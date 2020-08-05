Как не переедать, работая из дома: 4 простых способа

Разработка последовательного расписания закладывает основу для сбалансированного питания. / Pixabay

Независимо от того, работаете вы дома из-за карантина или вам так удобнее, у вас всегда будет соблазн прогуляться до холодильника и поставить тарелку прямо рядышком с монитором. Синтия Сасс, зарегистрированная в Лос-Анджелесе диетолог, делится своими советами, как работать из дома и не переедать, привыкая к новому статусу.

"Вот четыре ключевых совета, которыми я делюсь со своими клиентами. Каждый из них предназначен для того, чтобы помочь вам находится в новом нормальном состоянии - без увеличения вашей талии", - цитирует ее The Health.

Создать расписание

Разработка последовательного расписания закладывает основу для сбалансированного питания. Если вы никогда не завтракали, сейчас самое время начать эту здоровую привычку. Исследование 2020 года, опубликованное в "Журнале клинической эндокринологии и обмена веществ", показало, что термогенез, вызванный диетой, то есть энергия, которую ваш организм тратит на переваривание и метаболизм пищи, более чем в два раза выше во время завтрака по сравнению с обедом. Это исследование является подтверждением давнего совета: завтракать, как король, обедать, как принц, и ужинать, как нищий.

Исследователи отметили, что в дополнение к сжиганию большего количества калорий в середине дня, у добровольцев, которые ели больший завтрак и меньший ужин, был лучший контроль уровня сахара в крови и инсулина. А когда испытуемые ели завтрак меньшего размера и обед большего размера, у них усиливалось чувство голода в течение дня, особенно из-за сладостей.

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Потратьте время, чтобы сделать более полноценный, здоровый завтрак, прежде чем начать свой рабочий день. Остановитесь на обед примерно через пять часов и приготовьте легкий ужин через три-четыре часа после обеда. Оставьте по крайней мере три часа между обедом и сном для правильного пищеварения. Эта практика также будет поддерживать качественный сон.

Не ешьте во время работы

Нет ничего более соблазнительного, когда вы печатаете, слушаете телефонную конференцию или отвечаете на электронные письма, поглощая любимые бутерброды с чайком. Исследование 2020 года, опубликованное в "Американском журнале клинического питания", показало, что отвлеченное питание влияет на вкусовые качества и увеличивает восприимчивость к перееданию.

Придерживайтесь установленного графика приема пищи и нажимайте кнопку паузы на работе, а также на телефоне, телевизоре или других развлечениях, пока вы наслаждаетесь едой. Это может показаться нетрадиционным, но простая еда без многозадачности может помочь вам питаться более осознанно и лучше настроиться на сигналы своего тела, чтобы вы могли наслаждаться едой и останавливаться, когда сыты.

Расставьте приоритеты цельных продуктов

Прямо сейчас заманчиво закупиться полуфабрикатами и комфортными продуктами. Но в дополнение к отсутствию натуральных питательных веществ и клетчатки, высоко обработанные продукты могут нанести ущерб вашему метаболизму и линии талии.

Небольшое исследование 2019 года, опубликованное в журнале Cell Metabolism, отслеживало 20 взрослых пациентов, которым в случайном порядке давали диеты с ультра-обработкой или без обработки в течение 14 дней. Исследователи обнаружили, что доступ к ультра-обработанным продуктам заставлял людей потреблять более 500 калорий в день с последующим увеличением веса по сравнению с необработанным тарифом.

Другими словами, вы, скорее всего, остановитесь после употребления одного яблока и небольшой горстки миндаля, но более склонны к пожиранию целого пакета чипсов. Во время ваших зажоров, включите в свой ассортимент несколько вкусностей, без которых нельзя обойтись, и планируйте блюда из свежих или замороженных овощей, нежирных белков, таких как бобы, чечевица или рыба, полезные жиры, включая оливковое масло, авокадо и орехи.

Найдите альтернативные способы справиться со стрессом

Поедание пищи для самоуспокоения - это человеческая природа. Но постоянное использование пищи для борьбы с эмоциями, несомненно, приведет к увеличению веса, истощению энергии, нарушению сна и даже ослаблению иммунитета. Постарайтесь попробовать альтернативные способы преодоления этого кризиса. Это не просто. Но соблюдение графика питания, осознанное питание без отвлекающих факторов и расстановка приоритетов на цельные продукты могут помочь вам определить, когда вас тянет к кухне не из-за голода, а из-за эмоций. И это осознание может позволить вам испытать другие способы справиться с ситуацией.

Общайтесь с друзьями, принимайте участие в Instagram-медитации или занятиях йогой, слушайте музыку, читайте, рисуйте, танцуйте или просто смотрите смешное видео. Быть дома может дать вам свободу и гибкость, чтобы проверить новые навыки и воспитать более здоровые привычки.

Сосредоточьтесь на равновесии, чтобы поддерживать умственное и физическое здоровье, оставаться продуктивным и двигаться вперед.