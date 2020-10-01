Как избавиться от жира на животе без упражнений

Обнаружена прямая корреляция между повышенным потреблением подслащенных напитков и повышенным содержанием висцерального жира / MSN

Помимо упражнений, есть способ снизить уровень висцерального жира. Все начинается с того, что вы кладете в рот.

Журнал клинических исследований перечислил опасности диетических сахаров, в том числе указал на увеличение жировых запасов. В частности, подслащенные фруктозой напитки увеличили линию талии участников, их массу тела и уровень висцерального жира за 10 недель.

Что такое фруктоза?

Европейский совет по информации о продуктах питания (EUFIC) определил фруктозу как "естественный сахар в меде и фруктах". Этот тип сахара содержится в финиках, изюме, инжире, яблоках и свежевыжатых фруктовых соках.

Моносахарид, фруктоза переваривается в печени с образованием глюкозы и гликогена, лактата и жирных кислот.

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Ссылаясь на исследования, EUFIC отмечает, что эти "краткосрочные испытания" содержат "уровни фруктозы намного выше, чем потребляется при обычном питании".

Из-за этого такой подход "гипердозирования" "обеспечивает энергию сверх нормальных потребностей". В свою очередь, это "в конечном итоге приведет к увеличению веса, если не будет уравновешено повышенной физической активностью".

EUFIC подтвердил, что исследования, посвященные "уровням фруктозы, которые соответствуют нормальному ежедневному потреблению", демонстрируют, что сахар не вреден для вашего здоровья.

Однако основная проблема заключается в том, что напитки, содержащие сахар, могут быть вредными.

Это мнение было поддержано исследованиями, проведенными Американской кардиологической ассоциацией.

В журнале Circulation, была обнаружена прямая корреляция между повышенным потреблением подслащенных напитков и повышенным содержанием висцерального жира.

В исследовании приняли участие 1003 участника, которым до и после эксперимента была сделана компьютерная томография для измерения уровня висцерального жира.

Исследователи отметили, как висцеральный жир "влияет на работу наших гормонов", который, как считается, играет роль в сердечных заболеваниях.

Доктор Кэролайн С. Фокс, ведущий автор исследования, прокомментировала свои выводы. "Мы обращаемся к потребителям: нужно помнить о том, сколько сахаросодержащих напитков они пьют", - добавила она.

Поэтому, чтобы избавиться от жира на животе, достаточно просто перестать пить сахаросодержащие напитки.