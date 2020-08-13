УкрРус
  1. Главная
  3. Здоровье

Как перестать "кусочничать" и вредить здоровью: эффективные методы

13 августа 2020, 13:48

Каждый раз, когда вы едите, ваша иммунная система вызывает воспалительную реакцию.

руки_еда_пища
Каждый раз, когда вы едите, ваша иммунная система вызывает воспалительную реакцию. / 1zoom.ru

Перекусы стали важной частью нашего образа жизни. Большинство людей перекусывают каждый день. Но даже если вы воздержитесь от газированных напитков и нездоровой пищи, некоторые эксперты говорят, что перекусы могут навредить вашему здоровью и привести к увеличению веса.

Вот что вам нужно знать о перекусах и о том, как избавиться от этой привычки.

Почему вам следует отказаться от перекусов

Эксперты не всегда сходятся во мнении, полезны или вредны перекусы, потому что исследования часто противоречат друг другу.

Обзор 2011 года в Journal of Nutrition показал, что, если в исследованиях учитывается занижение сведений, результаты показывают, что люди, которые едят чаще в течение дня, потребляют больше калорий, что может привести к увеличению веса.

Для людей старше 65 лет, которым часто трудно получить достаточно калорий, перекус цельными продуктами, такими как ореховое масло и фрукты, может быть полезным для здоровья. Но для людей младше 60 лет, которые перекусывают больше, чем необходимо, это может добавлять лишние калории и способствовать развитию таких состояний, как ожирение.

Даже если вы едите здоровые закуски и контролируете потребление калорий, перекусы все равно могут отрицательно сказаться на вашем здоровье. Это потому, что каждый раз, когда вы едите, ваша иммунная система вызывает воспалительную реакцию. Этот краткосрочный ответ помогает бороться с любыми бактериями, которые попадают в организм вместе с пищей.

Кратковременная воспалительная реакция может быть полезна для вашего здоровья, потому что она может помочь вам вылечить и бороться с инфекцией, но если вы часто перекусываете между приемами пищи, выбираете менее полезные перекусы или если у вас есть основное заболевание, вы можете привести свое тело в хроническое воспалительное состояние. Со временем это может вызвать проблемы со здоровьем, поскольку хроническое воспаление связано с опасными состояниями, включая диабет и рак.

Как перестать перекусывать и стать здоровее

Чтобы избежать хронического воспаления, важно давать организму перерыв между приемами пищи, а это значит, по возможности, избегать перекусов. Вот несколько способов избавиться от привычки перекусывать.

Ешьте белок и клетчатку с каждым приемом пищи

Белок и клетчатка являются важными составляющими вашего рациона, и они обладают дополнительным преимуществом, заставляя вас чувствовать себя более сытым, - говорит Стейси Локьер, доктор философии, зарегистрированный диетолог и ученый по питанию в British Nutrition Foundation.

Диета, богатая углеводами, с меньшим содержанием белка и клетчатки, может вызвать скачки, а затем падение уровня сахара в крови, что может привести к более быстрому возникновению чувства голода.

Некоторые белковые продукты, которые вы можете добавлять в ежедневный прием пищи, включают:

  • Постное мясо
  • Яйца
  • Рыбу
  • Тофу
  • Орешки

Локьер добавляет, что некоторые продукты, богатые клетчаткой, включают:

  • Цельное зерно
  • Семена
  • Фрукты
  • Овощи

Используйте приложение - дневник питания

Приложения для дневников питания могут помочь вам отслеживать, сколько вы действительно едите. "Часто мы не осознаем, когда бездумно перекусываем", - говорит Ребекка Лич, доктор философии, зарегистрированный диетолог и исследователь из Института физической активности и питания в Австралии. Она говорит, что использование дневника питания или трекера также может помочь вам найти закономерности в перекусывании, например, если вы едите больше, когда чувствуете стресс или грусть. Это поможет вам не забывать о своих привычках перекусывать и принимать более осознанные решения о том, когда и что вы едите.

Некоторые приложения для отслеживания еды могут быть дорогими, например Noom и Rise. Но другие можно найти бесплатно, например, HealthyOut и MyFitnessPal.

Сон

Когда вы не высыпаетесь, вашему организму труднее регулировать гормоны, вызывающие чувство голода или сытости, и это может затруднить отказ от перекуса, говорит Лич.

Даже одна поздняя ночь может усилить тягу к перекусам. Например, небольшое исследование, опубликованное в 2008 году в Journal of Sleep Research, показало, что когда люди за одну ночь спали всего 4 часа, на следующий день они чувствовали себя значительно более голодными.

Эксперты рекомендуют спать 7-9 часов в сутки, чтобы не сбрасывать естественные сигналы голода.

Вывод

Если вы время от времени перекусите, это вряд ли повредит вашему здоровью. Но если вы обнаружите, что постоянно тянетесь к перекусам между приемами пищи, это может привести к увеличению веса и вызвать более серьезные проблемы со здоровьем.

По словам Лича, когда у вас длительный перерыв между приемами пищи и вам нужно перекусить, замените сладкие напитки и выпечку на более полезные для здоровья варианты, такие как фрукты с йогуртом, горсть орехов, банан или морковь с хумусом.

"Изменить укоренившиеся модели поведения может быть очень сложно", - говорит Лич. Если методы, упомянутые здесь, не работают, вы всегда можете обратиться за профессиональной поддержкой к терапевту или зарегистрированному диетологу, который поможет вам что-то изменить.

здоровье питание
Сейчас вы просматриваете новость «Как перестать "кусочничать" и вредить здоровью: эффективные методы». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

13:49
Вооруженные люди ворвались в офисы Яндекса и Uber в Минске
13:48
Как перестать "кусочничать" и вредить здоровью: эффективные методы Видео
13:36
Основатель Мамахохотала и депутат Верховной Рады подхватил коронавирус
13:26
Эпидемиолог рассказал об опасности путинской вакцины
13:21
В Украине увеличат минимальную зарплату: когда и на сколько
13:20
Массовая забастовка в Беларуси: работники предприятий требуют отставки Лукашенко Видео
13:04
Джаред Лето отреагировал на протесты в Беларуси
12:59
День левши – самые интересные факты и поздравления с Днем левшей Видео
12:42
Сельдерей: 5 преимуществ для здоровья Видео
12:39
"Идут переговоры": Зеленский призвал граждан Украины не ездить в Беларусь
12:31
Мастер боевых искусств сделает сиквел 47 ронинов с Киану Ривзом
12:22
Гороскоп всех знаков Зодиака на 14 августа: кому грозят болезни, а кому – денежное фиаско Видео
12:15
Как сделать секс горячее с помощью массажа: "работающие" способы Видео
12:12
Первый шаг к президентству: чего ждать от участия Притулы в киевских выборах
12:06
"Концлагерь, пытают людей": в Сети появился рассказ о расправах силовиков над протестующими в Беларуси Видео
11:55
"Может плохо кончиться": КВНщик и актер высказался об избиении белорусов Лукашенко Видео
11:38
Коронавирус в Украине и мире 13 августа: за сутки заразились 330 тысяч человек Видео
11:32
Как сделать слайм дома: 4 легких способа Видео
11:24
Синоптик предупредила, какая погода ждет украинцев на Маковея 2020 Видео
11:15
"Спецназовец-фитнесс-тренер и советские кокарды": в Беларуси силовики выбрасывают форму в мусорники Видео
11:11
Коронавирус в Украине за сутки установил два антирекорда Видео
11:00
З Медовим Спасом! З Маковеєм – вітання прозою, у віршах та у картинках Видео
10:33
"Иди, пока не сбросишь в бездну": нобелевский лауреат Алексиевич призвала Лукашенко уйти Видео
10:32
Коронавирус в Киеве пересек "красную линию"
10:08
"Умеренное насилие": вмешается ли Россия в белорусские протесты мнение
09:59
Болит спина: специалист рекомендует копеечное средство от боли Видео
09:47
Испанию атаковал неизвестный вирус: 16 человек госпитализированы
09:44
Масштабное ДТП: в Кировоградской области столкнулись два автобуса
09:04
В Беларуси против задержанных украинцев открыли уголовное дело: подробности
09:01
Голые селфи и мастурбация: врач назвала сексуальные способы ухода за собой
08:46
Гороскоп всех знаков Зодиака на 13 августа: кому грозит крупный скандал Видео
08:42
В России рассказали, совместимы ли алкоголь и вакцина от коронавируса
08:41
Коронавирус в Украине 13 августа: за сутки - почти 1600 новых больных Видео
08:37
Как не заразиться COVID-19 на пляже: в МОЗ дали важные советы
08:33
Новые санкции США против СП-2 - это убийство трупа мнение
07:59
Помпео рассказал о возможных санкциях против режима Лукашенко Видео
07:45
Единственный шанс Лукашенко - латиноамериканская диктатура с тотальным террором мнение
07:35
"Лучшая гарантия суверенитета": Фейгин предложил Украине вернуть ядерный статус
07:21
Предвыборные страхи Трампа: возможен ли перенос выборов в США
06:56
Почему Байден в вице-президенты позвал чернокожую женщину мнение
06:34
Магнитная буря сегодня взорвет головы – как спастись Видео
06:32
"Попка зачетная": Леся Никитюк взбудоражила развратным фото
06:13
Ученые назвали самую эффективную маску от коронавируса Видео
05:54
Вторая волна COVID-19 в Украине: в Минздраве рассказали, как идет подготовка
05:14
Один знак Зодиака встретит любовь всей жизни: астрологи назвали даты
05:00
Ученые рассказали, какая привычка поможет в борьбе с коронавирусом
04:30
Как убрать живот: эта каша творит чудеса
04:01
В ВОЗ сдержанно отреагировали на российскую вакцину от COVID-19 Видео
03:34
Избиения и задержания в Беларуси: в ООН сделали Минску предупреждение
03:25
"Кончила правой, работай левой": лучшие секс-позы для женской мастурбации
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять