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Как отрастить длинные волосы: топ-9 эфирных масел

5 октября 2020, 20:22

Одним из преимуществ некоторых эфирных масел является улучшение здоровья волос.

Волосы
Одним из преимуществ некоторых эфирных масел является улучшение здоровья волос./ fashionlady.in

Эфирные масла извлекаются из растений с помощью таких методов, как дистилляция или испарение. Хотя эфирные масла наиболее известны своими ароматическими свойствами, они также обладают сильными химическими свойствами, которые могут быть полезны для здоровья.

Эфирные масла давно используются в альтернативных, восточных и гомеопатических лекарствах благодаря их эффективности и низкому риску побочных эффектов.

Одним из преимуществ некоторых эфирных масел является улучшение здоровья волос. Различные масла могут делать все: от роста волос до придания силы и блеска.

Эфирные масла для волос

1. Эфирное масло лаванды

Масло лаванды ускоряет рост волос. Зная, что масло лаванды обладает свойствами, которые могут стимулировать рост клеток и снижать стресс, исследователи в одном эксперименте на животных обнаружили, что это масло способно вызывать более быстрый рост волос у мышей.

Оно также обладает антимикробными и антибактериальными свойствами, которые могут улучшить здоровье кожи головы.

Смешайте несколько капель масла лаванды с 3 столовыми ложками масла-носителя, такого как оливковое масло или топленое кокосовое масло, и нанесите его прямо на кожу головы. Оставьте как минимум на 10 минут, прежде чем смыть и промыть шампунем, как обычно. Вы можете делать это несколько раз в неделю.

2. Эфирное масло мяты перечной

Масло перечной мяты может вызвать чувство холода и покалывания, когда оно усиливает кровообращение в области, на которую его наносят. Это может способствовать росту волос во время фазы анагена (или роста).

Одно исследование показало, что масло перечной мяты при использовании на мышах увеличивает количество фолликулов, глубину фолликулов и общий рост волос.

Смешайте 2 капли эфирного масла мяты перечной с любым маслом-носителем. Вмассируйте его в кожу головы и оставьте на 5 минут, а затем тщательно смойте шампунем и кондиционером.

3. Эфирное масло розмарина

Если вы хотите улучшить как толщину, так и рост волос, масло розмарина - отличный выбор благодаря его способности улучшать образование клеток.

Масло розмарина действует так же, как миноксидил, обычное средство для роста волос, но с меньшим зудом кожи головы в качестве побочного эффекта.

Смешайте несколько капель масла розмарина с оливковым или кокосовым маслом и нанесите на кожу головы. Подождите не менее 10 минут, прежде чем смыть шампунем. Делайте это дважды в неделю для достижения наилучших результатов.

4. Эфирное масло кедра

Считается, что эфирное масло кедрового дерева способствует росту волос и сокращает их выпадение, балансируя сальные железы кожи головы. Он также обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами, которые могут лечить различные состояния, которые могут способствовать появлению перхоти или выпадения волос.

Было обнаружено, что в составе смеси с лавандой и розмарином экстракт кедра снижает выпадение волос у людей с очаговой алопецией.

Смешайте несколько капель эфирного масла кедра с 2 столовыми ложками масла-носителя по вашему выбору. Вмассируйте его в кожу головы и оставьте на 10 минут, прежде чем смыть.

Его может быть трудно найти в продуктовых магазинах, но вы можете купить его в небольших магазинах здорового питания.

5. Эфирное масло лемонграсса

Перхоть может быть распространенным заболеванием, и здоровая кожа головы без чешуек - важная часть здоровья волос. Масло лемонграсса является эффективным средством от перхоти, и одно исследование 2015 года показало, что оно значительно уменьшает перхоть через одну неделю.

Масло лемонграсса от перхоти наиболее эффективно при ежедневном использовании. Ежедневно добавляйте несколько капель в шампунь или кондиционер и массируйте кожу головы.

6. Эфирное масло тимьяна

Тимьян может способствовать росту волос, стимулируя кожу головы и активно предотвращая выпадение волос. Как и масло кедрового дерева, масло тимьяна также оказалось полезным при лечении очаговой алопеции.

Тимьян особенно силен даже среди эфирных масел. Добавьте всего 2 маленькие капли в 2 столовые ложки масла-носителя перед нанесением на кожу головы. Оставьте на 10 минут, затем смойте.

7. Эфирное масло шалфея мускатного

Масло мускатного шалфея содержит тот же линалилацетат, благодаря которому масло лаванды так эффективно ускоряет рост волос. Он может улучшить прочность волос, а также ускорить их рост и усложнить их ломкость.

Смешайте 3 капли масла мускатного шалфея с вашим любимым кондиционером или с 1 столовой ложкой масла-носителя. При ежедневном использовании смойте через 2 минуты. Если вы используете его один или два раза в неделю, оставьте на 10 минут.

8. Эфирное масло чайного дерева

Масло чайного дерева обладает мощными очищающими, антибактериальными и антимикробными свойствами. При местном применении он может помочь отключить волосяные фолликулы и ускорить рост волос.

Масла чайного дерева бывают разных концентраций, поэтому важно следовать указаниям производителя. Некоторые из них представляют собой высококонцентрированные эфирные масла, а другие продукты смешиваются с кремом или маслом.

Исследование, проведенное в 2013 году, даже показало, что смесь, содержащая масло чайного дерева и миноксидил, была более эффективной, чем просто миноксидил, в улучшении роста волос, хотя необходимы дополнительные исследования для использования только масла чайного дерева.

Обзор, проведенный в 2015 году, показал, что чайное дерево широко используется для лечения перхоти.

9. Эфирное масло иланг-иланга

Масло иланг-иланга идеально подходит для людей с сухой кожей головы, поскольку оно может стимулировать выработку кожного сала.

Поскольку недостаток масла и кожного сала приводит к тому, что волосы становятся сухими и ломкими, иланг-иланг может улучшить текстуру волос и уменьшить ломкость волос.

Смешайте 5 капель эфирного масла иланг-иланга с 2 столовыми ложками теплого масла. Вмассируйте его в кожу головы и оберните голову теплым полотенцем. Оставьте на 30 минут, прежде чем смыть. Иланг-иланг также можно найти в таких препаратах, как шампуни или кремы.

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