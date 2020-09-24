Как отбелить зубы: врачи рассказали, поможет ли сода

Ходят слухи, что пищевая сода осветляет желтые зубы, но что говорят стоматологи? / Стоматология

Пищевая сода используется во многих домашних косметических и чистящих средствах, особенно во время изоляции. Ходят слухи, что пищевая сода осветляет желтые зубы, но что говорят стоматологи?

Express.co.uk поговорил с известным лондонским дантистом доктором Камалой Айдазаде, чтобы узнать, действительно ли пищевая сода отбеливает зубы.

Доктор Айдазада сказала: "Это известный факт, что влияние популярных СМИ на социальные нормы - в отношении внешнего вида людей - сыграло огромную роль в недавнем росте косметической стоматологии.

"Согласно последним исследованиям, за последние 5 лет вырос спрос на отбеливание зубов и другие косметические процедуры. И неудивительно, что такие виды лечения и взгляды становятся еще более востребованными и желанными", - говорит она.

"Из-за наших текущих обстоятельств наблюдается беспрецедентный рост использования экранного времени и использования видеотехнологий, что означает, что люди проводят больше времени, глядя на себя во время видеозвонков на экранах телефонов; а также следят за другими в социальных сетях, многие из которых используют фильтры "идеального изображения" и Photoshop для улучшения своих профилей", - говорит она.

"Для некоторых это может изменить баланс между виртуальным образом тела и реальностью, что приведет к тому, что они прибегнут к радикальным мерам для достижения желаемых результатов".

Один из методов, которые люди используют, чтобы отбелить зубы в домашних условиях, - это использование пищевой соды.

Первое видео, которое стало вирусным, показало, как девушка готовит домашнее отбеливающее средство, содержащее пищевую соду и жидкую перекись водорода.

Оказалось, что этот метод прекрасно работает, заставляя людей опробовать его на себе.

Но опасно ли это, и есть ли другой способ добиться белизны зубов?

Отбеливает ли пищевая сода зубы?

Пищевая сода отбеливает зубы, но ее нельзя использовать с жидким водородом.

Айдазада говорит: "Пищевая сода является эффективным, минимально абразивным методом отбеливания зубов, но НЕ рекомендуется комбинировать ее с жидкой перекисью водорода из-за серьезного повреждения, которое она может нанести зубам. ⁣⁣Будучи кислой по своей природе, перекись водорода смягчит эмаль зубов, облегчая последующее удаление здоровой структуры зуба, счищая ее с помощью пищевой соды. Я хотела бы предостеречь всех от использования такой смеси, поскольку она может нанести необратимый вред вашим зубам и деснам". ⁣

Чтобы отбелить зубы с помощью пищевой соды, смешайте ее столовую ложку с небольшим количеством воды. Перемешайте, чтобы получилась паста, и нанесите смесь на зубы мягкой щеткой или пальцем.

Осторожно чистите щеткой около двух минут, а затем выплюньте и прополощите рот водой или жидкостью для полоскания рта. Делайте это только один раз и не чаще одного раза в неделю.

Полезна ли пищевая сода для зубов?

Как сказал доктор Аядаза, пищевая сода - эффективный и минимально абразивный метод, но есть гораздо более безопасные способы отбеливания зубов.

Уменьшение количества перекусов отбеливает зубы, поскольку ограничивает количество пищи, которая может застрять в деснах.

Ограничьте количество цветных напитков (таких как кофе, чай, красное вино, газированные напитки), которые вы употребляете, так как они пачкают зубы.

Подождите 30-60 минут, прежде чем чистить зубы после еды.

Доктор Аязада рекомендует чистить зубы минимум две минуты два раза в день, используя вибрационные и массирующие движения. Это избавит от налета.

Использование зубной нити или щеток для межзубных промежутков поможет вам добраться до тех участков, которых не достает щеточка.

Аппараты с водяным напором - это дополнительный способ чистки зубов и десен. Все это поможет отбелить зубы и сохранить их здоровье.