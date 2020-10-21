Как остановить деменцию: ученые сделали важное открытие

Новое исследование, проведенное учеными из Кембриджского университета, возможно, открыло новый метод снижения риска. / Фото: vegetarian-way.com

Деменция - это группа симптомов, связанных с упадком остроты ума, которые со временем прогрессируют. Общие признаки деменции включают нарушение концентрации внимания, потерю памяти и спутанность сознания. Цель исследования - понять сложные механизмы, вызывающие деменцию, чтобы предотвратить их.

Некоторые из наиболее важных достижений в исследованиях деменции установили связь между факторами образа жизни и риском развития деменции.

Новое исследование, проведенное учеными из Кембриджского университета, возможно, открыло новый метод снижения риска.

Исследования показывают, что погружение в холодную воду может помочь укрепить защиту мозга от деменции и других дегенеративных заболеваний.

Открытие было сделано после того, как ученые обнаружили повышенный уровень белка "холодового шока" - RBM3 - в кровотоке пловцов в лондонском районе Парламент-Хилл Лидо.

Было показано, что это соединение замедляет развитие деменции и даже восстанавливает некоторые повреждения, которые оно вызывает у мышей.

По словам профессора Джованны Маллуччи, которая руководит Центром исследований британского института деменции при Кембриджском университете, это открытие дает надежду на разработку новых лекарств для предотвращения угрозы деменции.

Исследование, которое на данном этапе является предварительным, основано на нашем понимании механизма гибернации, которым обладают все млекопитающие, который вызван воздействием низких температур.

Связь с деменцией заключается в разрушении и создании синапсов - связей между клетками мозга.

На ранних стадиях болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний эти мозговые связи разрушаются.

Это ускоряет симптомы, связанные с деменцией, включая потерю памяти, и, в конечном итоге, гибель клеток мозга.

Внимание профессора Маллуччи привлекло то, что связи между мозгом теряются, когда животные, впадающие в спячку, такие как медведи, ежи и летучие мыши, ложатся спать зимой.

Около 20-30 процентов их синапсов разрушаются, поскольку их тела готовятся к долгой холодной зиме.

Но когда они просыпаются весной, эти связи возобновляются.

По словам ученых, это обновление восстанавливает жизненно важные связи в головном мозге, замедляя прогрессирование разрушения мозга.

Профессор Маллуччи, руководивший исследованием, сообщил BBC, что результаты доказывают, что люди, как и животные, находящиеся в спячке, могут вырабатывать белок, необходимый для отсрочки начала деменции.

Она пояснила, что открытие не должно побуждать людей окунуться в холодную воду, чтобы предотвратить деменцию.