Как мотивировать себя заниматься спортом: фитнес-гуру дали советы

Мотивация является ключевым моментом. / Likar.info

Как и во всем остальном, мотивация является ключевым моментом, наряду с примесью целеполагания, ментальных стратегий и мышления.

Чтобы помочь вам сохранить динамику и продолжать занятия спортом, издание Men`s Health опросило нескольких профессионалов, занимающихся фитнесом, о том, как они поддерживают свой драйв, даже когда остальные 164 дела, которые им нужно сделать в течение дня, требуют внимания.

Помните, почему вы начали

Очень важно помнить, почему вы начали, будь то конкретная фитнес-цель, попытка улучшить свое психическое или физическое здоровье, для удовольствия или чего-то еще. Важно, чтобы эти причины исходили от вас самих.

Отступив назад и взглянув на более широкую картину, вы сможете увидеть, насколько вы развились с тех пор, как начали. Оценивая свой путь до сих пор, вы можете напомнить себе, что вы более чем способны достичь своих целей и что внутри вас есть вся необходимая мотивация.

"Когда тренировки идут не очень хорошо или у меня очень много стресса из-за учебы, мне нравится вспоминать, когда я была на трибунах и смотрела, как соревнуются мои кумиры. Я помню, как была и на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, и на чемпионате мира по легкой атлетике 2017 года, и как сильно я хотела соревноваться с людьми, которые больше всего меня вдохновляли. Я считаю очень полезным просто вспомнить себя в молодости, а также свою любовь к спорту. Это вдохновляет меня решать любые проблемы и прилагать все усилия, чтобы воплотить свои мечты в реальность", - говорит Эми Хант - рекордсменка мира до 18 лет на дистанции 200 м и чемпионка Европы среди юниоров на 200 и 4 х 100 м.

Тренируйтесь, чтобы почувствовать силу

"Мой девиз - дольше жить сильнее. Меня действительно вдохновляет осознание того, что то, как мы заботимся о себе сегодня, повлияет на дальнейшую жизнь. Еще одно направление, которое я имею в виду, - это позитивные и вдохновляющие чувства, которые дает мне фитнес, а не тренировки по эстетическим причинам. Силовые тренировки помогли мне стать более выносливой и преодолевать жизненные проблемы с гораздо более позитивным психологическим настроем. Могут быть выходные, но это нормально. Просто запомните это великое чувство выполненного долга после тренировки. Даже если это не всегда лучший результат, это нормально, потому что вы сделали это! И что-то лучше, чем ничего", - делится Фэй Эдвардс - менеджер групповых упражнений в Third Space и фитнес-ведущая.

Записывайте сеансы в дневнике

"Когда я действительно узнала о реальных преимуществах фитнеса для моего тела, во время курса физкультуры 3 уровня, я перестала заниматься весами. Я всегда любила фитнес, но мое мышление было неправильным. Понимание преимуществ, которые хорошие движения и диета имеют для общего самочувствия, теперь дает мне всю мотивацию, которая мне нужна, чтобы начать и придерживаться программы. Когда я планирую и планирую неделю вперед, это помогает мне оставаться сосредоточенной. Запись на мероприятие или челлендж вместе с другом для дополнительной мотивации также может побудить вас продолжать двигаться и избегать оправданий", - рассказывает Кейт Роу-Хэм - инструктор по физкультуре и спиннингу.

Ставьте на первое место заботу о себе

"Скажу честно, тренировка утром - это не всегда то, что я хочу. Но когда мне хочется перевернуться еще на несколько минут, чтобы поспать, я всегда задаю себе этот вопрос: "Если ты сделаешь эту тренировку, как ты будешь себя чувствовать позже?" Ответ всегда один - я чувствую себя более энергичной, и я буду более продуктивной. Я смогу лучше концентрироваться на работе и лучше буду спать этой ночью. Клише, но для меня это правда: упражнения - это забота о себе", подытоживает Кирсти Бьюик - младший фитнес-редактор WH.