационе сокращает жир на животе больше, чем просто следование диете с низким содержанием жиров.

Замена рафинированных углеводов на богатые питательными веществами углеводы, в том числе фрукты и овощи, помогает уменьшить ваш висцеральный жир.