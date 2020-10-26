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Как не допустить инсульт: 5 достижимых шагов

26 октября 2020, 14:53

Рекомендуется заниматься физическими упражнениями не менее 30 минут каждый день.

инсульт
Рекомендуется заниматься физическими упражнениями не менее 30 минут каждый день / Фото: pixabay.com

Если вы хотите прожить долгую и здоровую жизнь, вам следует избегать инсульта. Есть пять шагов, которые вы можете предпринять, чтобы снизить риск смертельного заболевания.

Контроль артериального давления

Гарвардская медицинская школа предупреждает, что неконтролируемое высокое кровяное давление может "в четыре раза увеличить риск инсульта".

Идеальное артериальное давление составляет менее 120/80 мм рт. ст., Если это возможно, и вы можете отслеживать это с помощью монитора артериального давления.

Хотя это может показаться нелогичным, один из лучших способов снизить артериальное давление - это заставить сердце биться чаще.

Ежедневные упражнения - при учащении пульса - помогут снизить артериальное давление в долгосрочной перспективе.

Рекомендуется заниматься физическими упражнениями не менее 30 минут каждый день, а по возможности - больше.

Еще один способ снизить показания артериального давления - уменьшить количество соли в рационе.

Избегайте соли в приготовлении пищи, это будет отличным началом; также учитывайте скрытые соли во многих упакованных пищевых продуктах.

Будет полезно выработать привычку проверять этикетки с питанием, стремясь к низкому содержанию соли и низким содержанием насыщенных жиров.

Фрукты и овощи - настоящее благо природы, так как они тоже помогают снизить высокое кровяное давление.

Аккуратная фигура

"Ожирение увеличивает вероятность инсульта", - подтвердила Гарвардская медицинская школа.

Идеальный индекс массы тела (ИМТ) составляет 25 или меньше, что может потребовать совместной работы с вашим врачом для разработки личной стратегии похудения.

Идеальное потребление пищи в день составляет от 1500 до 2000 калорий - постарайтесь не превышать этот предел.

Кроме того, вам нужно сжечь больше калорий, чем вы съели, если ваша цель - похудеть.

Мероприятия могут включать гольф, прогулки, игру в теннис или другой вид спорта или бег трусцой.

Поддержание формы

Упражнения "также являются самостоятельным средством снижения риска инсульта", поскольку их польза для здоровья огромна.

Когда вы тренируетесь, если вы достигаете уровня, когда вы тяжело дышите, но все еще можете говорить, вы делаете отличную работу.

Если вам сложно выделить 30 минут в день на один большой блок, вы можете разбить его на 10-15-минутные интервалы в течение дня.

Меньше пить

"Исследования показывают, что если вы употребляете примерно один алкогольный напиток в день, ваш риск (инсульта) может быть ниже. Однако "как только вы начнете пить больше двух алкогольных напитков в день, ваш риск инсульта очень резко возрастет".

Если вам интересно, какой напиток лучше всего, ответ - красное вино.

Это потому, что он содержит "ресвератрол, который, как считается, защищает сердце и мозг".

И будьте осторожны с количеством: один стакан красного вина объемом пять унций - это предел.

Не курите

Последний совет Гарвардской медицинской школы - не курить, так как это "ускоряет образование сгустков".

"Отказ от курения - одно из самых сильных изменений в образе жизни, которое поможет вам значительно снизить риск инсульта".

Есть ли у вас какие-либо факторы риска - курение, ожирение или отсутствие активности - которые подвергают вас риску инсульта?

Избавляйтесь от них как можно быстрее.

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