Как отличить грипп от коронавируса: Комаровский раскрыл простой способ

Доктор Комаровский раскрыл простой способ распознать человека с коронавирусом.
Известный врач-педиатр Евгений Комаровский предложил простой способ для диагностики COVID-19 у человека без специальных анализов, и назвал как отличить обычную простуду от коронавируса.
Специалист говорит, что основной симптом коронавируса – потеря обоняния. При этом характерного насморка для гриппа и ОРВИ при COVID-19 нет.
"Поэтому именно этот симптом может считаться эффективным для диагностики, то есть тестом. Каждый день давайте человеку с температурой нюхать ткань, натертую чесноком. Если человек чувствует запах, то можно говорить о банальном ОРВИ или гриппе", - написал Комаровский в Telegram.
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Медики говорят, что различаются вирусы скоростью передачи. У гриппа средний инкубационный период короче. Также более короткий серийный интервал — время между последовательными случаями. Серийный для COVID-19 — 5-6 дней, для гриппа 3 дня.
Передача в первые 3-5 дней болезни — основной путь распространения для гриппа. При этом, люди могут распространять коронавирус за сутки-двое до появления симптомов.
COVID-19 - о чем ранее сообщал Главред:
- Инфекционисты говорят, что человек может одновременно заразиться и гриппом, и коронавирусом COVID-19.
- Медики утверждают, что после коронавируса не все люди могут восстановить обоняние до того уровня, который был до болезни.
- Также ученые назвали "сроки действия" иммунитета от опасного коронавируса.