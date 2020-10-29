Как лечить грипп и облегчить симптомы: 9 способов

Следите за своим поведением при гриппе. / pixabay.com

Если вы или кто-то в вашем доме заболели гриппом, то нужно понимать, что волшебного лекарства нет и все лечение будет состоять из облегчения симптомов.

Главред собрал несколько ответов на вопрос: чем лечить грипп?

1. Оставайтесь дома и много отдыхайте

Следите за своим поведением при гриппе. В первый день, когда у вас появятся симптомы, позвоните на работу или в школу и скажите, что не придете в течение нескольких дней. Вы больны - и очень заразны. Воспользуйтесь временем больничного и дайте своему телу такой необходимый отдых. Свернитесь калачиком на диване и проведите некоторое время за чтением, просмотром кино или просто вздремните, пока ваше тело борется с вирусом.

2. Пейте много жидкости

Убедитесь, что вы пьете больше жидкости. Это не обязательно должна быть вода - фруктовые соки, спортивные напитки и супы на бульоне (например, куриный суп с лапшой) тоже в счет. Они удерживают вашу дыхательную систему гидратированной и помогают превратить эту неприятную густую слизь в жидкую жидкость, которую можно кашлять и выплевывать.

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3. Лечите боли и жар

У вас жар? Это потому, что ваше тело включило тепло, чтобы бороться с вирусом гриппа.

Лечите его и связанные с ним боли с помощью безрецептурных лекарств, таких как ибупрофен. Спросите своего врача, что подходит именно вам.

Никогда не давайте аспирин лицам моложе 19 лет. Это связано с заболеванием, известным как синдром Рея, серьезным заболеванием, которое может повредить мозг и печень.

4. Позаботьтесь о своем кашле

Попробуйте отхаркивающее средство, которое превращает слизь в жидкость, чтобы вы могли ее откашлять. Не давайте детям младше 4 лет безрецептурные лекарства от кашля или простуды.

5. Сядьте в распаренной ванной

Сядьте в ванной с закрытой дверью. Подождите, пока душ не станет горячим, пока комната не наполнится влажным паром. Сядьте подальше от воды, чтобы избежать ожогов. И дышите.

6. Запустите увлажнитель

Если воздух в вашем доме сухой, его можно увлажнить с помощью увлажнителя или испарителя, чтобы облегчить заложенность носа и кашель. Не используйте теплый пар, потому что он может способствовать росту бактерий и плесени. Также следите за тем, чтобы устройство было чистым, чтобы предотвратить развитие плесени.

7. Попробуйте леденцы

Рассасывая успокаивающие леденцы, вы увлажните и покроете першение в горле. Это также может успокоить ваш кашель.

8. Солевые

Солевые капли для носа или спреи можно купить без рецепта в любой аптеке или продуктовом магазине. Они работают, они безопасны - даже для детей. Капните несколько капель в одну ноздрю и аккуратно выдуйте слизь и физиологический раствор. Повторите процесс с другой стороны, пока оба не будут разблокированы.

9. Попросите противовирусное средство

Вы принимаете эти препараты, как только появляются симптомы. Они могут уменьшить и сократить грипп. Позвоните своему врачу, если у вас есть признаки гриппа и вы подвержены более высокому риску осложнений. Сюда входят люди в возрасте 65 лет и старше или младше 2 лет. Сюда также входят люди с определенными хроническими заболеваниями, включая проблемы с легкими, сердцем, почками, печенью или слабой иммунной системой.

Также обратитесь к врачу, если у вас есть какие-либо из следующих симптомов:

Боль в ухе или дренаж из уха

Боль в лице или лбу вместе с густой желтой или зеленой слизью более недели

Температура 38 или выше у ребенка в возрасте до 3 месяцев

Температура выше 38.8 у детей старшего возраста или взрослых

Охриплость, боль в горле или непрекращающийся кашель

Хрипы

Одышка

Рвота

Симптомы, которые ухудшаются или не исчезают

Звоните в скорую, если у вас проблемы с дыханием или учащенная одышка, боль в груди, спутанность сознания, судороги, обмороки, сильное беспокойство у ребенка или проблемы с пробуждением.

Не просите антибиотики. Они работают только против инфекций, вызванных бактериями. Грипп - это вирусная инфекция.