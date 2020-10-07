Как не заболеть зимой 2020: названы 14 способов

Это официальные рекомендации, которые помогут остановить распространение коронавируса и гриппа. / Фото pixabay.com

Вы знаете основные шаги, чтобы не заболеть: часто мыть руки (и каждый раз по 20 секунд), держаться на расстоянии от всех, кто кашляет или чихает, и, возможно, даже выбирать удар локтем вместо рукопожатия во время простуды и сезона гриппа (и когда COVID-19 распространен в вашем районе).

Но ваша задача по защите от чужеродных захватчиков (также известных как вирусы и бактерии) выходит далеко за рамки защитных стратегий - вы также должны быть на грани здоровья своего тела. Здесь медицинские эксперты обсуждают 14 различных способов избежать заражения этой осенью и зимой, от поддержания здорового образа жизни до того, чтобы избегать людей, пока они не почувствуют себя лучше.

1. Наденьте маску

Вы слышали это в течение последних нескольких месяцев в ответ на COVID-19, но носить маску на публике - особенно в этом году - неплохая идея, даже в сезон простуды и гриппа.

Краткий обзор: Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют носить маску практически всем здоровым детям и взрослым, за исключением детей в возрасте до 2 лет или тех, кто имеет проблемы с дыханием, находится без сознания, недееспособен или не может снять маску по иным причинам. без посторонней помощи.

Это официальные рекомендации, которые помогут остановить распространение COVID-19, но поскольку коронавирус и грипп распространяются очень похожими способами (через инфицированные респираторные капли), маски также могут пригодиться при защите от сезонного гриппа.

2. Мойте руки часто

Хорошее практическое правило: каждый раз, когда вы пожимаете кому-то руку, мойте свою. Но не останавливайтесь на достигнутом - мыльте их как можно дольше, - говорит Марк Менгель, доктор медицины, председатель общественной и семейной медицины в Медицинской школе Университета Сент-Луиса.

И мы не имеем в виду быстрое ополаскивание - чтобы получить максимальную пользу, действительно нужно вспенить и хорошо ополоснуть. В инструкциях CDC говорится, что вам нужно сначала намочить руку проточной водой, затем закрыть кран и нанести немного мыла. Потереть руки вместе не менее 20 секунд, хорошо промыть, а затем использовать чистое полотенце или высушить руки на воздухе - вот и все.

3. Не трогайте свое лицо

Нос и глаза - это наиболее частые места, где микробы попадают в ваше тело, поэтому лучше вообще не прикасаться к своему лицу (это вдвойне связано с грызением ногтей, где могут жить микробы), - говорит доктор Менгель - по крайней мере, не пока вы не вымыли руки.

4. Высыпайтесь

Вам нужно больше сна, когда вы чувствуете себя плохо. Когда вы устали, ваше тело не так сильно борется, поэтому доктор Менгель предлагает выделять 8–10 часов в сутки, чтобы поддерживать вашу систему в отличной форме для борьбы с микробами.

5. Делайте прививки от гриппа - каждый раз

Каждому в возрасте шести месяцев и старше необходимо делать прививку от гриппа каждый год - в идеале - к концу октября, примерно к тому времени, когда начинается сезон гриппа. Хотя прививка от гриппа никогда не бывает эффективной на 100%, она может значительно снизить тяжесть вашего заболевания, даже если вы заболели гриппом.

Также стоит отметить, что вопреки распространенному мнению, вы не можете заразиться и не заразитесь гриппом от прививки от гриппа, хотя у вас может возникнуть небольшой дискомфорт после того, как вы введете вакцину. Но это небольшая цена за то, чтобы избежать болезни, от которой ежегодно умирают десятки тысяч людей.

6. Ешьте достаточно фруктов и овощей

Всегда ли приятно есть здоровую пищу большую часть времени? Не совсем, но употребление большого количества свежих фруктов и овощей может помочь поддержать вашу иммунную систему, - говорит Джефф Робертсон, доктор медицинских наук, главный врач страховой компании Regence.

Имейте в виду, что это не означает, что здоровая диета похожа на броневой щит от вирусов и бактерий, но она может дать вашему телу еще больше шансов бороться с любыми болезнями, которые оно может подхватить.

7. Регулярно тренируйтесь

"Наденьте леггинсы и займитесь спортом", - сказала Health Энн Г. Кулце, доктор медицины, генеральный директор и основатель компании Dr. Ann and Just Wellness. По ее словам, регулярные тренировки укрепляют иммунную функцию, что помогает организму бороться с микробами простуды или гриппа. Но убедитесь, что вы не переусердствуете: выход за пределы возможностей вашего тела может фактически снизить вашу иммунную систему.

Ваш лучший выбор? Придерживайтесь умеренных физических нагрузок - даже если начинать с 10 минут в день и постепенно увеличивать нагрузку, это может иметь большие преимущества для вашего здоровья и иммунитета.

8. Держитесь подальше от больных

Держаться подальше от других, особенно когда у них проявляются симптомы, кажется здравым смыслом, но это относится не только к тому, чтобы просто держаться подальше от других людей в очереди в Starbucks; По словам доктора Робертсона, по возможности следует держаться подальше от больных родственников и друзей.

Но если вам все же приходится общаться с больными людьми - потому что все мы, в конце концов, так и поступаем, - не забудьте мыть руки, не прикасаться к лицу и носить хирургическую маску.

9. Держите под рукой дезинфицирующее средство для рук

Иногда вас просто нет рядом с раковиной с проточной водой и мылом - в таких ситуациях всегда держите при себе дезинфицирующий гель или спиртосодержащие салфетки для рук.

Но профессиональный совет: прочтите этикетку перед покупкой, - говорит доктор Робертсон. Ищите салфетки и гели на спиртовой основе с содержанием спирта не менее 60%, которые более эффективны при уничтожении микробов, чем те, которые не содержат спирта.

10. Бросьте курить уже

Курение увеличивает риск инфекций, вызывая структурные изменения в дыхательных путях и снижая иммунный ответ, согласно исследованию курильщиков и инфекций, опубликованному в Archives of Internal Medicine в 2004 году. В частности, доктор Менгель говорит, что курение разрушает маленькие волосковидные волокна внутри нашего носа, которые могут повысить риск заражения.

11. Остерегайтесь делиться едой с другими

По словам доктора Менгеля, микробы могут передаваться тем, кто ест после них, поэтому, возможно, лучше воздержитесь от общих закусок, особенно на праздничной вечеринке вашей компании, когда сезон простуды и гриппа в самом разгаре. Также стоит отказаться: делиться напитками с кем-либо - это того не стоит.

12. Выбросьте свой кошелек из ткани

"Наши кошельки собирают микробы, как и мы", - говорит Джозеф Браско, доктор медицинских наук, автор книги "Великие врачи при простуде и гриппе", так что вы можете повторно заражаться каждый раз, когда берете сумочку. Его совет: в зимние месяцы уберите кошелек из ткани и возьмите с собой кошелек из легко поддающегося стиранию винила или кожи.

13. Сохраняйте позитивный настрой

Новое исследование показало, что счастье помогает бороться с микробами простуды и гриппа. Карл Чарнецки, доктор медицины, профессор психологии Университета Уилкса, обнаружил, что секс, позитивное мышление, игры с домашним животным и другие приятные формы поведения укрепляют вашу иммунную систему, затрудняя прилипание вирусов.

14. Сохраняйте здоровье и других

Допустим, по какой-то ужасной удаче, вы заболели - когда вам нужно кашлять и чихать, делайте это в локтевой сгиб, а не в руки. Поскольку ваши руки являются обычным источником микробов, это предотвратит их распространение, говорит доктор Кульце. Также важно: носить маску становится гораздо важнее, когда вы больны, чтобы избежать распространения этих микробов при кашле или чихании.