Как лечить солнечный ожог: мифы о кокосовом масле и уксусе

Если ваш солнечный ожог тяжелый, вам следует обратиться к врачу / Фото pixabay.com

Если вы когда-нибудь проводили день на пляже без защиты от солнца, вы знаете, насколько болезненным может быть солнечный ожог. Ультрафиолетовое излучение солнечного света может воспламенить клетки вашей кожи, вызывая множество неприятных симптомов, таких как зуд и болезненность. Это также может увеличить риск некоторых видов рака кожи.

Для не сильного загара есть некоторые средства, которые вы можете использовать, чтобы испытать облегчение по мере заживления кожи. Однако, если ваш солнечный ожог тяжелый, вам следует обратиться к врачу для его лечения. Вот как узнать разницу и что вы можете сделать, чтобы облегчить боль.

Симптомы

Многие из нас знакомы с наиболее распространенными симптомами незначительного солнечного ожога:

покраснение

боль

горячая кожа

зуд

припухлость

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Но в некоторых случаях это только верхушка айсберга. Если у вас есть эти симптомы в сочетании с сыпью, лихорадкой или другими симптомами, похожими на грипп, у вас может быть более тяжелый тип солнечных ожогов, называемый солнечным отравлением.

Что такое солнечное отравление?

Солнечные отравления могут усугубляться некоторыми заболеваниями, которые делают вашу кожу более чувствительной к солнцу. Например, люди с волчанкой, экземой или розацеа особенно подвержены солнечному отравлению. Это также верно для людей, принимающих определенные антибиотики или лекарства от прыщей.

Если у вас есть симптомы отравления солнцем или у вас появляются отеки или пузыри от солнечных ожогов, вам следует немедленно обратиться к врачу. Волдыри от солнечных ожогов являются признаком солнечного ожога второй степени и могут привести к образованию рубцов или инфекций, если их не лечить должным образом.

Что такое адский зуд?

В некоторых крайне редких случаях солнечный ожог может вызвать нестерпимый, неконтролируемый зуд. Далеко от небольших покалываний обычного загара, адский зуд является мучительным состоянием, которое ощущается как "огненные муравьи под кожей". Лучшее, что вы можете для этого сделать, - это относиться к нему как к обычному солнечному ожогу и ждать его.

Процедуры загара

Хотя вам может потребоваться несколько часов, чтобы заметить отчетливое покраснение, которое сопровождает солнечный ожог, вы должны попытаться вылечить его, как только у вас появятся симптомы.

Что работает

Вот семь проверенных домашних средств для уменьшения боли и дискомфорта загорелой кожи:

Используйте холодный компресс: первый шаг к лечению солнечных ожогов - это как можно скорее охладить его. Это помогает уменьшить воспаление и может даже предотвратить развитие таких симптомов, как зуд. Чтобы сделать холодный компресс, положите несколько кубиков льда в пластиковый пакет, оберните его мягкой тканью и поднесите к загорелой области.

Примите холодный душ или прохладную ванну: принятие холодного душа или ванны также поможет охладить вашу кожу. Только убедитесь, что не используете жесткие мыла во время купания, так как они могут еще больше раздражать кожу.

Увлажните кожу: загар обезвоживает кожу, разрушая ее защитный барьер. Поддержание увлажненности вашей кожи может помочь восстановить этот барьер, чтобы ваш солнечный ожог мог зажить быстрее. Это также может помочь уменьшить симптомы, такие как шелушение и зуд. Для достижения наилучших результатов используйте увлажняющий крем без запаха сразу после выхода из душа. Душ открывает ваши поры, что позволяет вашей коже лучше впитывать влагу.

Принимайте противовоспалительное средство: аспирин или ибупрофен, помогут уменьшить воспаление и самые болезненные симптомы солнечных ожогов, такие как отеки и пузыри.

Применение алоэ вера: алоэ является одним из лучших натуральных средств от солнечных ожогов. Оно содержит ряд успокаивающих ингредиентов, в том числе витамины и противовоспалительные вещества. Применение алоэ вера может даже стимулировать выработку коллагена, который помогает коже быстрее заживать.

Пейте воду: поскольку солнечные ожоги могут обезвоживать вас, важно пить много воды по мере заживления солнечных ожогов. Это поможет вашей коже восполнить потерянную влагу.

Принятие холодного душа или ванны также поможет охладить вашу кожу / Фото 100dorog.ru

Что не работает

Существует множество мифов о том, что поможет в борьбе с солнечными ожогами. Но многие не поддерживаются наукой, а некоторые могут даже усугубить ваш солнечный ожог. Не пытайтесь сделать следующее дома:

Уксус. Одним из популярных народных средств является уксус. Но уксус имеет уровень pH от 2 до 3, что означает, что он очень кислый. Кэрол Ченг, доктор медицины, дерматолог, говорит, что эта кислотность может "повредить и без того поврежденный кожный барьер" загорелой кожи. Повреждение этого барьера может привести к увеличению воспаления и боли.

Уксус также содержит такие ингредиенты, как уксусная кислота, молочная кислота, лимонная кислота и яблочная кислота, которые могут вызвать химический ожог на чувствительной коже.

Кокосовое масло: держитесь подальше от него, если у вас есть солнечный ожог. Нанесение кокосового масла на свежий ожог может задержать тепло на коже, что продлит воспаление. Это также неэффективный увлажняющий крем, поскольку он слишком густой, чтобы проникать через кожный барьер.

Принятие горячего душа: хотя некоторые люди считают, что горячий душ может облегчить боль от солнечных ожогов, горячая вода может фактически ухудшить ожог. Нанесение горячей воды на кожу увеличит диаметр кровеносных сосудов. Это позволяет увеличить приток крови к поверхности вашей кожи, что только усилит боль.

Крем для бритья: Хотя крем для бритья обладает увлажняющими свойствами, его нельзя наносить на кожу. Крем для бритья также содержит ряд химических веществ, которые могут раздражать воспаленную кожу. Это также может усугубить волдыри.

Профилактика

Во-первых, чтобы избежать солнечных ожогов, вы должны принять меры предосторожности, прежде чем подвергать себя воздействию ультрафиолетового излучения солнца. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы защитить себя от солнца и снизить риск возникновения рака кожи.