Как омолодить сосуды: названы простые способы

Контроль факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний приводит к меньшему количеству неблагоприятных событий сердца. / "24 Канал"

Факторы здорового образа жизни могут иметь большое значение для улучшения здоровья артерий и снижения их возраста. Новое опубликованное исследование показывает, что здоровое старение артерий возможно даже у людей в возрасте 70 лет и старше.

По информации Express.co.uk, Алиса Х. Лихтенштейн, директор лаборатории сердечно-сосудистого питания HNRCA Тафтса, сказала: "Это исследование показало, что независимо от возраста, здоровый образ жизни и контроль факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний приводит к меньшему количеству неблагоприятных событий сердца".

Как сделать артерии моложе

Сохранение молодых и здоровых артерий по мере взросления будет очень полезно в долгосрочной перспективе.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует эти шаги для предотвращения старения и затвердевания артерий.

Похудеть (при избыточном весе)

Здоровый вес способствует снижению артериального давления, нормальному уровню сахара в крови и более здоровому уровню холестерина и триглицеридов.

Снизьте уровень сахара в крови

Уровень сахара в крови натощак должен быть ниже 100 мг на литр. Со временем повышенный уровень сахара в крови может значительно повредить кровеносные сосуды и артерии.

Питание

Здоровый для сердца режим питания включает в себя множество ярких фруктов и овощей, цельнозерновые, рыбу, птицу, нежирное мясо, бобовые, орехи, зверобой, растительные масла и полезные молочные продукты.

Ограничьте употребление жирного красного мяса и мясных продуктов, подслащенных сахаром и солью.

Будьте физически активными

Выполняйте как минимум 150 минут (2,5 часа) физической активности умеренной интенсивности или 75 минут (1 час 15 минут) физической активности высокой интенсивности (или их комбинацию) каждую неделю.

Контролируйте свое кровяное давление

Оптимальное артериальное давление менее 120/80 мм рт. Артериальное давление 140/90 мм рт. Ст. Или выше слишком высокое.

Контролируйте свой холестерин

Нездоровый уровень холестерина способствует накоплению бляшек в артериях, что называется атеросклерозом, что делает артерии более узкими и жесткими.

Избегайте курения

Курение и регулярные взрывы пассивного курения значительно увеличивают риск развития сердечных заболеваний и инсульта.

Хотя старение артерий нельзя полностью предотвратить, есть ряд шагов, которые люди могут предпринять на протяжении всей своей жизни.

В идеале это усилие, которое следует начинать в молодом возрасте и продолжать на протяжении всей жизни, потому что старение артерий - это процесс, продолжающийся всю жизнь.

Каждый шаг в направлении здорового образа жизни, как отмечалось выше, может помочь вашему сердечно-сосудистому здоровью в долгосрочной перспективе и сохранить эти артерии молодыми.

Лихтенштейн добавляет: "Никогда не поздно воспользоваться преимуществами здоровой диеты и регулярной физической активности.

"Избавьтесь от любых оправданий, которые у вас могут быть, если вы не делаете улучшений - начиная с сегодняшнего дня", - добавляет она.