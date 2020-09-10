"Как ключ в смазанный замок": эксперты описали самый качественный секс

Эксперты описали самый качественный секс / УНИАН

Вроде бы особого секрета в качественных сексуальных отношениях нет. Но, как правило, далеко не у всех постоянных сексуальных партнеров в совместной интимной жизни все гладко и отлично

Об этом сообщает портал Menslife.

Журналисты обратились к психологам и сексологам, чтобы те составили основные правила качественных сексуальных отношений.

1. Оба партнера должны одинаково быть довольны совместной интимной деятельностью.

2. Никто из партнеров не должен чувствовать, что его принуждают к чему-то, чего он делать не хочет.

3. Имеется возможность сказать сексу "нет" в любое время и по любой причине.

4. Существует взаимоуважение сторон перед интимными отношениями и после их завершения.

5. Сексуальные отношения не наносят удар по самооценке каждого из партнеров.

6. Стороны не боятся делиться с партнером прошлым сексуальным опытом и не стесняются обсуждать совместную сексуальную жизнь.

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