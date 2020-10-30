Как отличить грипп от коронавируса: Комаровский раскрыл простой способ

Комаровский назвал главный симптом коронавируса / Instagram

​Известный врач-педиатр Евгений Комаровский предложил простой способ для диагностики COVID-19​ у человека без специальных анализов, и назвал как отличить обычную простуду от коронавируса.

Специалист говорит, что основной симптом коронавируса – потеря обоняния. При этом характерного насморка для гриппа и ОРВИ при COVID-19 нет.

"Поэтому именно этот симптом может считаться эффективным для диагностики, то есть тестом. Каждый день давайте человеку с температурой нюхать ткань, натертую чесноком. Если человек чувствует запах, то можно говорить о банальном ОРВИ или гриппе", - написал Комаровский в Telegram.

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Медики говорят, что различаются вирусы скоростью передачи. У гриппа средний инкубационный период короче. Также более короткий серийный интервал — время между последовательными случаями. Серийный для COVID-19 — 5-6 дней, для гриппа 3 дня.

Передача в первые 3-5 дней болезни — основной путь распространения для гриппа. При этом, люди могут распространять коронавирус за сутки-двое до появления симптомов.

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