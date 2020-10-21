УкрРус
  1. Главная
  3. Здоровье

Как остановить деменцию: ученые сделали важное открытие

21 октября 2020, 21:52

Новое исследование, проведенное учеными из Кембриджского университета, возможно, открыло новый метод снижения риска.

долголетие
Новое исследование, проведенное учеными из Кембриджского университета, возможно, открыло новый метод снижения риска. / Фото: vegetarian-way.com

Деменция - это группа симптомов, связанных с упадком остроты ума, которые со временем прогрессируют. Общие признаки деменции включают нарушение концентрации внимания, потерю памяти и спутанность сознания. Цель исследования - понять сложные механизмы, вызывающие деменцию, чтобы предотвратить их.

Некоторые из наиболее важных достижений в исследованиях деменции установили связь между факторами образа жизни и риском развития деменции.

Новое исследование, проведенное учеными из Кембриджского университета, возможно, открыло новый метод снижения риска.

Исследования показывают, что погружение в холодную воду может помочь укрепить защиту мозга от деменции и других дегенеративных заболеваний.

Открытие было сделано после того, как ученые обнаружили повышенный уровень белка "холодового шока" - RBM3 - в кровотоке пловцов в лондонском районе Парламент-Хилл Лидо.

Было показано, что это соединение замедляет развитие деменции и даже восстанавливает некоторые повреждения, которые оно вызывает у мышей.

По словам профессора Джованны Маллуччи, которая руководит Центром исследований британского института деменции при Кембриджском университете, это открытие дает надежду на разработку новых лекарств для предотвращения угрозы деменции.

Исследование, которое на данном этапе является предварительным, основано на нашем понимании механизма гибернации, которым обладают все млекопитающие, который вызван воздействием низких температур.

Связь с деменцией заключается в разрушении и создании синапсов - связей между клетками мозга.

На ранних стадиях болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний эти мозговые связи разрушаются.

Это ускоряет симптомы, связанные с деменцией, включая потерю памяти, и, в конечном итоге, гибель клеток мозга.

Внимание профессора Маллуччи привлекло то, что связи между мозгом теряются, когда животные, впадающие в спячку, такие как медведи, ежи и летучие мыши, ложатся спать зимой.

Около 20-30 процентов их синапсов разрушаются, поскольку их тела готовятся к долгой холодной зиме.

Но когда они просыпаются весной, эти связи возобновляются.

По словам ученых, это обновление восстанавливает жизненно важные связи в головном мозге, замедляя прогрессирование разрушения мозга.

Профессор Маллуччи, руководивший исследованием, сообщил BBC, что результаты доказывают, что люди, как и животные, находящиеся в спячке, могут вырабатывать белок, необходимый для отсрочки начала деменции.

Она пояснила, что открытие не должно побуждать людей окунуться в холодную воду, чтобы предотвратить деменцию.

болезнь Альцгеймера
Сейчас вы просматриваете новость «Как остановить деменцию: ученые сделали важное открытие». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

22:32
Похудел на 10 кило: украинец рассказал об ужасах коронавируса
22:17
Гороскоп на 22 октября для всех: уникальная возможность, травма и переезд Видео
22:14
Чеченец после убийства французского учителя оставил послание на русском языке Видео
22:01
Хуже, чем у Монголии: МВФ назвал годовой доход украинцев
21:52
Как остановить деменцию: ученые сделали важное открытие Видео
Реклама
21:51
Шахтер сенсационно в гостях обыграл Реал Фото
21:27
Война за Карабах: экс-вице-премьер РФ раскрыл, как Армении избежать поражения Видео
21:25
Выяснились сроки внедрения электронного больничного в Украине Видео
21:04
Снижает риск рака: названо лучшее время для тренировок Видео
21:00
В Минздраве высказались о закупке российской вакцины
20:45
Сидоренки-Сидоренки 2 сезон 5 и 6 серия обзор 21-10-2020 Видео
20:40
Эксперт поделилась, какая зима светит Киеву
20:34
Доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса компании AstraZeneca Видео
20:26
Крым "выдоили": названа истинная причина нехватки воды на полуострове
20:11
Папа Римский Франциск поддержал легализацию однополых браков Видео
20:04
В Минздраве пояснили, как определяют больницы для пациентов с Covid-19
19:45
Против Порошенко и Парубия возбудили дело о подготовке госпереворота Видео
19:31
В Госслужбе занятости ошарашили количеством безработных Видео
19:30
Как перевести деньги с телефона на телефон: полезный лайфхак
18:54
В МВФ назвали главное условие дальнейшего сотрудничества с Украиной
Реклама
18:52
Помпео сделал заявление по поводу ядерной сделки Вашингтона с Москвой Видео
18:48
Как загадать желание в звездопад Ориониды 2020: советы экспертов
18:45
"Убивает" не только коронавирус: появилась страшная статистика смертей в Украине Видео
18:30
Где в Киеве бесплатно или недорого сдать тест на коронавирус
18:21
Путин хочет завалить российской вакциной мир и заговорил об экспорте Видео
18:18
​США выбросили российские аппараты ИВЛ: появилась реакция Кремля​ Видео
18:09
"Сегодня ночуем в окопах с нашими защитниками": нардеп Стрихарский рассказал о поездке на линию разграничения актуально
18:03
Эксперт сказал, как долго в Украине будет дорожать газ Видео
18:00
В моду для женщин plus size вошли пальто и куртки несказанной красоты - фото Фото
17:20
У Офиса президента мужчина поджег себя: СМИ узнали причину
17:06
Создатели Warcraft и StarCraft — где они сейчас и что делают?
16:50
Все в онлайн - Шмыгаль рассказал, когда Кабмин уйдет на "удаленку" Видео
16:47
В Слуге народа рассказали, кто профинансирует опрос Зеленского Видео
16:43
В метро Киева полуголая женщина нарушила карантин и устроила грязные танцы Видео
16:34
Александр Стоянов лазил домой на 8 этаж по стене
16:20
Отмена второго тура местных выборов: обнародован официальный текст документа
16:12
"Без Карабаха нет Армении": Пашинян сделал заявление о войне с Азербайджаном Видео
16:11
Звездопад Ориониды 2020: когда будет пик и как наблюдать невооруженным глазом
16:08
К чему снятся котята: разные значения сна Видео
16:06
Актер озвучки тизерит что-то, связанное с The Last of Us
Реклама
16:04
Академия Монстров 2020 - появились дата выхода в Украине и первый трейлер Видео
16:00
Опрос Зеленского ​под угрозой срыва - Нацполиция Видео
15:59
В Киеве на Печерске убил себя молодой боец Нацгвардии – СМИ
15:50
Похудение без диет и упражнений: названы 11 доказанных способов Видео
15:34
В Слуге народа рассказали, отменят ли второй тур на местных выборах
15:34
Disney переснимает Уиллоу как сериал с теми же актерами
15:26
Новые iPhone 12 разряжаются мгновенно в сетях 5G — СМИ Видео
14:57
Война Армении и Азербайджана: в Ереване назвали условие обращения в ОДКБ Видео
14:50
Белорусы "массово" уезжают в Украину и Польшу Видео
14:44
"Сколько нечисти пришло": Остапчук с женой посмеялись над хейтерами
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять